Brittisk giftutredning utökas till ny stad

Polisen har tidigare koncentrerat sitt sökande kring Amesbury i södra England, där det brittiska paret förgiftades för en vecka sedan, samt närliggande Salisbury där den ryska ex-agenten Sergej Skripal och hans dotter blev de första offren för nervgiftet, tidigare i våras.

Under måndagskvällen utökades utredningen till ytterligare en stad när polis plastade in och förde bort en vit Audi i Swindon omkring fem mil norr om Amesbury, rapporterar The Guardian. Uppgifterna bekräftas av polisen i Wiltshire som uppmanar allmänheten till lugn på Twitter:

”Vi har transporterat bort en bil från en adress i Swindon i kväll, med koppling till den pågående händelsen i Amesbury. Allmänheten behöver inte vara orolig. De inblandade har träning och expertis nog att flytta bilen på ett säkert sätt”.

Bilen blir den andra kända som bogserats bort under den pågående utredningen. Under söndagen transporterades en röd Ford Transit som kvinnans partner färdats i bort från en adress i Amesbury för tester i ett laboratorium i Port Down.

Medan utredningen fortgår har myndigheterna upprepat att risken för allmänheten att drabbas av nervgiftet är liten.

”Vår bedömning kvarstår att den övergripande risken för allmänheten är låg”, skriver Paul Cosford, chef för Englands hälsomyndighet, i ett uttalande på måndagen.

Samtidigt kvarstår myndigheternas tidigare råd till allmänheten att vara försiktig med vad man plockar upp och tar i då Novitjok sprider sig via direktkontakt.

”För säkerhets skull är rekommendationen till allmänheten fortfarande att inte plocka upp främmande föremål som nålar, sprutor eller ovanliga behållare”, skriver Paul Cosford.