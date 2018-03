Vladimir Putins enda plan: att behålla makten

– Mina soldater är beväpnade. Jag har gett dem order att öppna eld om någon tar sig in på området.

Ungefär så ropade den 33-årige överstelöjtnanten Vladimir Putin, på nästan perfekt tyska, till en arg folkhop som kommit för att storma KGB-högkvarteret i östtyska Dresden. Det var i december 1989 och Berlinmuren hade just fallit.

Demonstranterna drog vidare. Men några beväpnade sovjetiska soldater fanns inte på plats – den unge KGB-officeren hade bluffat. Han tog genast energiskt tag i nästa arbetsuppgift: att bränna tusentals hemliga spiondokument på sitt kontor.

Historien har berättats av Putin själv, som uppenbarligen tycker att den visar hans mod och handlingskraft, hur han med en listig lögn står upp för den rådande ordningen och förhindrar ett hotande kaos.

2012 väljs Putin till Rysslands president för tredje gången, mandatperioden den här gången är sex år. Foto: Alexei Druzhinin/RIA-Novosti/AP

Andra skulle kunna tolka episoden på ett mindre smickrande sätt, som en allegori över Putins Ryssland. I det ljuset är Moskvas militära upprustning och ständiga hot bara yta – lyfter man på täcket finns inget mer att försvara än solkig inredning och sjaskiga hemligheter.

Den jämförelsen haltar, för Putin har tillgång till världens största kärnvapenarsenal. Han har också visat – i Ukraina och Syrien – att han inte tvekar att använda Rysslands konventionella styrkor.

Kanske säger dramat i Dresden snarare något annat om den man som leder Ryssland sedan 18 år. Det visar hans benägenhet att improvisera, att reagera på händelser snarare än enligt en ideologi.

Så här skriver journalisten Michail Zygar i en uppmärksammad Putinbok från 2015:

”Det händelseförlopp som jag har lyckats återskapa visar att Putin och hans omgivning aldrig har haft en plan eller uttänkt strategi. Allt har varit taktiska steg, operativa reaktioner på yttre retningar, aldrig med sikte på ett förutbestämt, avlägset mål.”

Vladimir Vladimirovitj Putin föddes 1952 i Leningrad, nuvarande S:t Petersburg, och växte upp under blygsamma förhållanden i en ”kommunalka”, en lägenhet där flera familjer delar på kök och badrum. Trappuppgången stank och det var råttor överallt.

Lille Volodja föddes sju år efter kriget, som hade lämnat hans far svårt skadad och tagit död på en äldre bror under den långa belägringen av Rysslands andra stad.

I stort sett all information om presidentens tidiga liv kommer från en källa, nämligen ”Putin direkt”, en mycket tillrättalagd intervjubok som kom redan år 2000. Det inkluderar det kuriösa faktum att hans farfar Spiridon Putin arbetade som kock åt såväl Lenin som Stalin.

Vladimir Putin tränar judo tillsammans med Vassily Shestakov vid en idrottsskola i Sankt Petersburg 1971. Foto: EPA/STR

Den bild Putin ville förmedla som nytillträdd ledare i Kreml är den av en ambitiös ung man som tidigt visste vad han ville, nämligen att bli KGB-agent. Han porträtterar sig också som ”huligan”, ständigt redo att ta till nävarna för minsta provokation.

– Det var sporten som fick mig från gatan, säger Putin om satsningen på den sovjetiska kampsporten sambo och senare judo där han bland annat blev stadsmästare i Leningrad.

– Om jag ska vara ärlig var bakgårdarna ingen bra miljö för en ung kille.

Putin skärpte till sig, studerade juridik, fick sitt drömjobb i KGB och gifte sig med flygvärdinnan Ljudmila.

När muren föll stod han där vid en grind i Dresden, frustrerad över att ingen i Moskva ville svara på hans begäran om förstärkningar.

Vad driver Vladimir Putin? Många brukar fokusera just på erfarenheten från 1989 som avgörande för den världsbild som tio år senare kom att prägla hans ledarskap i Moskva.

Och visst, han har många gånger erkänt att han saknar kalla krigets värld – bland annat med det ofta citerade uttalandet att Sovjetunionens upplösning var ”århundradets största geopolitiska katastrof”. Ett bärande tema under hans år vid makten blev så småningom att delvis upphäva den ”katastrofen”, att åter göra Ryssland till en stormakt som ingen kommer förbi i världspolitiken.

I intervjuboken ”Putin direkt” säger han så här:

”Vi skulle ha undvikit många problem om Sovjetunionen inte hade dragit sig tillbaka så snabbt från Östeuropa.”

Sådana uttalanden framstår om man ser dem i backspegeln nästan som profetior – som om 2010-talets interventioner i Ukraina och inblandning i europeiska och andra länders inre politiska liv stod på Putins dagordning redan vid millennieskiftet.

Men inget tyder på att det var så. Antiamerikanismen, den nya konservatismen, upprustningen, inblandningen i krig utomlands – allt detta har kommit senare, oftast som ”reaktioner på yttre retningar”.

Inget tyder heller på att Putin hade någon aning om – eller ens siktade på – den högsta makten förrän strax innan han fick den till skänks.

Den 9 augusti 1999, när president Jeltsin presenterade Putin som sin premiärminister, var han okänd för den breda publiken och dessutom den femte regeringschefen på mindre än ett och ett halvt år. De flesta trodde nog att hans namn snart skulle vara bortglömt.

I september 1999 möts Boris Jeltsin och Vladimir Putin på högkvarteret i Kreml, Moskva. Putin har för bara någon månad sedan utsetts till premiärminister. Foto: AP/TASS

Några månader senare, på 1900-talets sista dag, meddelade så Jeltsin oväntat att han avgick och lämnade makten till Putin som tillförordnad president. Samtidigt tidigarelades presidentvalet år 2000, vilket gjorde den tillförordnade statschefen i praktiken oslagbar.

I dag kan man konstatera att nyårsrockaden var en sorts statskupp. Putin var den som gick med på att lämna Jeltsin och hans närmaste i fred, att inte gripa och åtala dem för korruption efter maktskiftet. Några sådana löften vägrade andra av epokens stora att ge, som Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov och förre premiärministern Jevgenij Primakov.

Jämfört med tidigare regeringschefer under 90-talet hade Putin också en nästan oförskämd tur. I stället för att få skulden för fattigdom, skumma privatiseringar och sänkt livslängd kunde han ägna sig åt något betydligt mer populärt: krig.

Redan under Putins första veckor som premiärminister skakades Moskva och andra ryska städer av husbombningar som dödade hundratals oskyldiga. Dåden skylldes på tjetjener och blev upptakten på ett tio år långt krig i den sydryska delrepubliken, med tiotusentals, kanske över hundratusen döda.

Det var här Putin grundlade bilden av sig själv som en tuffing, med åkturer i stridsflygplan och besök vid fronten. Med sin virila och sportiga framtoning sågs han samtidigt som en motsats till den försupne och svage Jeltsin, ledaren som många höll ansvarig för alla Rysslands olyckor.

Den machobilden odlar Putin än i dag, med ständiga barbröstade fototillfällen under manliga sysselsättningar som jakt, fiske eller bakom ratten på något potent motorfordon.

Den ryska regeringens statliga informationsbyrå odlar presidentens machobild. Här rider en barbröstad Putin i Sibirien, augusti 2003. Foto: Alexei Druzhinin/RIA-Novosti/AP

Om kriget var grunden för Putins popularitet var ekonomin det som befäste den. Även här hade han tur: oljeprisets uppgång kom precis lagom till hans makttillträde och de höga priserna höll sig i nästan tio år.

Dessutom – och det är lätt att glömma i dag – var det tidiga 2000-talets Putin en reformator som omgav sig med liberala medarbetare, ”ekonomerna från Petersburg”. Skattesystemet effektiviserades, nya lagar gjorde det möjligt att köpa och sälja mark, och hela den sovjetiska statsskulden betalades av.

Den nye presidenten fick beröm av Bill Clinton och blev kompis med Tony Blair.

För den ryska allmänheten var århundradets första decennium en välkommen lättnad efter 90-talets kaos och misär. Tillväxten mellan 2000 och 2007 låg på över sju procent i genomsnitt. En välmående medelklass började växa fram.

Läs mer: Han vill att Putin ska avgå – hon vill ha honom kvar vid makten

Samtidigt var det också under dessa år grunden lades för den semiauktoritära stat Ryssland har blivit. En alltmer stingslig Putin slog till mot medierna som fördes in under Kremls kontroll, mot framfusiga oligarker som Michail Chodorkovskij som helt sonika sattes i fängelse och fick sitt jättelika oljebolag taget i beslag.

Det ryska parlamentet som varit en maktfaktor och ett forum för ändlösa debatter förvandlades till en medgörlig hejaklack som sade ja och amen till allt vad Kreml föreslog. Domstolarna sågs allt mindre som oberoende, och så småningom angreps också frivilligorganisationer.

Många bedömare har beskrivit hur dessa attacker från Putins sida ofta grundades i ett slags hämndbegär, i en vilja att ge igen för upplevda förödmjukelser. Precis som när den unge huliganen startade slagsmål på Leningrads bakgårdar.

Så sägs han till exempel ibland ha krossat mediebaronen Vladimir Gusinskij för att han var arg på att han framställdes som ”bortbyting” i det populära tv-programmet ”Dockorna”, eller låtit gripa oljemiljardären Chodorkovskij för att denne uttryckt sig nedlåtande om presidenten i ett smyginspelat samtal.

Vladimir Gusinskij, ägare till Media-MOST, talar till pressen i maj 2000 efter att bolagets huvudkontor undersökts av den ryska polisen. Mediebolaget hade utryckt sig kritiskt om Putin och hans regering. Foto: Misha Japaridze/AP

Hur det än är med sanningshalten i sådana teorier är det tydligt att den vanligtvis iskalle Putin ofta låter betydligt mer känslosam när han kommer in på oförrätter som begåtts mot honom själv eller mot Ryssland.

Det är möjligen på det sättet man ska förstå den fientlighet till USA och väst som i allt högre grad blivit en del av Putins budskap, åtminstone psykologiskt sett. Att han först sökte uppskattning från ledare som Clinton, Blair och Bush – men möttes av kritik i stället för beröm och då drog sig tillbaka.

Ett tal i München 2007 brukar ses som en vattendelare för Putin och Ryssland. Han chockade då stora delar av västvärldens elit med en attack på USA, som han anklagade för att ”visa förakt för folkrätten” och för att ”överskrida sina gränser på alla sätt”.

– Det här syns i de ekonomiska, politiska, kulturella och utbildningsmässiga beslut de påtvingar andra nationer. Vem gillar detta? Vem är lycklig över detta?

Tanken att USA och Nato på ett ojuste sätt har utnyttjat Sovjetkollapsen för att flytta fram sina positioner har sedan dess varit ett huvudtema hos Putin och hela den ryska eliten. Före detta Sovjetrepubliker som Georgien och Ukraina har åter setts som delar av Moskvas särskilda intressesfär, där inga förändringar får ske utan Kremls medgivande.

Därigenom har ”färgrevolutionerna” i dessa och andra länder hamnat i fokus för Putin. Delvis för att han till varje pris vill förhindra att något liknande händer i Ryssland, och också för att han har sett USA:s hand bakom upproren.

Parallellt med denna utveckling har Putin också kommit att framstå som något av en konservativ ideolog. ”Traditionella värderingar” och frågor som abort och homosexualitet har seglat upp på dagordningen från ingenstans, inte så lite för att här fanns en chans för Ryssland att framstå som ett alternativ i världspolitiken – inte bara geopolitiskt utan även ideologiskt.

Under några år framstod moralfrågor som centrala både i Ryssland och i omvärldens ögon. Lagen mot ”homopropaganda” fick enorm uppmärksamhet, liksom konstnärskollektivet Pussy Riots ”punkbön” i Kristi Frälsarkatedralen i Moskva.

Kollektivet Pussy Riot uppträder och grips i Kristi Frälsarekatedralen i Moskva när de framför sina protester mot att Putin är tillbaka i Kreml. 21 februari 2012. Foto: Sergey Ponomarev/AP

För Putin, som aldrig tidigare visat något större intresse för religion eller moralfrågor, var det här av allt att döma ett spår han valde av taktiska skäl. Det passade bra – särskilt under en liberal USA-president som Barack Obama – att presentera Ryssland som något helt annat än det dekadenta, övertoleranta väst.

Parallellt med detta kom de stora protesterna mot Putin i Moskva och andra städer vintern 2011-2012, sedan det stått klart att han tänkte återkomma till presidentposten som underhuggaren Dmitrij Medvedev hade fått hålla varm i några år.

Demonstrationerna pågick av och till under ett par år, men dog en långsam död kvävda under enorma polisinsatser. Samma dag som Putin svors in för sin tredje mandatperiod i maj 2012 greps 120 demonstranter i Moskva. Många dömdes till långa fängelsestraff.

Under åren sedan dess har Putin allt mer hamnat i rollen som internationell paria. Men hans popularitet på hemmaplan är fortsatt stark, trots att ekonomin numera inte går bra.

Det har återigen att göra med krig.

När Ukraina 2013 skulle skriva på ett associationsavtal med EU sa Ryssland nej och fick presidenten Viktor Janukovytj att backa. Det i sin tur blev starten för Majdanrevolutionen i Kiev – vilket fick Putin att mitt under Vinter-OS i Sotji fatta beslutet att ta över den ukrainska halvön Krim.

En månad senare drog ett uppror igång i det huvudsakligen rysktalande östra Ukraina. Men ”rebellerna” hade stöd och styrdes av rysk militär även om Moskva förnekade det hårdnackat.

Resultatet är ett utdraget, lågintensivt krig som hittills har dödat över 10.000 människor. Det har också lett till att EU, USA och andra länder har infört omfattande sanktioner på ryska företag och individer, och att Ryssland i sin tur svarat med motsanktioner.

Masha Gessen i New York, november 2017. Foto: Emil Wesolowski

När jag intervjuade den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen för några år sedan beskrev hon presidenten, som hon nyss hade haft ett oväntat samtal med, som ”totalt okarismatisk, som en byråkrat på mellannivå”.

– Jag hade väntat mig att bli charmerad eller åtminstone berörd. Många som har träffat honom säger att de har blivit det. Om någon personlig kontakt hade uppstått hade jag kunnat fråga om en intervju. Men det blev inget.

Gessen, som nu lever i New York, är i dag en av de röster som hävdar att man i USA och övriga västvärlden överdriver Putins personliga makt och betydelse. Till exempel när det gäller den påstådda påverkan av det amerikanska presidentvalet 2016.

Hon och många andra ryska bedömare – alla Putinkritiker – hävdar att vi bygger upp en fantombild av en allsmäktig härskare med tentakler över hela världen.

Men i själva verket har varken Putin eller hans närmaste någon plan. Som Michail Zygar skriver:

”Visste de ryska ledarna år 2000 vad de ville uppnå efter 15 år vid makten? Nej. Visste de 2014 vad de skulle göra 2015? Nej.”

Vet Putin vad han vill 2018? Vilken är vägen framåt för ”den okarismatiske byråkraten” när han nu står inför sin fjärde och enligt konstitutionen sista mandatperiod?

Det är svårt att se någon väg från det nya kalla krig som han till stor del bär ansvaret för. Att backa bandet och släppa Krim är uteslutet – annekteringen är ju den enskilda åtgärd som bidragit mest till hans folkstöd på senare år. Dessutom skulle det innebära att han erkände en gigantisk lögn.

Har han förmågan att rensa upp bland de korrumperade affärsmän som hindrar Rysslands ekonomiska utveckling? Nej – det handlar ju till stor del om den elit han har att tacka för sin makt.

Det troliga är att åren fram till 2024 starkt kommer att påminna om de sex år som gått – präglade av en Putin som obönhörligt kväver all inhemskt opposition och som har konflikter med omvärlden som sin livsluft.

Att han skulle lämna ifrån sig makten när mandatperioden är över ter sig mindre troligt. Men hur han ska agera då vet han nog inte själv i dag.