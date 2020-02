Vinst i Iowa ger skjuts primärvalskampen

– Jag kommer slå honom som en trumma, säger Joe Biden.

Det är lördagsförmiddag i North Liberty, en förstad till Iowa City.

Biden syftar på Trump. Solen har just trängt igenom molnen.

Den tidigare utrikesministern John Kerry, som kampanjar för Biden, fyller i.

– Joe Biden kommer att flytta in i the White House och Donald Trump in the doghouse.

Under helgen har kandidaterna till Demokraternas presidentnominering ilat fram och tillbaka över Iowas snöklädda prärie i den vidsträckta amerikanska Mellanvästern.

Att vinna Iowa, det första i raden av primärval, anses ge ovärderlig skjuts i form medieuppmärksamhet, även om antalet väljare som faktiskt röstar är relativt begränsat.

Joe Biden, som ligger strax efter Sanders i mätningarna, har likheter med Clint Eastwood. En grånad 77-åring som uttrycker sig med stötig pondus. Hans buss pryddes tidigare av mottot: ”No Malarkey”, inget struntprat.

Nu har den målats om: ”Biden – nationens själ”, för att inskärpa allvaret i den valprocess som i slutändan ska avgöra om Trump får fyra år till i Vita huset.

Biden och Kerry, tillsammans 155 år, tröttar inte ut väljarna med sakpolitik. Här gäller salta skämt – ”Jag känner Joe Biden lika väl som Donald Trump känner Vladimir Putin”, skojar Kerry – och vädjan till det sunda förnuftet.

– Erfarenhet har betydelse, säger Kerry. Om ni skulle gå till en hjärtkirurg så hade ni valt någon som opererat förr.

Just detta kanske till och med Bernie Sanders skulle skriva under på. För fyra månader sedan drabbades Sanders av en hjärtattack och det politiska etablissemanget var övertygat om hotet från den demokratiska socialisten nu var marginellt.

Sedan dess har stödet och kampanjbidragen bara vuxit. Samma bakvända logik som gäller för president Trump – lojaliteten bland gräsrötterna växer när partietablissemanget tar avstånd. Nu kan Sanders vara på väg att vinna både Iowa och New Hampshire, nästa primärval.

Sanders kampanjmöten i Iowa drar minst tre gånger så många besökare som Biden och Elizabeth Warren, en populär kampanjpolitiker som ligger strax efter Sanders och Biden i mätningarna. På lördagskvällen fyllde 78-åringen Sanders en konsertarena i staden Cedar Rapids. Om Bidens möten är nostalgiska studiecirklar med en patriarkalisk grundton påminner Sanders möten mer som ungdomsdiscon där aktivister och unga medvetna föräldrar dricker blaskig öl under den inkluderande parollen ”Not Me. Us.”

Sanders ungdomsrörelse har breddats sedan förra valrörelsen med latinamerikanska förstagångsväljare och amerikaner som oroar sig över klimatet. Det senare är en källa till frustration för Biden, som var amerikansk vicepresident när Obamaregeringen bidrog till att ena världen bakom Parisavtalet.

Under helgens kampanjmöten i Iowa har Sanderskampanjen trappat upp retoriken mot moderpartiet. Den vänsterradikala kongressledamoten Rashida Tlaib fick Sanderspubliken att bua ut Hillary Clinton, som nyligen sågat Sanders som en person ”som ingen gillar”. Dokumentärfilmaren Michael Moore, som kampanjar för Sanders, avfärdar partiets ”storbolagsdemokrater” som korrupta. Moore ironiserade över att Biden profilerar sig som den ”säkra” kandidaten.

– Om du är singel och ute på någon av dejtingsajterna och såg en kille som i hans profil hade skrivit: jag är säker, whoa, då är du inte säker!