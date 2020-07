WHO öppnar dörren för luftburen smitta efter forskarupprop

Sedan coronaviruset började spridas har Världshälsoorganisationen, WHO, ansett att sjukdomen främst sprids genom droppsmitta. Droppar som skickas ut i luften när någon hostar, nyser eller pratar och sedan sjunker ner till marken. Diskussioner om att viruset är luftburet har flera gånger avfärdats av organisationen i brist på bevis, fram till nu.

– Att viruset kan spridas via luften på vissa platser, till exempel trånga och dåligt ventilerade publika utrymmen, går inte att utesluta, sade professorn Benedetta Allegranzi på WHO under tisdagens presskonferens.

Svaret kommer efter ett öppet brev till organisationen i måndags. Där larmar 239 forskare från 32 olika länder om nya bevis för att coronaviruset kan spridas via mindre partiklar i luften. Enligt dem har smittrisken underskattats.

”Undersökningar av undertecknarna och andra forskare har visat att det utom rimligt tvivel står klart att viruset frigörs vid utandning, tal eller hosta genom mikrodroppar som är så små att de stannar kvar i luften och kan färdas mer än två meter från en smittad person”, skriver forskarna.

Enligt en av forskarna, Jose Jimenez, kemist vid University of Colorado, är syftet med det öppna brevet att uppmärksamma bevisen som WHO ännu inte tagit till sig.

– Det här är definitivt ingen attack mot WHO. Det handlar om en vetenskaplig debatt, och vi kände att vi behövde offentliggöra den eftersom de vägrade att lyssna till de bevis vi lagt fram under våra samtal med dem, säger Jose Jimenez till Reuters.

Riskerna för luftburen smitta är som störst inomhus, särskilt på platser där det är trångt med folk eller med dålig ventilation, menar forskarna. Det ska också vara den enda rimliga förklaringen till de tillställningar där så kallade superspridare lyckats smitta så många samtidigt enligt dem.

Att fortsätta tvätta händerna och behålla en social distansering är viktigt, men inte tillräckligt enligt forskarna. För att minska risken för risken för luftburen smitta behöver fler åtgärder tas, bland annat genom bra ventilationer med ren luft utifrån, särskilt i offentliga byggnader, på arbetsplatser, skolor, sjukhus och äldreboenden. Men personer bör också undvika folksamlingar, särskilt i kollektivtrafiken och offentliga byggnader.

WHO påtalar att man ännu inte är beredd att ändra sina riktlinjer kring viruset och att det är för tidigt att dra nya slutsatser. Men organisationen räknar med att komma med en sammanfattning om kunskapsläget kring hur viruset sprids de kommande dagarna.

– Bevisen behöver först samlas in och tolkas, sade Benedetta Allegranzi.