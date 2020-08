Vita husets virusexpert: USA har det värsta utbrottet i världen

Mer än 1.000 amerikaner dör varje dag den här sommaren i sviterna av covid-19. Totalt har nu 156.000 amerikaner dött och hälsoexperter befarar att siffrorna kommer att fortsätta stiga kraftigt under hösten.

I en intervju med CNN på onsdagskvällen sade Vita husets hälsoexpert Anthony Fauci att USA:s virusutbrott nu är ”det värsta i världen”.

– Siffrorna ljuger inte, säger Fauci i intervjun med Sanjay Gupta, CNN:s expert på hälsofrågor.

I takt med att pandemin förvärrats kraftigt i USA under sommaren har president Donald Trumps stab försökt förhindra att Fauci gör just tv-intervjuer. Men i onsdagskvällens intervju med Gupta var Fauci ovanligt frispråkig.

Fauci kom även med indirekt kritik mot Trumps motsägelsefulla hantering av pandemin och hävdade att betydligt färre amerikaner skulle ha dött om Vita huset haft en koordinerad strategi i början av året.

Faucis kommentarer står i bjärt kontrast till den propagandaoffensiv som Donald Trump själv lanserat i veckan. Trump verkar ha insett att pandemin minskar hans chanser att vinna höstens presidentval och gör nu allt mer ivriga försök att övertyga det amerikanska folket om att krisen inte är så farlig. I en uppmärksammad tv-intervju med journalisten Jonathan Swan på HBO i veckan sade Trump att ”just nu tror jag att läget är under kontroll”.

Fauci och Vita husets övriga hälsoexperter säger tvärtom att viruset inte alls är under kontroll i ett 30-tal av de delstater där antalet smittade ökat under sommaren. Fauci ifrågasatte argumentet att all affärsverksamhet behöver stänga för att stoppa viruset.

– Vi kan göra mycket bättre ifrån oss utan att stänga ner. Jag tycker att det är ett märkligt, binärt förhållningssätt att antingen stänga allt eller låta allt vara öppet. Vi kan hitta ett mellanläge där vi öppnar ekonomin utan att se den här sortens ökningar vi nu sett, sade Fauci.

Rapporter från bland andra New York Times och Vanity Fair den senaste veckan har avslöjat att Vita huset medvetet valde att tona ner allvaret i pandemin för att prioritera att ekonomin stabiliserades, en strategi som inte har fungerat, då ekonomins återhämtning nu ser ut att stanna av i takt med att pandemin förvärras i USA. Donald Trumps svärson Jared Kushner ska även ha sagt till Trump att smittan främst skulle koncentreras i storstäderna längs östkusten, där demokraterna styr, som ett argument för en mer passiv strategi i hanteringen av pandemin.

Under onsdagen gjorde Donald Trump själv en ny intervju med tv-kanalen Fox News, där han felaktigt hävdade att viruset bara sprids i ”en relativt liten del av landet”, trots att antalet smittade ökat i mer än 30 delstater under sommaren. Han hävdade även att barn är ”i princip immuna” mot viruset, vilket inte stämmer.

Till sist sade Trump, med en nästan poetisk nihilism, att viruset ”kommer att försvinna, som saker försvinner”.

