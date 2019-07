von der Leyen vädjar om att få ena och stärka Europa

EU-valet 2019

Efter von der Leyens anförande var det dags för ledamöterna i parlamentet att ställa frågor och debattera. Flera ledamöter och partigruppsledare gick då ut och meddelande sitt stöd till tyskan medan andra hänvisade till partigruppernas interna möten i eftermiddag.

– Under Förnya Europas gruppmöte kommer jag driva linjen att vi ska rösta för Ursula von der Leyen som kommissionsordförande. Hon har nu gett de garantier för klimatet, för rättsstaten och för Skandinavien som jag har eftersökt, skrev Fredrick Federley (C) i ett uttalande under den pågående debatten.

von der Leyen har sedan tidigare högerns stöd och verkar nu även få tummen upp från mitten. Avgörandet kan därför fällas av socialdemokraterna. I eftermiddag håller den socialdemokratiska partigruppen S&D gruppmöte. Gruppens ledare Heléne Fritzon (S) räknar med en splittrad grupp, inte minst är de tyska socialdemokraterna starkt tveksamma till von der Leyen menar hon.

– Man spelar in nationell politik i detta. Det är mycket som tyder på att de kommer att hålla fast vid att rösta mot. Den här förmiddagen blir viktig med utfrågningar för då kommer vi ytterligare vilja ha förtydliganden för att vi ska kunna överväga att rösta ja, säger Heléne Fritzon till TT.

På nejsidan står vänstergruppen GUE/NGL, ytterhögern i ID, miljöpartistiska De gröna/EFA samt sannolikt en stor del av EU-skeptiskt konservativa ECR – däribland svenska SD.

– Efter att ha hört ert anförande här i dag står det fullständigt klart för mig att ni är olämplig för denna uppgift och jag kommer att rösta nej, sa Peter Lundgren (SD) i debatten i Strasbourg.

Under sitt anförande tidigare under morgonen pratade Ursula von der Leyen bland annat om jämställdhet, migration, brexit och klimatet.

– Jag vill att EU blir den första klimatneutrala kontinenten i världen år 2050. För att göra det måste vi ta modiga steg tillsammans.

Vidare pratade hon om jämställdhet och om EU-parlamentets första talman, Simone Veil, som la fram sin vision om EU för 40 år sedan.

– Det är tack vare henne som jag kan göra samma sak. Och kan säga att äntligen är det dags för en kvinna som ordförande i EU-kommissionen.

Ursula von der Leyen avslutade sitt anförande med att prata om sin kärlek till EU. Bland annat sa hon att alla som vill ena och stärka Europa kommer ha henne som en ”passionerad medkämpe” och att den som vill försvaga och dela Europa kommer få henne som en bitter motståndare.

I kväll klockan 18.00 sker den slutgiltiga omröstningen om vem som ska bli ny ordförande för EU-kommissionen. För att väljas behöver von der Leyen absolut majoritet. Ett resultat väntas vara klart kring klockan 20.

Blir det nej i kväll krävs ett nytt extrainsatt EU-toppmöte för att inom en månad lansera en ersättare. En tredje möjlighet är samtidigt att parlamentets gruppledare helt sonika ser till att skjuta på omröstningen, för att få mer tid för både sig själva och von der Leyen.

