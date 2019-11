Vita huset-anställda avstår från riksrättsförhör

Demokraterna har ett späckat schema under den kommande veckan, inte minst sedan representanthuset under torsdagen godkände en formalisering av processen kring riksrätt.





Flera vittnen som demokraterna i representanthuset vill förhöra som en del av utredningen planerar dock att inte medverka, uppger källor till CNN. Fyra av de vittnena är schemalagda inför måndagen, Brian McCormack, Robert Blair, John Eisenberg och Michael Ellis. Eisenberg, jurist vid USA:s nationella säkerhetsråd, hänvisar till att Trump utfärdat en så kallad ”executive privilege” som hindrar honom från att tala, medan de andra tre uppger att de inte kommer att medverka eftersom de inte kommer få ha en advokat från Trump-administrationen närvarande.

Trump-adminstrationen har kämpat hårt för att hindra att anställda vid Vita huset vittnar eftersom de anser att utredningen inte är legitim, och åtminstone tre ytterligare personer med förhör schemalagda under veckan har meddelat att de inte kommer medverka.

I flera fall har Demokraterna skickat ut domstolsförelägganden, som även dessa i flera fall ignorerats. Under onsdagen är till exempel ett förhör med Rick Perry, USA:s energiminister, schemalagt. Perry har dock meddelat att han inte kommer att närvara.





Under tisdagen vittnade dock bland annat överstelöjtnant Alexander Vindman, vilket var det första vittnesmålet från en person som faktiskt lyssnade i realtid på samtalet mellan Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den 25 juli i år. Det är just det samtalet som är grunden till riksrättsutredningen, efter att en visselblåsare anmält att Trump under samtalet försökt få Zelenskyj att utreda Trumps rival inför 2020 års presidentval, före detta vicepresidenten Joe Biden.

