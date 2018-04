Erik Esbjörnsson: Winnie Mandela mer populär än Nelson Mandela bland missnöjda unga

Oppositionspartiet EFF:s ledare Julius Malema släppte i lördags bomben i slutet av sitt anförande vid Winnie Mandelas begravning. Om ANC menade allvar med sina hyllningar till den bortgångne kämpen, borde de namnge Kapstadens flygplats efter henne.

Malema visste vad som var i görningen, att regeringen under årets 100-årsfirande av Nelson Mandelas födelse planerat att döpa om landets näst största flygplats efter honom.

Detta bekräftades av myndigheterna ett par dagar senare. Men då hade Malemas förslag om att Winnie Mandela, inte exmaken Nelson som dog 2013, skulle få sitt namn på taket redan fått fäste i sociala medier. Via Facebook checkade resenärer in på en fiktiv ”Winnie Madikizela-Mandela International Airport” vid ankomst till Kapstaden och kreativiteten spirade på Twitter där vägskyltarna vid avfarten med ett bildbehandlingsprogram uppdaterats med det nya namnet.

På Twitter växer missnöjet. Under en länk till artikeln som berättade om planerna på att låta Nelson Mandela ge namn åt flygplatsen går diskussionen vild. Ett axplock:

”Jag har inget emot Tata (Nelson Mandela, reds anm) men det här börjar bli löjligt. Varför döper vi inte bara om hela landet efter honom?”

Nelson har sitt hela ansikte på vår valuta, statyer bokstavligt talat överallt, en HEL stad. Ändå lyckas ni inte döpa en flygplats för att hedra Mama Winnie.

”Nästan allt i det här landet är döpt efter Nelson Mandela, det är dags att Winnie Mandela får ära och respekt.”

”Patriarkat. När ska kvinnor någonsin tas på allvar av den styrande eliten?”

”Nelson har sitt hela ansikte på vår valuta, statyer bokstavligt talat överallt, en HEL stad. Ändå lyckas ni inte döpa en flygplats för att hedra Mama Winnie”.

De som är positiva till att se Nelson Mandelas namn på flygplatsen eller ha kvar det nuvarande namnet ”Cape Town International Airport” har en sak gemensamt: de är uteslutande vita.

Det är ett faktum som kan verka överraskande för en utomstående: Nelson Mandela är tveklöst landsfadern för alla sydafrikaner, men hans popularitet är långt större hos den vita minoriteten än bland den svarta majoriteten. Det var Nelson Mandela som efter 27 års lidande i fängelse kom ut och inte bara gav förtryckarna straffrihet utan också slog fast att deras tillgångar inte skulle röras. Deras livsstil skulle förbli intakt medan den stora massan lyftes till samma nivå.

Tack vare den förhandlade freden kunde ett regelrätt inbördeskrig undvikas. ”Regnbågsnationen” var en term som myntades av ärkebiskop Desmond Tutu, som under 1990-talet skulle styra över sanningskommissionen där tidigare förövare kunde erkänna sina brott i utbyte mot benådning.

I dag har regnbågsnationens akrylfärger bleknat till pastelltoner. Med dagens takt kommer det att dröja ett halvsekel innan svarta och vita sydafrikaner befinner sig på samma inkomstnivåer. I mellanchefspositioner är det fortfarande vita som har informellt företräde och den strukturella rasismen frodas.

Fler svarta har under de senaste tio åren vräkts från sin mark än under de sista tio åren av apartheid, enligt Plaas-institutet vid Western Cape-universtitetet som också konstaterar att koncentrationen av storjordbruk har ökat fortare per år efter 1994 än under apartheidtiden från 1948 till 1994.

Den förra presidenten Jacob Zuma försökte utnyttja missnöjet för att driva sin agenda men om hans korruption blev för mycket för landet har en annan populist, Malema, skickligt ställt sig bredvid Winnie Mandela i stället för Nelson Mandela för att med hennes hjälp vända frustrationen till politiskt stöd.

Det var Winnie Mandela som drog det tyngsta lasset under kampens sista avgörande år, under en tid då en ny generation ungdomar rest sig efter 1976 års Sowetouppror. ANC:s toppskikt befann sig i exil eller i fängelse och Winnie Mandela var den enda som vågade uttala det förbjudna partiets namn öppet.

Hon var långt från fläckfri, om detta råder det inte någon tvekan. Men i en färsk dokumentär som väckt vrede när den visats tre gånger på sydafrikansk tv under den senaste veckan medger representanter för apartheidregimens propagandaorgan Stratcom att de lanserade en massiv kampanj för att svärta ned henne ytterligare.

Hennes motstånd mot en förhandlad kompromisslösning hotade vita intressen efter demokratiseringen och målet var att fjärma henne från den övriga ANC-ledningen. Det lyckades i hög grad. Av alla brott som utfördes under de blodiga åren tycks bara Winnie Mandelas vara ihågkomna – främst hennes ansvar för mordet på 14-årige Stompie Seipei (vars mamma närvarade vid Winnie Mandelas begravning). Nelson Mandela gick från att vara terroriststämplad av USA till global frälsare. Dubbla måttstockar för män och kvinnor, har mången kritiker påpekat.

Nu är det en ny generation ungdomar som på nytt reser sig, om än under fredligare former. De har inte levt under det politiska förtrycket och de tar den demokratiska friheten för given. Men när det gäller ekonomisk rättvisa är de betydligt otåligare än sina föräldrar. Och det är inte hos Nelson Mandela de söker sina svar, utan hos Winnie Mandela.