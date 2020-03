WHO:s vädjan till regeringarna: Testa, testa, testa

När FN-organet på måndagen höll pressmöte i sitt högkvarter i Genève – utan journalister närvarande, nätbaserade möten gäller tills vidare – gjorde Adhanom Ghebreyesus och hans medarbetare klart att världens länder i hög grad missar det viktigaste i kampen mot viruset.

– Vi har sett allt fler åtgärder av typen stängda skolor och inställda sportevenemang och annat som samlar folk. Vi har däremot inte sett en ökande takt av högst angelägen provtagning och smittspårning, vilket är ryggraden i kampen mot smittan, säger han.

WHO-chefen trycker på att det är kombinationen av åtgärder ”som gör skillnad” och efterlyser ”övergripande åtgärder”.

– Det effektivaste sättet att motverka smittspridning och rädda liv är att bryta kedjan av smittspridning. Och för att nå dit måste vi testa och isolera människor.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ger sitt ”enkla råd” till hälsomyndigheterna i alla länder:

– Testa, testa, testa. Testa varje misstänkt fall.

Den som testar positivt ska då, menar WHO-chefen, isoleras och utfrågas om vilka han eller hon varit i nära kontakt med två dagar innan symptomen började uppträda.

– Och då ska även de testas, säger han och understryker att även ”mildare fall” måste isoleras.

Han påpekar samtidigt att WHO har försett 120 länder med totalt drygt 1,5 miljoner testuppsättningar.

Adhanom Ghebreyesus konstaterar att hans stab under senaste veckan sett ett snabbt stigande antal fall av sjukdomen covid-19.

– Fler fall har rapporterats från övriga världen än vad som tidigare har rapporterats från Kina, säger han och trycker på att Europa nu är speciellt utsatt.

Doktor Michael J Ryan, chef för WHO:s dagliga arbete, framhåller värdet av att de personer som känner till sin status också kan skydda andra.

– Vi behöver röra oss åt det hållet, med testning och smittspårning. Det är svårt för oss att uttala oss om enskilda nationers agerande, säger Michael J Ryan, på fråga om hur organisationen ser på många länders beslut om att mest ägna sig åt att stänga sina gränser.

Ryan understryker också att arbetet med att få fram ett vaccin mot det nya coronaviruset är i full gång, men att någon prognos för när ett sådant kan bli tillgängligt inte kan ges. Hans kollega som leder WHO:s tekniska verksamhet, doktor Maria van Kerkhove, tillägger:

– Vi uppmuntrar nationer att med kraft verka för att få fram de verkliga talen om läget vad gäller denna smitta, så att läget beskrivs på ett riktigt och adekvat sätt. Ingen ska skämmas för höga tal – det för oss inte framåt, säger Maria van Kerkhove.

Folkhälsomyndigheten har inga invändningar mot det som WHO framförde under måndagens pressmöte, vikten av att testa och smittspåra. Man framhåller att myndigheten under åtta veckors tid, med start den 21 januari, lade stor kraft på provtagning byggd på relevanta indikationer.

– Den 21 januari skickade vi ut instruktioner till alla infektionskliniker om att det fanns diagnostik hos oss för provtagning på personer som tillhörde de riskgrupper som då var identifierade, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till DN.

Det handlade i början främst om personer som vistats i Kina och senare i norra Italien. De som testade positivt isolerades och smittspårning följde för att ringa in vilka dessa haft kontakt med. Läget är ett annat nu, enligt Tegmark Wisell, eftersom riskgrupperna inte längre har relevans.

– I förra veckan publicerade vi vår nya strategi, vilken handlar om provtagning inom sjukvården. Patienter som läggs in på sjukhus testas för att undvika att redan inlagda och vårdpersonalen kan smittas. Och personal som varit sjuk rekommenderas att testas om det kan göra att de kan återvända tidigare till jobbet än de 48 timmar efter sista symptom som i dag rekommenderas.

Karin Tegmark Wisell trycker på vikten av att allmänheten tar sitt ansvar. Den som känner sig krasslig ska stanna hemma, inte ringa 1177 eller bege sig till vårdcentralen.

– Man ska som sjuk hålla sig undan samhället, säger hon, och påpekar att det inte kan avgöras om personen i fråga har smittats av det nya coronaviruset eller om det är en vanlig influensa eller förkylning.