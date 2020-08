Ytterligare 29 smittade på Hurtigruten-fartyg

Fartyget MS Roald Amundsen anlöpte Tromsö tidigt på fredagsmorgonen och strax därefter rapporterade norska medier att fyra personer av sammanlagt 178 i besättningen ombord på Hurtgrutens MS Roald Amundsen insjuknat i covid-19.

Vid tidpunkten hade fartyget hunnit köra två resor till Svalbard och sammanlagt 386 passagerare hunnit exponeras för coronaviruset.

Efter två olika turer med samma besättning men olika passagerare påbörjades en smittspårning. Nu uppges ytterligare 29 personer i besättningen vara smittade av coronaviruset, enligt norska medier.

Totalt är det därmed 33 personer som har konstaterats smittade av viruset.

Samtliga besättningsmedlemmar isolerades i Tromsö hamn på skeppet. 60 av passagerarna som kom iland i Tromsö under fredagsmorgonen är satta i karantän. Under första turen ombord på Hurtgruten åkte 209 passagerare, under den andra 177. Nu ska även alla passagerare testas.

Kommunens smittspårningsteam jobbar hårt för att komma i kontakt med samtliga passagerare över telefon rapporterar VG.

– De började kontakta alla i går kväll, efter att de fått listorna. Klockan kvart över ett i går kväll kom de fram till att de hade nått 89 passagerare. Detta arbete fortsätter i dag, säger, chefläkaren Kathrine Kristoffersen.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Resten av passagerarna som klev av båten under den tidigare rutten har även haft vissa svårigheter att ta sig hem, då de inte får åka offentliga transporter. Bland dem finns Bendik Meling Samuelsen som blev nekad att kliva på sitt inbokade SAS-plan. Efter att ha väntat i timmar hjälpte Hurtigruten honom och två andra familjer med ett tillfälligt boende i staden.

– Det är surrealistiskt. Nu vet vi att vi har en plats att sova på där vi kan få mat. Vi vet inte om vi kommer att testas, vem som är ansvarig, vilka planer Hurtigruten har för att få hem oss. Vi kommer inte hem, säger Samuelsen.

Samtidigt ska norska nationalinstitutet för folkhälsa, Tromsö kommun och Hurtigruten nu komma överens för hur personalen som är kvar på båten ska hanteras.

Norska Folkehelseinstituttet utesluter inte att fler personer kan vara smittade.

– Det kan inte uteslutas men svaret får vi först efter att all testning är utförd och att karantäntiden är över. Det är viktigt att passagerarna på de två turerna med MS Roald Amundsen som är i karantän är uppmärksamma på om de får några symtom och snabbt kontaktar vården om de känner sig sjuka, säger avdelingsdirektör Line Vold på en pressträff skriver nrk.