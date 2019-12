Vinna eller försvinna för Boris Johnson – på hemmaplan

Den varma sommaren 1984 kom enligt legenden ett skepp in i Liverpools hamn. Båten transporterade soptunnor till Storbritannien från USA, men i lastutrymmet gömde sig denna gång även något annat.

Något som skulle bli ett politiskt fenomen.

För här fanns, sägs det, utomjordingen Lord Buckethead: befälhavare för den Woopianska rymdflottan och en intergalaktisk resenär av rang. Hans rymdskepp hade kraschlandat i North Carolina ett par veckor tidigare och nu flydde han över Atlanten. Lord Buckethead landsteg i Storbritannien 1984 men vad han exakt tog sig till de första åren är höljt i dunkel.

Det brittiska folket fick först få syn på honom tre år senare.

”Lord Buckethead” har blivit ett politiskt fenomen i Storbritanniens val ända sedan 80-talet. BBC-presentatören Sophie Long tar en selfie med skämtkandidaten. Foto: Mark Kerrison/Alamy Stock Photo

I parlamentsvalet 1987 ställde nämligen kandidaten vid namn Lord Buckethead upp mot den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher i hennes valkrets Finchley i norra London. På BBC:s direktsändning kunde det brittiska folket till sin förvåning se en figur med svart spann på huvudet strax till höger om premiärministern. Margaret Thatcher rörde naturligtvis inte en min.

Lord Buckethead fick 131 röster.

Och blev en nationell politisk sensation.

Sedan dess har Lord Buckethead (det är oklart vem som har dolt sig under hinken) utmanat samtliga konservativa brittiska premiärministrar. John Major i valet 1992 och Theresa May 2017. I år ställer han upp mot Boris Johnson. I en valkrets som den brittiske premiärministern faktiskt kan förlora. Boris Johnsons parti leder i opinionsmätningarna nationellt. Men premiärministern själv ställer upp i en valkrets som de konservativa inte alls är lika säkra på att vinna.

Och detta gör att Boris Johnson faktiskt kan förlora allt: på hemmaplan.

● ● ●

Ute på de välstädade gatorna i Boris Johnsons distrikt Uxbridge vill folk helst julhandla i fred. Det går inte att hitta ett enda spår av någon valkampanj. Foto: Daniel Costantini

John Major, Margaret Thatcher och Theresa May var alla parlamentariker i valkretsar med stor konservativ majoritet. Det hade med andra ord krävts väldigt mycket för att de inte skulle vinna.

Men Boris Johnson sitter i parlamentet för Uxbridge and South Ruislip. Uxbridge är en stad strax väster om London som har växt ihop med storstaden London och detta har förändrat Uxbridge. 2017 vann de konservativa här med bara 5.000 röster; det är inte mycket.

Tidigare i höstas antog många kommentatorer därför att de konservativa skulle flytta Boris Johnson till en säkrare valkrets lagom till nästa val. Det har de inte gjort. Det finns med andra ord en risk för att Boris Johnson förlorar sin plats i parlamentet nästa vecka. Det skulle han kunna göra även om de konservativa vinner nationellt och då kan Boris Johnson inte leda den brittiska regeringen.

I brittisk politik är du nämligen inget utan en plats i parlamentet.

Många i Storbritannien minns hur Labours ekonomiska talesperson Ed Balls förlorade sin valkrets 2015. Därmed var hans politiska karriär över. Och det var en politisk karriär som bland annat hade inbegripit att leda Storbritannien genom finanskrisens mest dramatiska månader. Nu fick Ed Balls i stället vara med i den brittiska upplagan av ”Let’s Dance”.

Så kan det gå.

Om Boris Johnson skulle förlora i Uxbridge nästa vecka skulle han förstås kunna utnämna sig själv till Lord. Därmed skulle han få en plats i det brittiska överhuset och kunna leda regeringen därifrån. Men det skulle vara kontroversiellt.

Antagligen skulle han hellre avgå.

Boris Johnson kampanjar i Uxbridge med sin far Stanley, för att fortsätta som premiärminister även efter valet. För att det ska bli möjligt måste han vinna sin valkrets. Utan plats i parlamentet, ingen premiärministerpost. Foto: Andrew Parsons/Polaris

Årets brittiska val har kallats för det viktigaste sedan 1945. Det brittiska folket går till valurnorna för att avgöra brexit. Ska de rösta på Boris Johnson och därmed ta Storbritannien ut ur EU i januari? Eller inte?

För det andra går Labourledaren Jeremy Corbyn fram med det mest radikala ekonomiska programmet på minst 30 år. Förstatligande av flera industrier, rejäla skattehöjningar, löntagarfonder och stora investeringar i offentlig sektor. Britterna måste med andra ord bestämma sig för om detta är vad de vill ha. Eller inte.

För det tredje mullrar det igen uppe i Skottland. Den skotska nationalistledaren Nicola Sturgeon kräver en folkomröstning om skotsk självständighet och om hennes parti går framåt kommer hon att insistera på en sådan redan nästa år. Och mitt i allt detta, efter månader av politiskt kaos, skulle premiärministern alltså kunna förlora sin plats i parlamentet? Det vore den sista galna vändningen på ett helt år av galna vändningar i brittisk politik.

Mycket står på spel i lilla Uxbridge.

”Boris Johnson har den knappaste majoriteten som någon premiärminister har haft sedan 1925”, säger Lord Buckethead till Dagens Nyheter.

Lord Buckethead har efter vissa förhandlingar gått med på att ge en intervju om sin kandidatur i Uxbridge and South Ruislip. Dock enbart per e-post. Även detta visar sig emellertid vara komplicerat. Lord Buckethead envisas med att bli tilltalad med samtliga av sina utomjordiska titlar och är rent allmänt svår att kommunicera med. Trots att han alltså påstår sig ha levt på jorden sedan 1984.

Olika personer kan dölja sig under hjälmen olika år. DN har intervjuat årets ”Lord Buckethead” via e-post. Foto: RM Press/Alamy

I stället för att Storbritannien lämnar EU vill jag att jorden lämnar solsystemet

”Om jag blir vald kommer jag att sitta i underhuset med min stora spannliknande hjälm. Det kommer att göra det mycket svårt för parlamentarikerna som sitter bakom mig att se”, lovar han.

”I stället för att Storbritannien lämnar EU vill jag att jorden lämnar solsystemet. Jag ämnar då förhandla fram fördelaktiga handelsavtal åt oss med yttre rymden. Detta är en mycket rimligare tanke än brexit”, fortsätter han.

Skämtkandidater som Lord Buckethead har i decennier varit ett fenomen Storbritannien.

De internationella tittare som satt uppe och följde BBC:s valvaka 2017 gnuggade sig nog i ögonen. Sändningen gick över till Maidenhead i Buckinghamshire och där stod Theresa May plötsligt i korallröd dräkt bredvid just Lord Buckethead. De var båda officiella parlamentskandidater för Maidenhead. Den ena var premiärminister och den andra hade en svart spann på huvudet. Någonstans i bakgrunden vandrade en person runt i knallröd hårig dräkt. Detta var även valet där en kandidat utklädd till fiskpinne förekom.

Valet 2017. Dåvarande premiärminister Theresa May bredvid ”Lord Buckethead” när de väntar på att valresultatet i valkretsen ska offentliggöras. Så funkar det i Storbritannien: Alla kandidater i kretsen radas upp tills i samma lokal resultatet ropas ut. Foto: Alastair Grant/AP

Den långa traditionen med skämtkandidater (av vilka Lord Buckethead är den mest kända) är en produkt av det brittiska valsystemet.

Storbritannien har majoritetsval i enmansvalkretsar. Om du är socialdemokrat i Sverige och bor i en valkrets dominerad av Moderaterna kommer din röst fortfarande att spela roll. Den kommer att bidra till att Socialdemokraterna får fler mandat i riksdagen. Så fungerar det inte i Storbritannien. Majoritetsval i enmansvalkretsar leder till att en röst på Labour i en valkrets dominerad av de konservativa inte gör någon större skillnad. Din valkrets kan bara skicka en kandidat och din röst räknas uteslutande i din valkrets.

1982 skapade musikern David Sutch därför partiet The Official Monster Loony Party. Partiets slogan var ”rösta på galenskapen” och tanken var att ge väljare en möjlighet att just proteströsta. Är du missnöjd med politiken och bor i en valkrets där en röst på motståndaren inte gör någon skillnad då kan du rösta på The Official Monster Loony Party i stället.

Det kommer folk i alla fall att notera.

Enligt de senaste lokala opinionsmätningarna verkar det som att Boris Johnson är den mest sannolika vinnaren i Uxbridge även om Labours motkandidat den 25-årige Ali Milani också har en chans. Foto: Daniel Costantini

Men frågan är hur roliga folk tycker att dessa skämtkandidater är i dag. De senaste månaderna har folk ju skrattat uppgivet åt helt verkliga brittiska parlamentariker. De som har vrålat som apor och bråkat som småbarn i parlamentet om brexit. Det har varit kaos på kaos och komplikation på komplikation.

Vilken funktion fyller skämtkandidater när det politiska systemet bland vanliga britter upplevs alltmer som ett skämt? Boris Johnson själv slog en gång i tiden igenom i just ett skämtprogram på TV. I dag är han en helt verklig premiärminister. Behöver man då verkligen välja in en påstådd utomjording med spann på huvudet i dagens Storbritannien? Är Lord Buckethead fortfarande relevant, eller har verkligheten överträffat honom?

Alla turer runt brexit de senaste åren har onekligen dramatiskt påverkat förtroendet för politiken. Pew Research Center som bland annat mäter hur nöjda väljarna är med demokratin har noterat ett jätteras i Storbritannien. 2017 när Theresa May påbörjade brexitförhandlingarna var 52 procent av britterna nöjda med hur det politiska systemet fungerade. 2018 hade siffran fallit till 42 procent. I år är förtroendet nere på 31 procent.

Professor Matthew Goodwin från University of Kent har skrivit om hur folkomröstningen om brexit var katalysator för något mycket större. Detta var första gången som en majoritet utanför parlamentet röstade för något (brexit) som en majoritet av politikerna inne i parlamentet inte ville ha.

Och självklart är detta något som leder till förtroendekris, menar han.

Precis som det naturligtvis leder till en konstitutionell och politisk kris. Vilket är vad som har präglat Storbritannien det senaste året.

Samtidigt pekar Matthew Goodwin i en artikel i The New Statesman på att både folkomröstningen om brexit 2016 och den om skotsk självständighet 2014 faktiskt också ledde till att fler människor engagerade sig politiskt. Dessutom är ett visst mått av skepsis gentemot överheten bara är sunt i en demokrati. Problemet är när förtroendet helt bryter ihop.

Storbritannien är inte där än, men definitivt på god väg.

Allt detta är den djupare konsekvensen av brexit.

● ● ●

”Jag tycker att vårt offentliga sjukvårdssystem är väldigt bra. Jag vill inte att Boris Johnson säljer ut det till Donald Trump”, säger Sarah Mohammed som pluggar matematik. Foto: Daniel Costantini

I Uxbridge är det väldigt svårt att få invånarna att prata om politik. Detta är ovanligt för en brittisk valrörelse. Men rätt talande för denna. Storbritannien brukar inte gå till val i juletider och inte heller i ett läge där folk i så hög grad har fått nog av allt som har med politik att göra. På fem år har landet haft tre premiärministrar, tre val och två folkomröstningar. En om skotsk självständighet 2014. Och en om brexit 2016. Folk är trötta på politik.

Vi besöker den konservativa klubben i Uxbridge: en institution av tjocka heltäckningsmattor och välansedda lokala medborgare. Här anordnar man bingo varje fredagskväll och lottar ut paket med kött en gång i månaden. Det kostar 1 pund att vara med i lotteriet men då har du möjlighet att vinna tre nötstekar, ett kilo lamm, en hel kyckling samt två kilo rökt skinka. Inne på klubben kan du socialisera över den konservativa tidningen The Daily Telegraph, äta lunch eller dricka Gin och Tonic. När du dör kan hålla din begravningsmottagning här. En kvinna i blått förkläde hänvisar vänligt men bestämt Dagens Nyheter till ytterdörren.

– Detta är en konservativ medlemsklubb!

Nej, Uxbridge vill inte prata om valet.

Enligt de senaste lokala opinionsmätningarna verkar det som att Boris Johnson är den mest sannolika vinnaren i Uxbridge även om Labours motkandidat den 25-årige Ali Milani också har en chans. Mycket beror på om det går att mobilisera lokalt. Mer mot Boris Johnson.

Än för någon annan kandidat.

Det är emellertid svårt att riktigt se några tydliga tecken på detta. Ute på de välstädade gatorna vill folk helst julhandla i fred. Det går inte att hitta ett enda spår av någon valkampanj. Staden låtsas som om valet nästa vecka inte existerar. Och det gör det nästan inte heller. Förutom i de mobiltelefoner som studenterna vid det lokala Brunel University sitter och fingrar på.

– Alla säger att man ska rösta på Labour, deklarerar Amal Ahmed i en paus mellan sina föreläsningar.

– Alla på Twitter.

Studenterna beskriver en virtuell verklighet där Boris Johnson inte finns i någon annan bemärkelse än som storskurk. En verklighet där Labour är på väg mot en jordskredsseger och alla älskar Jeremy Corbyn.

– Nej, jag har inte träffat någon som ska rösta på de konservativa säger Maddie Mohan.

25-årige Ali Milani är Labours kandidat i valkretsen Uxbridge and South Ruislip, där han utmanar Boris Johnson om parlamentsplatsen. Foto: News Licensing

Den viktigaste frågan för studenterna är att Labour har lovat att det ska bli gratis att plugga på universitetet. Detta upprepas igen och igen. De enda som nämner brexit är den grupp som läser ingenjörsutbildningen och hänger i rökrutan. Yasin Mohammed oroar sig mellan långa halsbloss för att de EU-regelverk som han sitter och lär sig om inte längre kommer att gälla.

Innebär brexit därmed att hans examen kommer att bli meningslös?

– Jag tycker att vårt offentliga sjukvårdssystem är väldigt bra. Jag vill inte att Boris Johnson säljer ut det till Donald Trump, säger Sarah Mohammed som pluggar matematik.

Hon syftar på Labours påstående att Boris Johnson skulle kunna öppna upp det brittiska sjukvårdssystemet för amerikanska företag. Det finns inga bevis för detta. Boris Johnson vill visserligen sluta ett handelsavtal med USA och visst skulle tjänstesektorn kunna vara en del av det, eventuellt skulle detta kunna få konsekvenser för sjukvården. Men Labours påstående går inte att kategorisera som sant och det har trots detta spritt sig som en löpeld.

Att Boris Johnson vill sälja den brittiska sjukvården till Donald Trump går hem på samma sätt som brexitkampanjens påstående att Turkiet skulle gå med i EU gick hem under folkomröstningen 2016. Det är svårt för den andra sidan att motbevisa. Folk tänker att även om det kanske inte är helt sant, är det antagligen lite sant. Och vem vet egentligen nuförtiden? Vem kan man lita på?

Här är vi tillbaka i frågan om förtroende igen.

Ingengörsstudenten Yasin Mohammed är bekymrad över att det han lär sig nu om EU:s bestämmelser inte kommer att gälla längre när Storbritannien lämnar unionen. Foto: Daniel Costantini

● ● ●

Det må vara det viktigaste valet sedan 1945. Storbritanniens relation med omvärlden ska avgöras (brexit), Storbritanniens ekonomiska modell ska avgöras (Labours radikala ekonomiska program). Storbritanniens själva existens som land är uppe till diskussion (de skotska kraven på självständighet). Men detta i sak helt avgörande val sker i ett politiskt klimat som kännetecknas av misstro och förvirring.

Det är ett galet val. Och till och med valets objektivt sett galnaste kandidat erkänner detta:

”Det politiska klimatet har liksom blivit förgiftat de senaste åren”, skriver Lord Buckethead. ”Och då menar jag inte i någon positiv bemärkelse.”

