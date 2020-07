WHO ska undersöka USA:s uppköp av läkemedel

Remdesivir utvecklades för användning mot Ebola och är det första läkemedel som godkänts av amerikanska myndigheter för behandling av covid-19.

Enligt The Guardian har USA nu köpt läkemedelföretaget Gileads hela produktionen av medicinen under juli månad. Landet ska dessutom ha köpt 90 procent av läkemedelsproduktionen under augusti och september.

På onsdagskvällen höll WHO pressträff. Då meddelade Världshälsoorganisationens ansvarige för krisberedskap, Michael Ryan, att man är medvetna om medieuppgifterna och jobbar för att försöka bekräfta dem.

– Det är uppenbarligen många människor världen över som är väldigt sjuka med den här sjukdomen och vill säkerställa att alla har tillgång tillgång till nödvändig medicin.

Han ville däremot inte kommentera uppgifterna närmare innan de bekräftats.

– Vi reserverar våra kommentarer tills vi verifierat kontrakten.

Senare under presskonferensen fick WHO frågan om samtal sker med den amerikanska regeringen angående remdesivir och andra frågor.

– Vi är tacksamma för och fortsätter att samarbeta med vår motsvarighet i USA i alla frågor som gäller vetenskap och sjukvård, sade Michael Ryan.