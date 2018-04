Nu har Viktor Orbán siktet ställt på Europa

– Hej diktatorn!

Så lär EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ha hälsat Ungerns premiärminister Viktor Orbán vid ett toppmöte i Riga hösten 2015. Det var inte bara på skämt.

Viktor Orbán är en man många har starka åsikter om. FN:s chef för mänskliga rättigheter har kallat honom rasist. Den liberale miljardären George Soros säger att han leder en maffiastat. Den brittiske historikern Timothy Garton Ash menar att det system Orbán bygger upp ”inte är fascism än”, men att hans språkbruk är det.

Själv har Viktor Orbán sagt att han är beredd att leda sitt land i 15–20 år till. Han uttrycker ofta sin beundran för Putin, Erdogan och Xi Jinping, ledare som styr oinskränkt och troligen på livstid.

Och på tröskeln till sin fjärde period som Ungerns premiärminister får han nu beröm från en kör av internationella profiler på yttersta högerkanten.

– Han är en hjälte. Den mest betydelsefulla personen på scenen just nu, säger Steve Bannon, Donald Trumps tidigare chefsstrateg.

– Jag tycker han är den starkaste ledaren Europa har just nu. Han står för nationalstaten. Om jag var ungrare vet jag vem jag skulle rösta på, säger Nigel Farage, den brittiske högerpopulisten och ”Mr Brexit”.

Frågan är inte om regeringspartiet Fidesz vinner söndagens val, utan om det får 50, 60 eller 70 procent av platserna i parlamentet. Och med ännu en valseger säkrad tror många att den 54-årige Orbán fokuserar på en ny och större roll – den som ledare för de högerpopulistiska och nationalistiska krafterna på europeisk nivå.

Ändå började han sin politiska bana på en helt annan kant.

Den 16 juni 1989, samtidigt som järnridån, det elektrifierade stängslet längs gränsen mot Österrike monterades ner, samlades 250.000 människor på Hjältarnas torg i Budapest.

Det var en väldig manifestation till minne av ”1956 års hjältar”, de som detta år gjorde uppror mot Sovjetväldet och som fick betala med sina liv. Den förre regeringschefen Imre Nagy och fyra av hans närmaste män begravdes symboliskt, ännu en gång, tillsammans med en tom kista som representerade de över 2.500 som dödades på Budapests gator.

Sista talaren på torget var en 26-åring med hockeyfrisyr vid namn Viktor Orbán. Han höll ett modigt och kärnfullt tal – krävde fria val och ett omedelbart tillbakadragande av de 70.000 Sovjetsoldater som fortfarande fanns i Ungern.

Viktor Orbán gjorde stort intryck i sitt tal den 16 juni 1989. Temat: Sovjet måste lämna Ungern och fria val hållas. Foto: Istvan Csaba Toth/AP

Orbán var dagens sensation och Fidesz, den liberala ungdomsrörelse han hade grundat på universitetet, stod i första ledet inte bara i kampen mot den gamla kommunistregimen, utan även mot de konservativa och nationalistiska krafter som växte fram vid tiden för murens fall.

Ett par månader efter talet på Hjältarnas torg begav sig Orbán till Oxford på ett stipendium bekostat av George Soros. Han skulle studera ”idén om civilsamhället i europeisk politisk filosofi”.

Timothy Garton Ash, som bättre än de flesta har beskrivit Östblockets frigörelse, minns i en text hur den stjärnögde unge liberalen sökte upp honom på St Anthony’s college och ville prata om demokrati.

”På den tiden ledde Ungern tillsammans med Polen halva Europa mot friheten. I dag leder samma länder marschen bort från friheten.”

Då, i början av 1990-talet, kunde man höra Orbán angripa tidens högerkrafter som demokratins dödgrävare:

– Ledare i de styrande partierna blandar ihop sina partier och väljare med nationen. Ibland har de känslan att deras makt inte är följden av ett enskilt beslut av ett antal medborgare, utan att den på något mystiskt sätt är ett uttryck för det ungerska folkets eviga intresse, sa han till tidningen Népszabadság i september 1990.

Han satte högerpopulismen i skarp kontrast till sin egen liberala ideologi:

– Liberaler kräver frihet för folket att driva företag och rösta.

24 år senare, i ett berömt tal inför etniska ungrare i Rumänien, slog Orbán fast att ”det är dags att överge de liberala värderingarna” eftersom de innefattar ”korruption, sex och våld”. Som framgångsmodeller nämner han ”länder som inte är västliga, inte liberala demokratier, kanske inte ens demokratier”: Singapore, Kina, Indien, Turkiet, Ryssland. Målet är att skapa ”en illiberal stat”.

Vad hände mellan 1989 och 2014? Hur kunde den unge idealisten förvandlas till en auktoritär ledare på högerkanten? Hur kunde ”liberal” förvandlas från ideal till skällsord?

Viktor Orbán föddes i maj 1963 och växte upp i byn Felcsút en timme väster om Budapest.

I dag har den sömniga byn, med färre än 1.700 invånare, en fotbollsstadion som tar 3.861 åskådare – tvärs över gatan från Orbáns semesterhus i vitrappat tegel. Dessutom finns en tåglinje som binder ihop byn med en annan lika sömnig by några kilometer längre bort.

Jag besökte Felcsút för ett par år sedan och fick en snabb guidning på den toppmoderna fotbollsarenan, som heter Pancho Arena efter det smeknamn legendaren Ferenc Puskás hade under tiden i Real Madrid.

Här finns märkta parkeringsplatser för Ungerns rikaste oligarker, inklusive Felcsúts borgmästare Lörinc Mészáros, en barndomsvän till premiärministern. Och naturligtvis för Orbán själv som ofta dyker upp på hemmalagets matcher.

– Även om du hatar fotboll måste du gå på de matcherna, säger Gyula Mucsi från antikorruptionsorganisationen Transparency international till The Guardian.

– Stora bygg- och infrastrukturprojekt som kräver mycket pengar beslutas i princip här på VIP-läktaren.

På så sätt har denna avkrok blivit en symbol för korruption, rikedom och överflöd.

Ändå kommer Orbán från mycket blygsamma förhållanden. I hemmet fanns inget rinnande vatten, och Viktor och hans yngre bror tvingades från tidig ålder arbeta med grödorna på fälten och mata grisar och höns.

För att förstå Orbáns uppgång och senare politiska metamorfos är det nödvändigt att blicka tillbaka till den tid han växte upp i – den period som brukar kallas ”gulaschkommunismen”, som inleddes efter att de sovjetiska stridsvagnarna hade kväst upproret 1956 och János Kádár tagit över som partichef.

Det var den era då Ungern med en sliten metafor kallades ”den lyckligaste baracken i Sovjetlägret”, då ungrarna i förhållande till grannarna i östblocket hade högre levnadsstandard och vissa friheter – så länge ingen ifrågasatte partiets maktmonopol.

Viktor Orbáns vita fritidshus i hembyn Felcsút ligger mittemot fotbolsstadion – en symbol för Ungerns korruption. Foto: Imago sport

Orbáns föräldrar tillhörde Kádárepokens vinnare. Fadern var lokal partiboss på kollektivjordbruk och de fick båda möjligheten att utbilda sig – han till ingenjör och hon till lärare. Familjen kunde när Viktor var 15 flytta in i en lägenhet i staden Székesfehérvár, med rinnande varmt och kallt vatten.

Kádár sveptes bort från makten 1988 och dog året efter. Då såg de flesta framtiden som ljus – med frihet och marknadsreformer som skulle höja levnadsstandarden till västnivå.

Men framtiden blev ingen dans på rosor. I stället utsattes ungrarna, som andra folk i det före detta östblocket, för stora umbäranden. Löner och pensioner sänktes medan priser höjdes, hundratusentals jobb försvann.

1991 tyckte 80 procent att det kapitalistiska systemskiftet var rätt väg att gå. 2009 hade den siffran sjunkit till 46 procent – och samtidigt tyckte 72 procent att de hade det bättre under kommunistregimen.

Det är bland Fidesz väljare man i dag finner störst andel av dessa mestadels äldre Kádárnostalgiker som längtar tillbaka till ”den lyckliga baracken”.

En ibland bortglömd aspekt av Orbáns framgångar är hans flörtande med dessa väljare. Sedan 2010 har hans högerparti genomfört en rad reformer som annars förknippas med vänstern: offentliga infrastrukturprojekt, höjda pensioner och höjd minimilön.

Inför årets val har hushållen fått brev om en tillfällig sänkning av gasräkningen på 360 kronor. Var och en av landets drygt två miljoner pensionärer har fått en voucher på cirka 300 kronor.

Allt detta, i kombination med retorik om ”arbetare” och ”spekulanter” gör att sajten Politico kallar Orbán och hans polske kollega Jaroslaw Kaczynski ”de nya kommunisterna”.

I en intervju om sin barndom beskriver Orbán sig själv som ’ett otroligt elakt barn. Fräck och våldsam.’

Kombinationen av höger- och vänsterpopulism finns även hos Trump, som åtminstone i teorin förespråkar stora byggen av motorvägar och hamnar.

Men det är inte främst politikens innehåll som ger Orbáns liberala kritiker skrämselhicka. Det är hans metoder.

I en intervju om sin barndom beskriver Orbán sig själv som ”ett otroligt elakt barn. Fräck och våldsam. De vuxna tålde mig inte och jag tålde inte dem…” Hans enkla filosofi kunde sammanfattas så här:

”Slår du mig en gång slår jag tillbaka dubbelt.”

Spagettivästern ”Once upon a time in the west” med Charles Bronson är Orbáns favoritfilm, som han enligt biografiförfattaren Igor Janke har sett minst 15 gånger. Vad är det som lockar i denna historia?

– Allting! Heroismen… Du måste känna och förstå din fiende, och sedan när det kommer till kritan, då får du inte backa från en fight utan attackera och vinna, säger Orbán.

Så sent som för ett par år sedan bokade premiärministern enligt New York Times in ett samtal med Philip Zimbardo, mannen bakom det ökända Stanfordexperimentet från 1971, där studenter på order gav vad de trodde var dödande elektriska stötar till andra som spelade fångar.

Viktor Orbán har varit tydlig med att han ser auktoritära stater som Ryssland – med presidenten Vladimir Putin – som föredömen. Här träffas de två ledarna i Budapest 2015. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Den här aggressiviteten och fixeringen vid makt har Orbán förädlat som toppolitiker. Både i utrensningar inom det egna partiet och i den omstöpning av staten och samhället som inleddes med Fidesz jordskredsseger i valet 2010, då partiet fick mer än två tredjedelar av mandaten i parlamentet eller tillräckligt för att skriva om landets konstitution.

Den nya grundlagen, som trädde i kraft 2012, innebär bland annat att vallagar har kunnat skrivas om till Fidesz fördel, att Högsta domstolen har fyllts med Orbánlojalister och att etniska ungrare i grannländerna får rösträtt – vilken de flesta tacksamt använder till att ge sin röst åt Orbán.

I själva verket har tusentals funktionärer bytts ut till Fidesztrogna under de senaste åren. Det är allt från domare och riksåklagare till revisorer via museichefer och teaterdirektörer.

Landets tre högsta poster besätts av tre gamla studiekandidater, med János Áder som president, Orbán själv som premiärminister och László Kövér som parlamentets talman.

Till och med läroböckerna har skrivits om, berättar New York Times. På sidan 155 i den senaste historieboken för åttondeklassare berättas att premiärministern ser invandrare som ett hot mot Ungern:

”Det kan vara problematiskt för olika kulturer att leva tillsammans”, slår läroboken fast. Så har Orbán förändrat landet sedan 2010 En ny konstitution som trädde i kraft 2012 gör det svårare för oppositionen att bryta Fidesz maktinnehav. Även vallagar har ändrats. Ungerns kristna arv slås fast i ett förord till konstitutionen – som inte nämner landets betydande judiska minoritet. Statsapparaten har fyllts med lojala Fideszanhängare. Det gäller allt från domstolar till teaterchefer. Landets tre topposter innehas av tre gamla studiekamrater. De flesta medier har blivit regeringstrogna. Både genom en ny mediemyndighet, utrensningar i statliga medier och uppköp av Orbántrogna oligarker. Frivilligorganisationers verksamhet har kringskurits efter rysk förebild. Efter valet kommer en ny ”stoppa Soros-lag” att klubbas med udden mot organisationer som arbetar för flyktingars rättigheter.

Det var när Fidesz slickade såren efter valförlusten 1994 som Orbán först lanserade partiets byte av grundideologi, från liberal till konservativ, den förvandling som kulminerade cirka 15 år senare. Vid en partikongress i april 1995 slog ledaren fast att Fidesz inte hade någon chans om det stod i mitten politiskt, och att lösningen var att söka sig högerut.

”Efter att ha rensat ut partiets vänsterflygel exploaterade Orbán sin enda chans för framtiden: det konservativa, nationalistiska, populistiska alternativet”, skriver journalisten Paul Lendvai i en nyutkommen biografi.

En grundbult i nyorienteringen var Ungerns förflutna. Framför allt handlade det om det nationella trauma som kallas Trianon, det fredsavtal efter första världskriget som ledde till att Ungern förlorade 72 procent av sitt territorium och 62 procent av sin befolkning.

Detta trauma hade förtigits under åren av kommuniststyre och ignorerats under de första åren efter murens fall. Nu gjorde Orbán frågan om utlandsungrarna till sin – med udden framför allt mot Rumänien, där de flesta ungrarna fanns.

Uttalandet i maj 2009 om ”en enad nation som sträcker sig över gränser” retade många, men befäste Orbáns roll som mer nationalistisk än extremhögern.

Den andra pusselbiten Orbán behövde för sin nya ideologi fick han till skänks.

Sommaren och hösten 2015 tog sig över en miljon flyktingar till Europa. En stor andel passerade Ungern, och 174.000 människor sökte asyl i landet. Orbán profilerade sig genom att vilja sätta stopp för flyktingarna. Foto: Roger Turesson

När hundratusentals flyktingar, de flesta från Syrien och andra muslimska länder, strömmade genom Ungern 2015 lät myndigheterna dem till en början passera på vägen mot Tyskland, Sverige och andra länder i norr.

Men i början av hösten tog Orbán upp en idé från högerextrema partiet Jobbik. Det var dags att stoppa migranterna, deklarerade han, och bygga ett stängsel för att skydda Ungern och Europa från de främmande horderna.

Han hade hittat det tema som varit hans käpphäst sedan dess. Flyktingfrågan tillåter honom att vara hård mot både muslimer, ”Bryssel” och liberaler som George Soros. Det ger honom tillfälle att dela upp världen i ”vi och dem” – med sig själv som de ”vanliga människornas” banerförare i kampen mot en global elit.

Läs också: Hatet mot George Soros – ungerska barn tror han är djävulen

Vi måste slåss mot en motståndare som inte är som vi.

Invandrarna är ”ett gift” som hotar med terrorattacker och ”utsätter våra kvinnor och döttrar för fara”. Liberaler som Soros och Bryssels byråkrater vill tvinga på Ungern allt detta.

Så här uttryckte han det i ett tal för några veckor sedan:

”Vi måste slåss mot en motståndare som inte är som vi. Deras ansikten är dolda, de slåss inte öppet, utan i smyg. De är inte hederliga, utan principlösa. De är inte nationella, utan internationella. De tror inte på arbete utan spekulerar med sina pengar. De har inget hemland utan känner att hela världen är deras.”

Orbán håller tal för några veckor sedan under 170-årsjubileet av 1848 års revolution mot Habsburgstyret. Foto: Tamas Soki/AP

För Orbán handlar det inte längre bara om Ungern. Hans vilja till makt sträcker sig längre än så:

”Vi, alla miljoner med nationella känslor, finns på ena sidan. Elitens ’världsmedborgare’ på den andra. Vi som tror på nationalstater, försvaret av gränser, familjen och värdet av arbete står på ena sidan. Våra motståndare är de som vill ha öppna samhällen, en värld utan gränser eller nationer, nya familjeformer och billig arbetskraft.”

Denna svartvita världsbild går hem i ett land som genom århundradena har anfallits av främmande arméer, och vars självbild är den som ”historiens förlorare” som ständigt hotas av utplåning.

Den kommer i helgen att ge Viktor Orbán ännu en fyraårsperiod som Ungerns ledare. Kanske med ett starkt mandat och två tredjedelar av parlamentet bakom ryggen.

Han har själv förutspått att 2018 blir ”ett år av stora strider” i Europa.

På den ena sidan i hans stridsvision står den ”liberala eliten” han föraktar så. På den andra står Polens Kaczynski, Frankrikes Marine Le Pen, Österrikes regeringsparti FPÖ, italienska Femstjärnerörelsen och kanske svenska SD.

Och i spetsen för högerkrafterna går Viktor Orbán själv.



Läs också: Orbán mer högerextrem än högerextremisterna

Läs också: Exklusiv intervju med Trumps förre chefsstrateg Steve Bannon