Vilka är kurderna? Nathan Shachar om ett folk som aldrig fått rätt till självbestämmande

Det märkligaste med kurderna är inte de utan vi. Vi erkänner nästan alla folks rätt till självbestämmande. Men inte deras. Det är ett sensationellt undantag. Skälet till särbehandlingen av kurderna är självklart men inte särskilt hedersamt: Vi vill inte och kan inte utmana de fyra stater som skulle krympa om kurderna blev fria: Turkiet, Irak, Syrien och Iran.

Ofta har allt tal om kurdisk separation eller självstyre varit livsfarligt i dessa länder. I Syrien har många av dem nekats medborgarskap och i Turkiet var deras språk, liksom blotta ordet ”kurd”, länge förbjudet.

Kurdernas öden de senaste hundra åren är en lång katalog av katastrofer och övergrepp, med kulmen under den irakiske diktatorn Saddam Husseins giftgasattacker och massfördrivningar på 1970- och 1980-talen. Oftast, när kurder blir nyheter, så är det svek, blod och vårt dåliga samvete som gjort rubrikerna.

En iransk kvinna behandlas på ett provisoriskt sjukhus i Teheran i Iran i april 1988. Kvinnan skadades i samband med giftgasattacken mot Halabja i Irak 16–17 mars 1988. Foto: M Sayad/Canadian Press/AP

Men de senaste åren har de spelat en annan roll i vår nyhetsförmedling. I stället för deras nödrop till oss var det de som kom till vår undsättning. Mellanöstern och västvärlden ställdes inför en stor och akut huvudvärk när terrorsekten IS bredde ut sitt skräckvälde över allt större ytor i Syrien och Irak.

Att flytta på IS-jihadister som hellre dör än kapitulerar kräver en hel del personal – och personal med jämförbar offervilja. Tiotusen kurder, kanske fler, föll under befrielsekriget mot IS.

Utan dem hade det inte gått. Under den bittra striden våren 2015 om staden Kobane, som intogs hus för hus, spelade kurderna en tv-bevakad hjälteroll. Att många av soldaterna som stupade var kvinnor minskade förstås inte västvärldens förtjusning.

Bild 1 av 4 Mohammad Qarmoush vandrar iväg i förstörelsen för att provskjuta sin Kalashnikov innan han ska iväg och delta i striderna utanför Kobane, januari 2015. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 4 Kurder samlas på kullarna runt Kobane för att vänta på Peshmergakrigarna från Irak och titta på när USA bombar Kobane, januari 2015. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 4 Beskjutning av Kobane i oktober 2014. Foto: Jonas Lindkvist Bild 4 av 4 Förstörelsen i Kobane, januari 2015. Foto: Anders Hansson Bildspel

Kurderna, och andra med dem, fick intrycket att här hade ingåtts ett förbund, till nytta och trygghet för bägge parter. USA tränade kurderna i YPG-milisen och höll sin hand över dem. President Barack Obama, som avstått från att reagera efter den syriska regimens nervgasattacker i Damaskus 2013, snyggade därmed upp sitt facit en smula.

Kurderna stred för sina hem och för att hämnas IS illdåd mot sina anhöriga. Folk slåss alltid bäst på de villkoren. Men de slogs för något mer: för att lösgöra sig från den tyranniska syriska centralstaten, nu på knä efter flera år av inbördeskrig. De områden de syriska kurderna tog över från IS återgick inte till klanen al-Assads regim, utan blev till en kurdisk de facto-stat, Rojava. Därmed fanns det två sådana kurdiska nästan-stater; en i Syrien och en i norra Irak.

YPJ, Kvinnornas försvarsenheter inom YPG-milisen vapentränar vid basen Shilan i Rojava. Foto: Newsha Tavakolian/AP

När turkiska försvarsplanerare och högernationalister började begripa vad som höll på att ske i nordöstra Syrien greps de av ångest, för också på deras sida av gränsen rörde sig saker och ting mot kurdiskt självstyre. Sedan flera år förhandlade Turkiets starke man, dåvarande premiärministern Recep Tayyip Erdogan, med den terrorstämplade kurdiska kommunistgerillan PKK, och med dess ledare, Abdullah Öcalan, sedan 1999 i turkisk fångenskap på ön Imrali i Marmarasjön.

PKK:s ledare Abdullah Öcalan sitter i en skottsäker glasbur, övervakad av två turkiska militärer, under rättegången i Imrali, 31 maj 1999. Foto: Mustafa Abadan/Anatolia/AP

I april 2013 gjorde Öcalan ett dramatiskt utspel: inom några dagar skulle alla PKK:s väpnade styrkor lämna Turkiet.

Hur tordes Erdogan bryta mot den turkiska republikens första bud: ”Du skall aldrig erkänna några etniska minoriteter!” Svaret är: Någon eller Några, långt inne i det turkarna kallar ”den djupa staten”, hade givit honom klartecken för att förhandla med PKK.

Men andra, lika mäktiga krafter, var bestörta över detta, i synnerhet Erdogans allierade i Gülen-sekten, som behärskade stora delar av statsapparaten. Redan 2012 började gülenisterna agera allt djärvare för att sabotera fredsprocessen.

Den första mars 2015 vaknade turkar och kurder upp till en nyhet som fick dem att nypa sig i armen: Efter decennier av terror, förtryck, hat och etnisk rensning hade staten och PKK enats om riktlinjer för fred och för självstyre i provinser med kurdisk majoritet.

Men mycket snart efter detta historiska genombrott hände något: Erdogan tog avstånd från sin egen bedrift. Någon hade låtit honom förstå att hans eftergifter till PKK inte skulle tolereras.

Motståndet mot fredsprocessen var dels det gamla och ingrodda mot alla eftergifter till kurderna. Men det som nu fick Erdogans beskyddare i säkerhetsetablissemanget att backa var den hastigt framväxande kurdiska ”staten” i Rojava.

En affisch i Rojava i Syrien visar bilder av YPJ-soldater som dödats i strid mot IS, februari 2015. Foto: Newsha Tavakolian/Polaris

Att ge de turkiska kurderna autonomi med klanen al-Assad i full kontroll på andra sidan gränsen var en sak. Att göra det med en kurdisk de facto-stat inpå knutarna var en annan. Den syrisk-kurdiska ledningen i Rojava står mycket nära PKK. Flera av stammarna i norra Syrien kom dit på 1920- och 30-talen på flykt undan turkiska styrkor.

Kurdiskt självstyre på bägge sidor om gränsen var första steget mot den turkiska nationalismens skräckscenario: Ett stor-Kurdistan tvärs över alla nationsgränser.

I juni 2015, några veckor efter att Erdogan tvingats överge sitt fredsprojekt, miste han sin parlamentsmajoritet och tvingades alliera sig med högernationalistiska MHP, ett parti med reflexbetonade och maniska åsikter om kurder. En månad senare öppnade Turkiet omfattande polisoperationer i kurdiska områden. PKK bröt vapenvilan och ett regelrätt krig bröt ut – ett krig som skulle lägga många kurdiska samhällen utmed gränsen i ruiner.

Det som händer nu i nordöstra Syrien är en fortsättning på samma krig. Kurderna på den syriska sidan har inte angripit Turkiet, de har haft utmärkta skäl att låta bli. Talet från Ankara om invasionen som självförsvar mot terrorister saknar grund. Syftet är ett annat: att staka ut terrängen kring gränsen så att fantasierna om en sammanhängande kurdisk enhet torpederas en gång för alla.

Frågorna om vilka kurderna är, var de kommer från och hur de hamnade i rollen som Mellanösterns kroniska offer är krångliga och svårlösta. Att deras viktigaste språk, kurmanji, sorani och zaza, är släkt med persiskan är ett faktum (de kurdiska judarnas modersmål är arameiska).

Många vill i kurderna se forntidens meder, det med Persien allierade folk som figurerar i flera av Bibelns spådomar. Judarna i den babyloniska fångenskapen drömmer om att ”meder och perser” skall störta det mäktiga Babylon – vilket också skedde år 539 före Kristus.

De som räknar sig till kurderna är en brokig skara, religiöst och etniskt. De flesta kurder är sunnimuslimer, fast med en annan shariatradition än turkiska sunniter. Många kurder, som den turkiske oppositionsledaren Kemal Kilicdaroglu, är aleviter (en riktning som utvecklats ur shia-islam); ett fåtal är shiiter, kristna, judar och zoroastrier (den urtida persiska tron). Yazidierna, vars lidandehistoria överträffar kurdernas, talar kurdiska och är enligt många en spillra av urkurderna som de var innan de antog främmande religioner.

Den turkiske oppositionsledaren Kemal Kilicdaroglu. Foto: Burhan Ozbilici/AP

Ironiskt nog är arabernas störste hjälte, den egyptiske härföraren Salah al-Din al-Ayubi – ”Saladdin” i europeiska källor – kurd. (Detta var litet besvärande för Saddam Hussein, som dels mördade fler kurder än någon annan, dels ville jämföra sig med Saladdin. De bägge föddes i samma stad, Tikrit.)

På en sluttande äng några kilometer väster om den israeliska staden Tiberias gjorde Saladdin världshistoria en het sommardag 1187. Han besegrade korsfararna och satte punkt för deras korta välde över Palestina. Han var redan då en historisk figur av stora mått – sexton år tidigare hade han satt punkt för shiaislams långa välde över Egypten och gjort Kairo till sunniislams centrum.

En äldre målning visar William Despreaux som förs fram till sultanen Saladdin omkring 1190. Foto: Historia/Rex/TT

För en vecka sedan, då de syriska kurderna vädjade till Ryssland att gå emellan och skydda dem mot turkarna, så var det inte första gången. Under Rysslands expansion in i islams länder under 1700- och 1800-talen kom ryska lärde i kontakt med kurderna, som ofta användes av osmanerna som ”markgrevar”, alltså för att patrullera och hålla gränser.

Under de många rysk-turkiska krigen flydde tiotusentals kurder till ryska områden, där de lever än i dag. Förhören med kurdiska fångar blev fröet till ett mer professionellt studium, och från slutet av 1800-talet och för lång tid framåt var S:t Petersburg erkänt som världscentrum för kurdiska studier.

Under den stora geopolitiska huggsexa som följde på det osmanska väldets upplösning efter första världskriget fanns kurderna med vid bordet. När segermakterna styckade upp det osmanska väldet i Sèvres 1920 dekreterades en autonom kurdisk region öster om floden Eufrat (just i de trakter där turkiska styrkor nu avancerar).

Osmanerna godtog detta och kurderna anmodades återkomma om ett halvår med bevis för att de flesta kurder verkligen ville styra sig själva. Det hela drog ut på tiden, stormakterna mönstrade av sina soldater och kunde inte längre diktera villkor för Turkiets nye ledare Mustafa Kemal (Atatürk), som chockat Paris och London med sina förkrossande segrar över grekerna.

Bild 1 av 2 En grafittimålning av Mustafa Kemal, Atatürk, på den turkiska sidan av gränsen mellan Turkiet och Syrien. Foto: Lefteris Pitarakis/AP Bild 2 av 2 Mustafa Kemal, Atatürk, tillsammans med den dåvarande brittiska kungen Edward på kungens yacht 1963. Foto: TT Bildspel

Lausanne-fördraget 1923 sopade undan avtalen från Sèvres och kurderna hamnade för gott under främmande styren, alla mer eller mindre våldsamma och intoleranta.

Den kurdiska historien har många sympatiska ljuspunkter, men som de flesta av regionens grupper har de sina skelett i garderoben. Under massmorden och fördrivningarna av armenier 1915–17 spelade kurdiska styrkor och grupper en viktig roll. Eftersom kurder och armenier befolkade samma områden kunde fördrivningens planerare fresta kurder med armeniska ägor och tillgångar som skulle bli lediga. På senare år har kurdiska politiker börjat tala öppet om detta. Den förre borgmästaren i Diyarbakir, Abdullah Demirbas, numera fängslad, sade nyligen:

– Många kurder skäms över detta. Jag skäms. Jag reser mycket och varje gång jag träffar armenier berättar jag hur ledsen jag är över detta. Det stämmer att kurderna utnyttjades av staten, men de skulle ha vägrat låta sig utnyttjas.

Kurderna har blivit, med det bibliska uttrycket, ”ett folk som vandrar allena” – i en värld där deras plågoandar alltid samarbetar, också när de strider om allt annat. Ett typiskt exempel på det var när dödsfienderna Saddam Hussein och shahen av Persien slöt fred 1975 för att kunna gå lös var och en på ”sina” kurder.

Men kurderna är för många för att bortse från, det fick vi ett dramatiskt exempel på tidigare i år, när deras väljare i Istanbul – världens största kurdiska stad – satte punkt för den turkiska regimens långa maktmonopol där. Det som hände i Istanbul kan hända i nästa presidentval, om kurderna avstår från att utse en egen kandidat – en mardröm för turkiska extremnationalister.

Fakta. PKK. ”Det kurdiska arbetarpartiet”, grundades 1978 som ett kommunistiskt parti av Abdullah Öcalan. PKK är en turkisk-kurdisk organisation, men verkade under många år från Syrien. 1984 inledde PKK sin väpnade kamp mot Turkiet, som ledde till ett långt krig och hundratusentals kurdiska flyktingar kring västra Turkiets storstäder. 1999 greps Öcalan och befinner sig fortfarande i turkiskt fängelse. 2009–2015 förhandlade Öcalan om fred med Turkiets president Tayyip Erdogan. PKK är terrorstämplat av bland annat Turkiet, USA och EU. PYD. ”Det demokratiska unionspartiet” är en syrisk politisk rörelse med nära ideologiska band till PKK. På senare år har PYD styrt ”Rojava”, den kurddominerande de facto-staten i norra Syrien. PYD:s program förkastar all nationalism, inklusive kurdisk nationalism. YPG. ”Folkets skyddsenheter” är PYD:s militära gren, under flera år USA:s allierade under kampen mot IS. Dess väpnade styrkor består av kurder, araber och assyrier. Peshmerga. Ett samlingsnamn för väpnade kurdiska styrkor i Irak. Visa mer