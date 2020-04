WHO:s svar till USA: Vi borde vara enade

Natten till tisdagen, svensk tid, sade president Donald Trump att han var bekymrad över om USA:s bidrag till WHO hade använts på bästa sätt – och berättade att han stryper finansieringen i 60–90 dagar medan de utvärderar saken.

Presidenten anklagade även WHO för att ha agerat för långsamt. Han hävdade att utbrottet i Wuhan kunde ha stoppats och tusentals liv räddats om världshälsoorganisationen WHO hade gjort sitt jobb och skickat medicinska experter till Kina.

Trumps beslut beklagas av WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– USA har varit en långvarig och generös vän till WHO och vi hoppas att det kommer att förbli så. Vi beklagar USA:s presidents beslut att beordra ett stopp för finansieringen till organisationen, säger han vid en pressträff på onsdagen.

Han menar att viruset utnyttjar splittringen mellan stater.

– Det här är en tid då vi bör stå enade i vår gemensamma kamp mot ett gemensamt hot, en farlig fiende.

WHO-chefen är tacksam för alla stater som visar sitt stöd.

– Vi välkomnar det här uttrycket av global solidaritet, eftersom solidaritet är hur vi kommer att besegra covid-19.

WHO kan i dagsläget inte svara på hur USA:s beslut kommer att påverka organisationen.

– Vi utvärderar hur våra program påverkas. Vi kommer att försöka fylla alla luckor genom våra partners, säger han.

WHO:s verkställande direktör Michael Ryan är säker på att det kommer att finnas utrymme att diskutera budgetfrågan med de övriga 193 medlemsländerna de kommande veckorna och månaderna.

– Vi är ”laserfokuserade” på att göra ett mycket viktigt jobb, det är att trycka ned viruset och rädda liv, säger han.

Michael Ryan försvarar samtidigt WHO:s agerande och säger att organisationen varnade världen för viruset den 5 januari, två dagar innan det blev identifierat. Veckorna som följde informerade de regeringar och forskare närmare.

– När WHO utfärdade sina första riktlinjer till länder var det extremt klart att man måste ta vidta respiratoriska försiktigheter när man hade att göra med patienter med den här sjukdomen, att labb måste vara försiktiga när de tog prover. För det var en risk att sjukdomen kunde spridas från person till person i sådana här miljöer, säger han.

WHO:s budget spänner över två år. 2020 och 2021 ligger den på 4,8 miljarder dollar (cirka 48 miljarder kronor). Årliga donationer från medlemsländerna står för 51 procent av finansieringen, enligt en rapport om WHO:s budgetcykel 2018–2019, rapporterar USA:s public service-bolag National Public Radio.

USA är WHO:s största finansiär. Förra året gav landet 400 miljoner dollar (cirka 4 miljarder kronor) till organisationen – vilket var ungefär 15 procent av dess totala budget, enligt Reuters. Sedan den 31 mars ligger USA efter i sina betalningar och är ”skyldig” WHO drygt 198 miljoner dollar (nästan 2 miljarder dollar) i medlemsavgift, uppger National Public Radio.

Lawrence O. Gostin, chef för O’Neill Institute for National and Global Health Law vid Georgetowns universitet, säger att presidentens beslut att strypa finansieringen i det långa loppet kan leda till att WHO omstruktureras. Det kan bli tal om ett nytt internationellt ledarskap och större kontroll över budgeten samtidigt som det kan bildas nya hälsoallianser.

– Jag betraktar det som en skogsbrand som är utom kontroll, i det här fallet orsakad av, USA:s president, som rensar skogen och möjliggör ny tillväxt, säger han till New York Times.

Över två miljoner personer har nu konstaterats smittade av nya coronaviruset runt om i världen.

Läs mer:

Trump stoppar finansiering till WHO

Zadie Smith: Nu har Döden kommit till Amerika