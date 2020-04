WHO: Vi agerade snabbt och slog larm

WHO har fått hård kritik från först USA och sedan Japan som båda vill se en utredning av hur Världshälsoorganisationen har agerat när det gäller det som till slut blev en global pandemi. USA:s president Donald Trump har dessutom beslutat att dra in landets bistånd till WHO och pekat ut Kina som orsak till att smittan fått en så omfattande utbredning.

Enligt Trump har WHO och Kina inte varnat USA för smittan. Donald Trump själv har fått hård kritik på hemmaplan för att den federala regeringen inte agerat snabbt nog för att skydda befolkningen.

På onsdagen svarade så WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på kritiken. Enligt WHO-chefen och noterade Världshälsoorganisationen redan den 31 december att det börjat dyka upp patienter med lunginflammation i Wuhanprovinsen och bad den 1 januari Kina om mer detaljerad information om detta. Vilket man fick vid ett möte i Peking den 3 januari.

Resultatet av mötet rapporterades via WHO:s Twitter dagen efter den 5 januari skickade WHO ut råd till samtliga medlemsländer om vilka åtgärder som man borde vidta samtidigt som man varnade för att det kunde röra sig om en virussjukdom som överfördes från människa till människa.

Den 13 januari inträffade det första bekräftade fallet utanför Kina, i Taiwan och den 30 januari beslutade WHO om att utlysa ett globalt nödläge. Då fanns bara 82 kända fall utanför Kina och inget dödsfall.

På onsdagen gick också USA:s utrikesminister Mike Pompeo ut och anklagade Kina för att inte släppa in utomstående experter på Wuhans virologiska institut:

– Världen har inte fått tillgång till laboratoriet. Vi vet inte exakt var det här viruset har sitt ursprung, sa Pompeo vid en presskonferens.

Pompeo sa också att USA tror att det finns laboratorier i Kina som arbetar med smittsamma patogener och att ingen vet vilken säkerhetsnivå som råder i dessa labb.

Smittskyddsexperten och professorn Johan Giesecke, som är rådgivare till WHO, säger att det inte är särskilt sannolikt att smittan skulle ha kommit från något laboratorium:

– Men det går inte att utesluta även om jag anser det som osannolikt. Jag tror inte på det, säger han till DN.