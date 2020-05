Volkswagen drar tillbaka rasistisk annons

Reklamfilmen som publicerades på den tyska bilkoncernens officiella Instagramkonto visar hur en vit hand puttar och sedan lyfter bort en svart man från en gul VW Golf som står parkerade på gatan. Mannen knäpps sedan bort av handen in på ett kafé med namnet ”Petit Colon”, ett namn med koloniala undertoner. Samtidigt tonar ett nedsättande ord fram innan meningen ”Der neue Golf” syns i sin helhet.

Formen på handen kan även tolkas som en vit makt-symbol.

Annonsen har inte oväntat mötts av starka reaktioner och har fått biltillverkaren att dra tillbaka videon. Ansvariga på Volkswagens marknadsavdelning har bett om ursäkt och medger att den är rasistisk.

”Den är en förolämpning mot alla framsteg som gjorts för medborgerliga rättigheter. Den är en förolämpning mot varje anständig person”, skriver Jürgen Stackmann, styrelseledamot för försäljning och marknadsföring på VW, och Elke Heitmueller, chef för mångfaldsutveckling, i ett uttalande.

https://twitter.com/jstackmann/status/1263120561691033604

Volkswagen grundades av nazisterna på 1930-talet, för att skapa en folkbil åt den tyska befolkningen. Under andra världskriget tvångsrekryterades ett stort antal människor som arbetskraft i bilfabrikerna.

”Vi på Volkswagen är medvetna vårt ursprung och vårt företags skuld under den nazistiska regimen. Det är just därför vi kraftfullt motsätter oss alla former av hat, hets och diskriminering”, skriver VW vidare.

Företaget har ingen förklaring till varför annonsfilmen har publicerats och ska tillsätta en utredning. En talesperson uppger för The Guardian att man vanligtvis använder sig av externa reklambyråer som utformar deras annonser.

För några år sedan avslöjades VW med att ha fuskat med bilarnas dieselutsläpp. ”Dieselgate” är en av bilvärldens största skandaler och tvingade VW att betala ut miljarder i böter.