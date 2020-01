Viruset fortsätter sprida sig – finns nu i tolv länder

Antalet bekräftade fall av insjuknade i det nya coronaviruset var vid 09.00-tiden på lördagen 1.354.

En stor majoritet finns på Fastlandskina, där 1.320 har smittats.

De övriga länder som hittills konstaterat fall av smittan är Thailand (5), Frankrike (3), Malaysia (3), Singapore (3), Taiwan (3), Japan (2), Sydkorea (2), USA (2), Vietnam (2), Australien (3) och Nepal (1).

Hongkong förklarade nödläge med anledning av det nya coronaviruset på lördagsförmiddagen, svensk tid. Det innebär bland annat att man stänger skolor, för att förhindra smittspridning.

När det gäller Japan finns det olika uppgifter, myndigheterna där rapporterar tre fall, skriver Reuters. De franska fallen är de första som rapporterats i Europa.

Australien är det senaste landet som nåtts av smittan, och utöver det konstaterade fallet rapporterades på lördagen ytterligare två misstänkta fall och fem möjliga. Alla vårdades på sjukhus, och de två med starkare misstankar hölls isolerade, skriver Sydney Morning Herald.

Vid 09.15-tiden rapporterade hälsoskyddsmyndigheter i Australien tre konstaterade fall, skriver Reuters.

Kina rapporterar också att en läkare avlidit i sjukdomen, det första fallet där sjukvårdspersonal drabbats.

Ett två-årigt barn har insjuknat, skriver CNN.

Myndigheterna i Kina har ställt in flera festivaler och firanden av nyår och vårfestival, och vidtar fler åtgärder för att förhindra spridning av viruset i stora människogrupper. Bland annat förbjuds från den 26 januari all ”icke nödvändig privattrafik” i centrala Wuhan, staden där virusutbrottet startade.

Sammanlagt omfattas nu 56 miljoner människor i ett 15-tal städer av reseförbud och olika typer av restriktioner i Kina.

Enligt Sky New försöker myndigheterna i Storbritannien spåra 2.000 personer som flugit in från Wuhan under perioden med smittspridningen.

