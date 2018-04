Zuckerberg ber kongressen om ursäkt för att Facebook inte tagit ansvar

Det var många Facebook-användare som stirrade stint på sin Facebook-app när klockan blev sex på måndagskvällen.

Det var nämligen då som Facebook hade lovat att informera de användare vars information har samlats in av Cambridge Analytica i en av de största skandalerna som har drabbat Facebook någonsin.

Det fanns också de som gjorde försök att få andra att berätta om de hade fått någon information av Facebook, bland annat på Twitter.

Men flera timmar efter det dramatiska klockslaget var det påfallande tyst i sociala medier.

Att informera användare som fått sin data använd är ett av flera sätt för it-jätten att hantera den förtroendekris som har drabbat företaget i efterdyningarna av den så kallade Cambridge Analytica-skandalen.

På måndagen blev det känt att grundaren Mark Zuckerberg i ett skriftligt meddelande till den amerikanska kongressen ber om ursäkt och medger att bolaget inte tagit ansvar för att förhindra att Facebook missbrukas.

”Det står klart att vi inte gjorde tillräckligt för att förhindra att de här verktygen användes för att skada”, skriver han i uttalandet som offentliggjorts av ett av representanthusets utskott.

”Det var mitt misstag, och jag är ledsen. Jag startade Facebook, jag driver det och jag är ansvarig för vad som händer här”, skriver han i uttalandet.

Uttalandet ska vara en del i det förberedda vittnesmål som han ska hålla på tisdagen och onsdagen då han ska frågas ut i den amerikanska senaten och svara på frågor om den senaste tidens avslöjanden.

Zuckerberg skriver också att han har kommit till insikt att företagets målsättning att koppla samman människor med varandra har varit kortsiktig.

"Det räcker inte att bara koppla ihop människor, vi måste också försäkra oss att dessa kopplingar är positiva", skriver han i uttalandet.

"Det är inte tillräckligt att bara ge människor en röst, vi behöver även se till att människor inte använder den för att skada andra eller sprida felaktig information".

Cambridge Analytica-skandalen har skakat om Mark Zuckerberg och hans Facebook ordentligt. Aktien har rasat omkring 15 procent sedan härvan tog fart.

Allt som allt ska databearbetningsföretaget Cambridge Analytica ha samlat in uppgifter om 87 miljoner användare på Facebook.

Det är användare som antingen själva har använt applikationen ”This is your digital life” eller som har vänner på Facebook som har använt den och som därför, ovetandes, har delat med sig om sina vänners information.

Med hjälp av den ska företaget ha samlat in information och sedan använt den för att utforma olika politiska kampanjer, bland annat ska ha använts i Donald Trumps presidentvalkampanj.

I Sverige ska det vara tolv konton som har använt appen, enligt Cambridge Analytica. Det ska ha resulterat i att uppgifter från drygt 55.000 svenska konton har samlats in.

Facebook har också lovat att i den information som gått ut på måndagen informera om vilka andra appar som används eller har använts av Facebook och som samlar in information om användare och deras kontakter.

En annan nyheter som blev känd på måndagen var att Facebook blockerat dataanalysföretaget Cubeyou som har en verksamhet som i mångt och mycket liknar Cambridge Analyticas.

Bland annat ska Cubeyou ha lanserat personlighetstestet ”You Are What You Like”, även kallat ”Apply Magic Sauce” för att på så vis samla in uppgifter.

Även företaget Aggregate IQ ska ha portats av Facebook av liknande anledningar.