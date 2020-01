Världsledarna eniga: Inget vapenstöd till stridande parter i Libyen

Konfliktens bägge huvudrollsinnehavare, den FN-erkända och Turkiet-stödda GNA-regeringens chef Fayez al-Sarraj, som styr en enklav kring Tripoli – och LNA-milisernas befälhavare Khalifa Haftar, är bägge på plats i den tyska huvudstaden, men väntas inte ses öga mot öga.

Turkiets president Tayyip Erdogan sade innan han reste till Berlin att ”det är skandal att det finns länder som utan att genera sig stöder en krigsherre som Haftar, fördömd av FN”. Turkiet har en rad jordnära skäl att backa upp den lagliga regeringen, inte minst en libysk skuld på 18 miljarder dollar från den tidigare libyska regimen – störtad 2011 – till Ankara.

Under en liknande sammankomst i Moskva i tisdags spelade Haftar sina värdar ett spratt då han reste hem utan att skriva under det avtal om eldupphör som presidenterna Vladimir Putin och Tayyip Erdogan dikterat för parterna. Under dagarna som gått har Haftar skärpt sin kontroll över flera libyska oljehamnar, och över den viktiga staden Sirte som hans rebeller erövrade för en vecka sedan.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Rysslands president Vladimir Putin under toppmötet om Libyen i Berlin på söndagen. Foto: Aleksey Nikolsky/AFP

al-Sarraj och hans beskyddare Erdogan behöver sätta stopp för striderna omgående. Haftar och hans många fler beskyddare har andra och delvis motsatta önskemål. Ryssland, som stött Haftar diplomatiskt och militärt, är angeläget om att dämpa konfliktens intensitet. Detta därför att det är nödvändigt för att slå vakt om det rysk-turkiska partnerskapet, som Ryssland drar nytta av på flera vis.

Putin är redo att ta hänsyn till Turkiets preferenser i Libyen, men det är inte Egyptens diktator Abdulfattah al-Sisi, som dels anser att Erdogan stämplar mot hans regim, dels betraktar GNA-regimen som en gren av Ikhwan, det Muslimska brödraskapet. Ikhwan är terroriststämplat både i Egypten och hos Haftars andre arabiska välgörare, Förenade arabemiraten.

Det finns således ingen symmetri mellan Turkiets roll och Rysslands roll. al-Sarraj och hans GNA står och faller med det turkiska stödet, och al-Sarraj går snällt med på allt vad Erdogan hittar på – som den fantastiska territorialvatten-uppgörelsen i höstas, vilken hux flux gav Turkiet ”rätten” att prospektera gas i vatten kring Cypern och grekiska öar.

Khalifa Haftar. Foto: Aris Messins/AFP

Men Haftar sitter inte i ryssarnas knä; om Putin skulle ta sin hand från honom kommer andra att intensifiera sitt stöd.

Putin kan diskret tona ned sin profil i Libyen utan att några vitala ryska intressen berörs. Han har redan i Syrien de medelhavsbaser han varit ute efter, och de libyska energitillgångarna är inte vitala för energijätten Ryssland. Men om turkiska styrkor misslyckas att vidmakthålla GNA-regimen och Erdogans storståtliga intervention slutar med förskräckelse, så påverkar det direkt turkisk inrikespolitik.

Efter de snopna nederlagen i fjolårets kommunval höjde Erdogan insatsen på alla de skådeplatser där Turkiet agerar. Först i nordöstra Syrien, där han tvingade USA och dess kurdiska allierade att backa, sedan i de olika tvisterna om ekonomiska zoner i Medelhavet och nu sist i Libyen.

Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu är enligt färska mätningar lika populär som Erdogan, och det permanenta krisläget på utrikesfronten tvingar oppositionen, rädd att stämplas som opatriotisk, på defensiven. Som en illustration till detta förekom samtidigt demonstrationer både för och emot Erdogan kring de tyska regeringskvarteren under söndagens överläggningar.

