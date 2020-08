Virus-expert om smittan i USA: ”I en ny fas”

4,6 miljoner amerikaner har smittats och 154.000 dött, enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC. Under det senaste dygnet har landet fått minst 18.561 fler smittade och 172 fler döda.

Samtidigt har fler amerikaner testats, hittills 56 miljoner.

– Det vi ser i dag skiljer sig från mars och april. Det är utomordentligt utbrett. Det är på landsbygden och i stadsområden. Till alla som bor på landsbygden, ni är inte immuna eller skyddade från detta virus, sa Deborah Birx, som styr Vita husets särskilda coronagrupp, i CNN:s tv-program ”State of the Union”.

Deborah Birx säger att USA nu gått in i en ny fas och att amerikanerna måste göra mer för att skydda sig.

– Om du bor i hushåll med flera generationer och det sker ett utbrott på din landsbygd eller i din stad, måste du verkligen överväga att ha munskydd hemma, om du misstänker att du är positiv, och har individer i ditt hushåll med flera underliggande sjukdomar.

De senaste veckorna har coronapandemin framför allt tagit fart i USA:s södra och västra delstater.

I fredags publicerade amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC en ny prognos över antalet dödsfall i covid-19 framöver i USA. CDC förutspår 173.270 dödsfall senast den 22 augusti, med ett möjligt intervall från 167.692 till 182.366 dödsfall.

”Prognoser på delstatlig nivå förutspår att antalet rapporterade nya dödsfall per vecka kan öka under de kommande fyra veckorna i Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee och Washington,” skriver CDC enligt CNN.

