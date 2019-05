WHO-chefen: Oacceptabelt att barn i Europa dör i mässling

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Under årets första tre månader smittades drygt 112.000 människor i världen av mässling. Det är nästan 300 procent fler fall än under samma period året innan, enligt preliminära siffror från Världshälsoorganisationen, WHO. Och ändå är det troligtvis en underskattning eftersom alla länder ännu inte rapporterat in mässlingfall.

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kallar de många mässlingfallen för en global kris i en debattartikel på amerikanska CNN. Han är oroad. Mässling är inte bara en allvarlig sjukdom som dödar omkring 100.000 människor varje år, utan också mycket smittsam. Om ingen var vaccinerad uppskattas att nio av tio skulle smittas om de utsattes för mässlingviruset.

Det finns ett effektivt vaccin och allt fler människor i världen vaccineras. Men alla får inte vaccinet. En anledning är att det saknas tillgång till sjukvård i många delar av världen. Men det finns också ett motstånd eller en tveksamhet till vaccinationer i många länder.

– Tveksamhet till vaccinationer är en viktig fråga. Mässling var under kontroll i Europa under en period. Men nu, på grund av falska nyheter och felaktig information som sprids genom sociala medier, så är det många föräldrar som tvekar inför att vaccinera sina barn, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus till DN, när han är i Sverige för ett WHO-möte.

Felaktiga uppfattningar om att vaccinet mot mässling är skadligt eller inte längre behövs har lett till stora utbrott av sjukdomen i flera delar av världen.

I USA har hittills 764 människor smittats i år. Det är det högsta antalet mässlingfall i landet sedan man år 2000 utropade sjukdomen som utrotad. Och året är inte över än. Europa är också hårt drabbat. Förra året rapporterades fler än 82.000 mässlingfall i WHO:s Europaregion. Fler än 12.000 människor i EU-länder som Frankrike, Italien och Grekland smittades. Även Sverige har haft ett par uppmärksammade mässlingutbrott de senaste åren, även om de blev begränsade på grund av en hög andel vaccinerade.

Förra året dog 32 personer i EU av mässling. Flest dödsfall hade Rumänien, men sju personer dog i Italien, tre i Frankrike och två i Grekland. Barn är särskilt utsatta vid mässling, globalt är de flesta dödsfallen hos barn.

– Läget är allvarligt, vaccinmotstånd kan leda till att mässling åter blir ett stort hälsoproblem i Europa. Att barn i Europa dör på grund av mässling, det är oacceptabelt. Om Europa inte får utbrottet under kontroll kan sjukdomen sprida sig till andra länder och Europa bidra till den globala mässlingepidemin, säger Dr Tedros, som han också kallas.

Vacciner har förändrat den globala hälsan i grunden och till och med ökat den förväntade livslängden

Det finns också en risk att även andra infektionssjukdomar som vi vaccinerar oss emot kommer tillbaka, menar han. Myndigheten är så bekymrad över läget i världen att man placerade vaccinationsmotstånd på den årliga listan över de största hoten mot folkhälsan jämte till exempel ebola, antibiotikaresistens och luftföroreningar.

– Vacciner har förändrat den globala hälsan i grunden och till och med ökat den förväntade livslängden. Smittkoppor utrotades med hjälp av vaccin och polio är på gränsen till utrotning. Vacciner fungerar. Det är sanningen, säger han.

Det är inget ovanligt att det sprids misstro inom vissa grupper i samhället, men att det skulle hända i Europa förvånade Dr Tedros. Han berättar om de utmaningar WHO har med att bygga förtroende hos befolkningen i norra Kivu i Kongo, där ett utbrott av ebola smittat över tusen personer.

– Misstro och rädsla för det okända är en del av oss människor. Men det som gör vaccinationsmotståndet i Europa annorlunda är att det sker i ett samhälle som sett nyttan av vaccinationer.

Men han är hoppfull, han tror att de som är tveksamma till vaccinationer går att övertyga med rätt information. Han välkomnar att nätjättar som Facebook, Amazon och Youtube tagit initiativ till att minska spridningen av myter och felaktigheter om vacciner på sina plattformar, men han tror att det kommer att krävas mer. Bland annat kampanjer som ökar medvetenheten men också förklarar vetenskapen och evidensen för vaccinationer.

– Jag tror att alla intressenter måste arbeta tillsammans för att bekämpa de myter och falska nyheter som sprids i samhället. Det behöver vara en stark rörelse, inklusive en kampanj i media. Vi måste nå ut med sanningen så att föräldrar förstår att vaccinet skyddar deras barn, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Fakta. Vanligt med följdsjukdomar av mässling Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Sjukdomen sprids via luften som små droppar. Vanliga symtom är hög feber, torrhosta och ögonirritation. Efter några dagar får man röda hudutslag. Det är vanligt med följdsjukdomar av mässling, till exempel bihåleinflammation, öroninflammation och lunginflammation. Ungefär en på tusen drabbas av allvarlig hjärninflammation. Den kan leda till bestående hjärnskador. Det förekommer också dödsfall. Det finns inget specifikt läkemedel mot mässling. Det finns ett effektivt och säkert vaccin som använts sedan 60-talet. I Sverige ges den första dosen vid 18 månaders ålder. Det krävs två doser för att få fullt skydd. Den som har haft mässling har livslång immunitet. Dödsfallen på grund av mässling har minskat i världen på grund av vaccinationer, men fortfarande dör omkring 100 000 människor, mestadels barn, varje år. Det uppskattas att mässlingvaccination har förhindrat 21,1 miljoner dödsfall mellan år 2000-2017. Källa: 1177.se och Folkhälsomyndigheten, WHO Visa mer