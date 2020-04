Varning för ”öppningsorgier” när länder öppnar upp

Vi har börjat vänja oss vid bilderna vid det här laget. De instängda italienarna som spelar och sjunger från sina balkonger. Rapporter om hur vilda djur har tagit över gatorna i öde storstäder. Igenbommade lekplatser och skolgårdar, och motorvägar där bilarna lyser med sin frånvaro.

Men efter snart två månader av undantagstillstånd gör allt fler länder verklighet av sina exitstrategier. För hur länge kan man egentligen hålla människor instängda i trånga bostäder? På flera håll runt om i världen har det hållits illegala protester mot restriktionerna som införts för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset, och företagare som befinner sig på ruinens brant har vädjat om en återgång till det normala.

Även om oron för en andra våg av smittspridning är stor öppnar allt fler länder gradvid upp sina samhällen igen. Här är några exempel på länder där livet steg för steg börjar återgå till det normala – trots oron för en andra våg av smitta.

Frankrike:

Den 11 maj börjar Frankrike lätta på restriktionerna för rörelse utomhus. Kapacitet ska då finnas för att göra 700.000 tester per vecka, så att smittspårning kan göras i varje enskilt fall.

Grundskolorna får öppna, liksom de flesta affärsinrättningar och arbetsplatser. Men för att undvika en andra våg av smittspridning införs masktvång i kollektivtrafiken, och restauranger, barer och kaféer hålls fortsatt stängda. Detta gäller även gymnasieskolor och parker. Att utöva idrott tillsammans med andra är fortsatt förbjudet.

Storbritannien:

Få världsledare har en så konkret erfarenhet av covid-19 som Boris Johnson. När den brittiske premiärministern gjorde sitt första offentliga framträdande efter sjukdomsperioden, betonade han att det viktigaste är att undvika en ”andra våg”.

– Jag vill få ekonomin i rörelse så snart som möjligt, men jag vägrar att slänga bort de uppoffringar som det brittiska folket gjort och att riskera ett andra utbrott, sa premiärministern i måndags.

Inom det brittiska näringslivet och regeringspartiet Tories är dock många otåliga. Enligt uppgifter i brittiska medier förbereder regeringen nu gradvisa lättnader av restriktionerna från och med början eller mitten av maj.

Italien:

Efter snart två månader av nedstängning längtar de hårt drabbade Italienarna efter att livet ska återgå till det normala. Det är nu tillåtet att promenera och jogga i sitt närområde, och i nästa vecka öppnar även parkerna. Men det dröjer till den 1 juni innan barer och restauranger får slå upp dörrarna, och skolorna kommer inte att öppna som normalt förrän i september. Dödstalen har minskat från toppnivåer men är fortfarande höga. Om smittspridningen tar fart igen kan restriktioner införas på nytt.

Tyskland:

Det var egentligen inte meningen att Angela Merkels ord skulle läcka till pressen. ”Jag vill inte se några öppningsorgier”, sade förbundskanslern oroligt i ett möte om hur Tyskland ska öppna upp på nytt.

Hittills har landet tagit försiktiga steg och bland annat låtit mindre butiker och skolor i de högre klasserna öppna igen. Samtidigt gäller nu plikt att bära munskydd i butiker och kollektivtrafiken över hela landet.

På torsdagskvällen väntas nya besked om nästa steg i att lätta – eller skärpa – restriktionerna som skiljer sig åt mellan delstaterna.

Slovakien:

Slovakien berömmer sig som det EU-land som har lyckats begränsa smittan allra bäst, med endast 3,3 döda i covid-19 per miljon invånare.

Här började regeringen lätta på restriktionerna redan den 22 april. Då fick exempelvis små affärer öppna igen, liksom restauranger som serverar mat genom en lucka i väggen.

Öppningen av samhället ska ske i fyra steg, som vart och ett görs beroende av läget inom sjukvården. Om fler än 150 coronasmittade tas in på sjukhus under en dag kan striktare regler återinföras.

Att bära munskydd är fortfarande obligatoriskt, även om vissa undantag nu görs. Till exempel får medlemmar i samma hushåll röra sig i naturen utan munskydd om de går minst 20 meter från varandra.

De nordiska länderna:

Sveriges grannländer har fört kampen mot smittan med stränga restriktioner, som nu lättats steg för steg. Bland annat har skolorna i de lägre klasserna har öppnat på nytt efter att ha varit stängda under en längre period, och inom några dagar väntas nya besked om nästa steg.

I Norge, där endast strax över 200 personer har rapporterats avlidna i covid-19, har frisörer, hudvårdssalonger och tatuerare just slagit upp portarna igen. Arrangemang med fler än 500 personer får hållas tidigast den 1 september.

I Finland håller restauranger och caféer fortsatt stängt och fler än tio personer får inte samlas samtidigt. Från den 3 maj planerar regeringen för att öppna upp. Skolorna öppnar den 14 maj.

Ryssland:

I Ryssland har president Vladimir Putin meddelat att landet börjar öppna upp efter den 11 maj. Exakt vad det det betyder är än så länge oklart – just nu är restaurangerna stängda och i Moskva får invånarna bara lämna hemmet utrustade med elektroniska passersedlar. Detta system planerar myndigheterna att införa i 21 ryska regioner. Rysslands gränser är fortsatt stängda och just nu är det inte möjligt att ansöka om visum till Ryssland.

Afrika (i urval):

De afrikanska länderna som stängt ned har sargats hårt ekonomiskt och nu planerar en rad regeringar, bland dem Nigeria och Kenya, att häva restriktionerna. I Sydafrika lättar de första restriktionerna den 1 maj. Nationens alla rökare jublar för att tobaksförsäljningen tillåts igen. Detta folkhälsomässiga bakslag kompenseras av att jogging och annan motion tillåts på nytt. Men något som liknar vanligt folkliv ligger långt fram i tiden.

USA:

Samma vecka som antalet döda amerikaner passerar 50.000 personer öppnar några av landets mest folkrika delstater sina ekonomier. Under fredagen öppnar Texas – med 30 miljoner invånare – sina restauranger, shoppingcentrum och biografer. Det har redan skett i bland annat Georgia och Oklahoma. Andra sydstater som Alabama och Florida tillåter från och med torsdagen denna vecka människor att lämna sina hem även om näringslivet fortfarande lyder under vissa restriktioner. Kalifornien, med mångmiljonstaden Los Angeles, och New York, som fortfarande är den amerikanska smittospridningens epicentrum, väntar till och med mitten av maj innan man häver sina restriktioner.