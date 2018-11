Genomgången, som hålls bakom stängda dörrar, kommer att ledas av utrikesminister Mike Pompeo och försvarsminister James Mattis. På det följer en omröstning som kan leda till att USA stoppar sitt militära stöd till Saudiarabiens insats i kriget i Jemen.

Kongressbehandling av en fråga med sådan säkerhetspolitisk tyngd som fallet Khashoggi och USA:s relationer till Saudiarabien skulle i normala fall kombineras med information från underrättelsehåll.

Icke så den denna gång. Och frånvaron av just Gina Haspel är desto mer uppseendeväckande, eftersom CIA-chefen torde vara den som är mest påläst av alla inom USA:s underrättelsetjänster, mot bakgrund av att hon öga mot öga med turkiska kollegor uppges ha fått gå igenom allt som samlats in i form av ljudupptagningar från själva mordet på Washington Post-kolumnisten och annan dokumentation i fallet, skriver The Guardian.

Haspel har redan personligen informerat presidenten om vad hon fått veta under sitt besök i Istanbul. Samtidigt menar bedömare i Washington att undanskuffandet av CIA-chefen bär Trumps signum – presidenten har inte precis dolt sin uppfattning att det inte kan avgöras huruvida saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman själv har haft en aktiv roll i det som ledde till att journalisten mördades.

Donald Trump hävdar att CIA:s rapport om fallet Khashoggi ”inte är övertygande”. En rad senatorer har ställt sig mycket skeptiska till presidentens avfärdande av vad hans egen underrättelsetjänst kommit fram till, med följd att de har svängt i Jemen-frågan.

Återstår att se hur det blir med det fortsatta militära USA-stödet till Saudiarabien, och relationerna även i övrigt till den tunga, samtidigt så tilltufsade spelaren i regionen.

