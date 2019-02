Vattnet har försvunnit från en förvarningsplats i kuststaden Port Union i östra Kanada. Polisen misstänker att det stals någon gång mellan fredag och måndag då lokalen där det förvarades var stängd.

På onsdagen bekräftade kanadensisk polis att vattnet som stulits har ett värde mellan 60.000 och 80.000 svenska kronor. Samtidigt säger en anställd på företaget som blivit bestulet att vattnet med all sannolikhet har blivit förorenat och därmed tappat i värde.

– Med vad vi vet i nuläget så letar vi efter en tankbil eller en lastbil, säger polisen Andy Renwick till CBC News.

I århundraden har vatten från isberg samlats in i Kanada. Isberg från som kalvats från Grönland flyter förbi den kusten vid provinsen Newfoundland och Labrador på våren. Från dem samlas vatten in under en komplicerad process, det eftersom att bergen kan tippa över under arbetet.

Vatten från isberg anses av vissa vara det renaste vattnet på jorden och det kan användas vid tillverkning av sprit, kosmetiska produkter och säljas som lyxigt dricksvatten.

Stölden av vattnet från isberg tros vara den första av sitt slag i Kanada men det är inte den största stölden av vätska i landet.

Under flera månaders tid mellan 2011 och 2012 stals tusentals ton lönnsirap från ett lager i Quebec till ett värde av drygt 125 miljoner kronor. Stölden var så omfattande att det är den största i landets historia.