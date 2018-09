Vita huset: Kvinnan som anklagar Kavanaugh ska höras

Hon är 16, han 17.

De är elever på varsin exklusiv universitetsförberedande skola i närheten av Washington DC.

Det är tidigt 1980-tal. De är på en hemmafest. Det är sommar. Brett Kavanaugh är så full att han har svårt att gå, enligt Christine Blasey Ford. Han får med sig Ford in i ett sovrum. Där trycker han ned henne på en säng och försöker slita av henne kläderna. Men hon bär en baddräkt under som krånglar. När hon skriker ut protester kupar Brett Kavanaugh sin hand över hennes mun. En tredje person är i rummet, som heter Mark Judge. När han slänger sig på sängen där paret ligger uppstår en chans för Christine Blasey Ford att fly. Hon söker skydd i ett badrum, låser om sig och sticker sedan från huset.

Detta vittnesmål från Christina Blasey Ford, en 51-årig akademiker bosatt i norra Kalifornien, har nått den amerikanska offentligheten i elfte timmen. På torsdag är det tänkt att senatorerna i den juridiska kommittén ska rösta om Brett Kavanaughs lämplighet som ny ledamot i Högsta domstolen, en livstidstjänst som skulle vrida Högsta domstolen i mer konservativ riktning och som kan påverka utfallet i USA:s mest brännande politiska frågor. Många befarar att aborträtten hotas om Kavanaugh väljs in.

Christina Blasey Ford berättade om våldtäktsförsöket i ett brev som nådde Dianne Feinstein i juli. Feinstein är den högst rankade demokratiska senatorn på kommittén som frågar ut Kavanaugh. Feinstein delade då inte med sig av brevet till kollegor eller medier. För att skydda kvinnans identitet, säger Feinstein själv. Ford valde att träda fram med namn först i helgen, genom en intervju i Washington Post, eftersom hon upplevde att hennes berättelse var på väg att förvrängas. Anonyma röster i Feinsteins närhet har dock sagt att den 85-åriga senatorn betraktade händelsen som överspelad. Den skedde alltså enligt Ford för 36 år sedan, långt innan Kavanaugh var verksam som jurist.

Nu är vittnesmålet dock offentliggjort och besvärande för Brett Kavanaugh, som själv hävdar att historien är påhittad i grunden. Metoorörelsen är stark i USA och vittnesmål om sexuella trakasserier avsätter fortfarande mäktiga män, nu senast den mångåriga tv-chefen Les Moonves, efter vittnesmål publicerade i tidskriften New Yorker. Utfrågningar till Högsta domstolen är ett känsligt kapitel i sammanhanget. 1991 nominerades Clarence Thomas till Högsta domstolen av dåvarande presidenten George Bush. Under utfrågningen vittnade Anita Hill, i dag professor i juridik, om att Clarence Thomas trakasserat henne när hon arbetade för honom på utbildningsdepartementet. Thomas valdes ändå in i Högsta domstolen. I ljuset av metoo har behandlingen av Anita Hill i senaten omvärderats och dåvarande senatorn Joe Biden har sagt att han ångrar hur han och den helmanliga kommittén bemötte Hill under utfrågningen.

Kellyanne Conway. Foto: Nicholas Kamm/AFP

Allt tyder på att senaten nu tänker arrangera en utfrågning av Christina Blasey Ford, som sagt att hon är beredd att ställa upp. Den republikanske senatorn Jeff Flake säger att han inte är redo att släppa igenom Kavanaugh innan han får veta mer om händelsen. Det räcker med att en republikan i kommittén – som består av elva republikaner och tio demokrater – motsätter sig valet för att processen ska stanna upp. Även republikanerna Lindsey Graham och Bob Corker säger sig redo att lyssna till Ford. Brett Kavanaugh säger sig villig att svara på frågor om saken i senaten.

När Fords vittnesmål kom ut i medierna förra veckan lät republikaner publicera ett brev med vittnesmål från 65 kvinnor som kände Kavanaugh vid tidpunkten för det påstådda våldtäktsförsöket. I brevet intygade kvinnorna att Kavanaugh alltid bemött dem med respekt. Men flera av undertecknarna verkar nu ta avstånd från Kavanaugh. Daniel Lippman, en reporter på nyhetssajten Politico, skriver på Twitter att han ringt runt till ”många” av kvinnorna och endast funnit två som fortfarande står bakom Kavanaugh efter att Ford trätt fram. (Merparten besvarade inte Lippmans telefonsamtal).

Under måndagen sade även Kellyanne Conway, rådgivare till presidenten i Vita huset, att Christina Blasey Ford ska få berätta om våldtäktsförsöket i senaten. ”Låt mig vara väldigt tydlig”, sade Conway till tv-programmet Fox & Friends. ”Jag har talat med presidenten och med senator Graham och andra. Den här kvinnan ska höras”.

Christina Blasey Ford är registrerad demokrat. Men hävdar sig inte vara motiverad av politiska motiv. Enligt hennes advokat har Ford prövats av en lögndetektor och klarat testet. Våldtäktsförsöket sommaren 1982 har präglat Fords liv. Hon har tvingats söka hjälp för psykiska problem. Hade inte Kavanaugh varit så berusad vid tillfället hade våldtäkten fullbordats, tror Ford. Hon sade till Washington Post i helgen:

"Jag trodde han skulle råka döda mig".