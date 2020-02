WHO: Viruset nådde sin kulmen i början av februari

Under de senaste dagarna har antalet döda i Kina stabiliserats samtidigt som smittan fått fäste i framför allt fyra länder utanför Kina; Iran, Sydkorea, Japan och Italien. Spridningen av smittan ska dock ha stabiliserats i Wuhan. Det uppger en grupp från WHO som just nu befinner sig i Wuhan.

– Världen står i skuld till er, sa Bruce Aylward från Världshälsoorganisationen vid en presskonferens i Peking på måndagen.

– Folket i Wuhan har gått igenom en extraordinär period och just nu är det fler friskförklarade som lämnar sjukhusen än sjuka som kommer till dem.

Vid en presskonferens i Genève på måndagseftermiddagen sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att han känner sig uppmuntrad av nedgången i antalet smittade i Kina. Från 649 smittade på lördagen minskade antalet till 409 på söndagen.

– Vår grupp på plats har kunnat visa att viruset dna inte har förändrats. De åtgärder som vidtagits i Kina har gjort att ett stort antal andra fall har kunnat undvikas.

Enligt WHO-chefen har den grupp som arbetar i Wuhan kommit fram till att viruset nådde sin kulmen mellan den 23 januari och den 2 februari men att faran inte är över.

– Viruset kan begränsas och just nu ser vi inte att viruset har blivit en pandemi, men det kan bli det. De nya fall vi ser är oroande. Vi måste förbereda oss på att det fortfarande kan bli en pandemi.

Michael J. Ryan som är högste ansvarige för WHO:s nödlägesprogram tryckte också han på att världen måste förbereda sig på att covid-19-viruset kan utvecklas till en världsomfattande pandemi.

– Vi måste vara förberedda om det skulle bli så. Och det kan också bli så att viruset kommer att bli något vi får leva med. Och de mest utsatta är äldre som redan har någon sjukdom.

– Men vi kan inte stänga världen, det går inte att helt stoppa en spridning från land till land. Vi måste fokusera på att minska riskerna.

Trycket på den kinesiska sjukvården är fortsatt mycket stort och bara i Hubeiprovinsen har fler än 3.000 sjukvårdsanställda smittats.

WHO-chefen konstaterade också att smittan kan ha börjat spridas tidigare än vad man tidigare trott.

På måndagen spreds viruset från Iran, som blivit ett nytt centrum för coronasmittans spridning, till Oman som drabbades av sina två första fall, skriver Times of Oman. Båda kvinnorna hade besökt Iran. Efter beskedet ställde Oman in samtliga flyg till Oman.

Under dagen anklagade en lokal politiker i den heliga staden Qom, som är värst drabbad i Iran, landets hälsodepartement för att försöka dölja de verkliga siffrorna när det gäller smittan. Medan myndigheterna har angett att tolv av 64 smittade har avlidit i smittan säger Ahmad Amirabadi Farahani att den verkliga siffran är minst 50, skriver Aljazeera.

WHO har skickat en grupp till Iran och kommer att börja arbeta där på tisdag. En liknande grupp anlände till Italien på måndagen. På måndagen bekräftade också de italienska myndigheterna att en sjunde person avlidit i smittan. Antalet smittade har gått från tre i fredags, då den upptäcktes i Codogno utanför Milano, till 150 personer i dag.

F77.362 smittade har identifierats i Kina och då främst i Hubeiprovinsen som är den värst drabbade. Av dessa har 2.445 avlidit. Sett till världen i övrigt har 17 dödsfall bekräftats i 28 andra länder.

En talesperson för WHO, Tarik Jasarevic, sa på måndagen att de länder som lyckats stoppa spridningen måste vara beredda på att den kan ta ny fart också där.

– Det kommer sannolikt att dyka upp fler fall på flera platser, sa han till nyhetsbyrån Reuters.

Sammanlagt har 79.544 personer bekräftats smittade i världen. Av dessa har 2.627 avlidit och 25.180 kunnat lämna sjukhusen. Detta enligt data från Johns Hopkins.