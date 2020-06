WHO varnar för ökade problem innan en andra våg kommer

Michael J. Ryan, Världshälsoorganisationens ansvarige för WHO:s krisberedskap, sa på fredagen att flera länder som nu är på väg att öppna sina samhällen igen kämpar mot kluster av nya smittohärdar.

– Vi befinner oss helt klart i en uppgång av pandemin i den södra delen av världen, sa Ryan vid fredagens presskonferens.

Ryan sa också att det som nu händer är väntat:

– Det är inte överraskande att de länder som öppnar sina samhällen igen kan komma att drabbas av kluster där viruset kommer tillbaka innan en andra våg kan komma.

Coronasmittan har visat sig slå mot delar av olika länder och inte, som den vanliga säsongsinfluensan, jämnt över alla regioner. På fredagen beslutade Sydkoreas regering att behålla kravet på fysisk distansering i huvudstaden Seoul och dess förorter på obestämd tid, skriver Korea Herald. Efter att ha släppt på restriktionerna den 6 maj återinfördes de den 29 maj sedan nya fall börjat spridas.

Ett av de länder som just nu har en snabb tillväxt av bekräftade fall är Mexiko med 134.000 bekräftade fall och 16.000 rapporterade avlidna. Landet är sjua i världen när det gäller antalet fall och trea sett till antalet avlidna men planerar nu att öppna en del av samhället den 15 juni och fortsätta med detta några dagar senare.

Även i Brasilien är läget bekymmersamt, enligt WHO. Med mer än 800.000 bekräftade fall och 41.000 döda har landets sjukvårdssystem satts under hård press med 90 procents beläggning på sjukhusen, men enligt WHO har Brasilien ännu så länge klarat vården.

Michael Ryan konstaterade också att det är svårt att säga något säkert om hur viruset kan komma att utvecklas och vilka hänsyn ett land ska ta när man väljer att lämna stängningen och åter öppna:

– Det är en svår balans mellan att hålla folk hemma och den olyckliga effekten detta har på ekonomin och samhället. Det är ingen lätt balans. Det finns inga rätta svar, sa Ryan.

Samtidigt fortsätter antalet smittade att öka i 19 delstater i USA där man nu åter har börjat återgå till någon form av normalitet. Såväl Florida som Texas, två folkrika delstater, rapporterade under fredagen rekordmånga smittade, skriver New York Times. Kalifornien gjorde det samma förra veckan. Även om många av de nya fallen kan kopplas till ett ökat testande oroas bland annat borgmästaren i San Antonio i Texas för att öppnandet nu går för fort:

– Vi rusar rakt igenom olika faser innan vi har förstått vilka effekter beslutet har, säger Ron Nirenberg till tidningen.

Och kritiken kommer också från den delstat som drabbats värst av smittan i USA.

– Det var många som ville se att samhället öppnar så att ekonomin skulle börja fungera igen. Men det som händer nu hjälper inte ekonomin. När viruset går upp går börsen ned. Det är en skrämmande tid just nu. Över tjugo stater ser att antalet smittade ökar, sa New Yorks guvernör Andrew Cuomo.

Sedan i februari har omkring 20 miljoner amerikaner mist sina jobb. Därmed bröts en 50-årig uppgång, konstaterar Federal Reserve i en rapport på fredagen, till den högsta siffran av arbetslösa sedan andra världskriget då 14,7 procent av den arbetsföra befolkningen gick utan jobb under april för att minska till 13,3 procent i maj. Värst drabbade är de med lägst lön och de mest utsatta grupperna i samhället.

De amerikanska hushållens konsumtion rasade med 6,7 procent i mars för att fortsätta ned ytterligare 13,2 procent i april, något som Federal Reserve kallar för ”oöverträffat”. Och även om siffrorna för maj ser något mindre dåliga ut beskriver centralbanken det andra kvartalets siffror som en kollaps där också husförsäljningar och nybyggnationer närmar sig en bottennivå som är jämförbar med några av de värsta i amerikansk ekonomisk historia.

Minst 114.000 personer har hittills registrerats som avlidna i USA, en siffra som har ifrågasatts. Landets främste smittskyddsexpert, Dr. Antony Fauci, sa i en senatsutfrågning att siffran egentligen är högre. Många av dem som inte räknats in bland de döda har avlidit i hemmet utan att ha testats.

Antalet döda per dag är nu nere på 688 sett till ett genomsnitt över en sjudagarsperiod men den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC räknar nu med att antalet döda ska stiga till 130.000 fram till den 4 juli och en av de modeller som ofta används för att beräkna hur smittan ska utveckla sig pekar mot 170.000 döda i USA när vi har kommit en bit in i oktober:

– Vi ser hur antalet smittade och avlidna går ned sent i augusti men från den 1 oktober tror vi att det kan röra sig om 1.000 döda per dag, och det kan bli högre, säger Dr. Christopher Murray, chef för Institute for Health Metrics and Evaluation i en intervju med CNN.

Enligt Christopher Murray handlar om att det ser ut som om viruset är säsongsbundet och därmed kommer att öka igen till hösten.

Anthony Fauci kommenterade i en intervju med CNN sent på fredagskvällen svensk tid den ökning som nu syns i 19 delstater:

– Det vi ser nu är störande, vi vill alla öppna landet men vi måste göra det klokt och försiktigt. Och om antalet inlagda på sjukhus ökar eller om andelen testade som visar sig smittade ökar, då är det dags att bromsa öppnandet, sa Fauci.

– Och man måste vara väldigt försiktigt och fortsätta hålla fysisk distansering och ha en mask på sig när man är ute.

Även Tedros Adhanom Ghebreyesus varnade för att smittan kan komma tillbaka redan innan en andra våg kan vara på väg. Enligt WHO-chefen kan viruset snabbt återvända också i de länder i Europa där man nu försöker öppna samhällena.