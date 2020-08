Videon med Tsichanouskaja bär tydliga spår av tvång

I tisdags lämnade oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja plötsligt Belarus. Innan dess publicerades två videomeddelanden som nu har analyserats av oberoende medier. Enligt dem är det tydligt att Tsichanouskaja har befunnit sig i en situation av tvång.

I belarusiska centralvalnämndens kontor i Minsk står en buteljgrön lädersoffa. Den syns i flera intervjuer med centralvalnämndens ordförande Lidija Jermosjina. När oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja filmas sitter hon i samma soffa. Den oberoende nyhetssajten Meduza har jämfört sofforna och gardinen som syns bakom. Färgnyansen är annorlunda eftersom ljuset faller olika. Men sofforna och gardinen är identiska.

Videon har med stor sannolikhet spelats in på centralvalnämnden. Tsichanouskaja besökte den under tisdagen för att lämna in en protest mot valfusket. Därefter var hon inte kontaktbar under flera timmar. Sedan kom plötsligt beskedet att hon har lämnat landet.

Det andra beviset, enligt Meduza, är Tsichanouskajas tonläge och kroppsspråk. I valvideon tittar hon in i kameran och talar avslappnat. I de två videosnuttar som publicerades efter att hon hade lämnat landet flackar hon med blicken eller läser direkt från ett papper.

Videosnuttarna lades inte ut av Tsichanouskajas stab, utan av kanalen Zjoltye Slivy på den sociala medietjänsten Telegram. Det är en anonym kanal som systematiskt har smutskastat oppositionen.

Innehållet i talet är också märkligt. Tsichanouskaja kallar sig ”en svag kvinna”, vilket är ett eko av hennes konkurrent, sittande president Aleksandr Lukasjenko. Han har upprepade gånger förringat hennes kön under valkampanjen.

Tsichanouskaja säger inte uttryckligen att hennes barn har blivit hotade. Hon säger: ”Barnen är det viktigaste vi har i livet.” Det är inte information utan en självklarhet, av den sort som jag själv ofta hör människor säga i det forna Sovjet när de egentligen vill flytta uppmärksamheten mot något annat.

Eller då man inte vill säga vad som egentligen har hänt.

– Det är bara kniven vid strupen som fattas. En gisslan talar, skriver den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj på Twitter.

https://twitter.com/navalny/status/1293133021013577731