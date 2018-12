Siffrorna när det gäller mord och dråp går att dela upp i tre kategorier, skriver El Pais. 10.422 av dem är fastslagna mord medan 5.102 fortfarande är under utredning.

Men, skriver tidningen, hela 7.523 är dödsfall som av polisen betecknas som ”motstånd mot polis”.

Siffrorna kommer från det oberoende undersökningsinstitutet Observatorio Venezolano de Violencia. Under 2018 mördades 81,4 personer per 100.000 invånare i Venezuela. I Sverige var siffran under 2017 betydligt lägre – 1,1 mord per 100.000 invånare eller sammanlagt 113 mord eller dråp enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Av Venezuels 335 kommuner kan våldet betecknas som en epidemi i 296 av dem, säger dess chef Briceño León vid en presskonferens, enligt El Universal.

Under 2012 var en av fem som mördades i världen bosatt antingen i Venezuela, Brasilien eller Colombia, skriver sajten Homicide Monitor.

