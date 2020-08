WHO saknar mångmiljardbelopp i kampen mot covid-19

Siffran över antalet smittade i covid-19 närmar sig 20 miljoner. Men för att få stopp på viruset kommer det behövas betydligt mer pengar, enligt Världshälsoorganisationen. Tedros Ghebreyesus beskriver klyftan mellan de insamlade pengarna och summan som behövs för ”enorm”.

I april presenterade WHO ett initiativ med insamling för att påskynda läkemedel, tester och vaccin mot coronaviruset där länder från hela världen deltog. Även Microsoftgrundaren Bill Gates och Melinda Gates är med i initiativet där målet är att kunna distribuera vaccin till hela världen. Men finansieringen har gått trögt, mycket trögt.

Enligt WHO har organisationen bara fått in 10 procent av summan som krävs för att finansiera arbetet.

– För bara vaccinerna kommer det behövas mer än 100 miljarder dollar, säger Tedros Ghebreyesus.

– Det kan låta som mycket pengar, och det är det också. Men det är inte mycket i jämförelse med de tio biljoner dollar som G20-länderna har investerat för att stimulera ekonomin och de konsekvenser pandemin medfört, tillägger han.

Han påpekade dock att det inte är försent att vända trenden.

– De kommande tre månaderna blir väldigt viktiga för att initiativet ska ge effekt, säger generaldirektören.

I början på juli meddelande WHO:s största bidragsgivare USA att man drar sig ur organisationen. Donald Trump hänvisade bland annat till att FN-organet inte genomfört de reformer som USA krävt. Presidenten hävdade också att Kina har ”total kontroll” över organisationen. När landet i förra veckan ville leda samtalen om en reformering av WHO valde både Tyskland och Frankrike att lämna förhandlingarna i protest.

Under måndagens pressträff vädjade WHO till G7-länderna, där alla tre länder ingår, om vikten av samarbete för att ta sig an stora hälsokriser som coronaviruset.

– Vi är alla sårbara för riskerna som finns och vi måste hitta globala lösningar. Vi vet att G7 kommer att spela en viktig roll i arbetet under de kommande månaderna och åren, säger Michael Ryan, WHO:s chef för krisberedskap.