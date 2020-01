Amina Manzoor: Viktigt att ta reda på hur smittsamt viruset är

Det är nu tre veckor sedan Kina uppmärksammade Världshälsoorganisationen WHO om att ett okänt virus orsakade lungsjukdom hos människor i Wuhan. Efter att ha uteslutit säsongsinfluensa, fågelinfluensa, sars, mers och adenovirus kunde man efter en vecka konstatera att det handlade om ett nytt coronavirus.

Det finns många typer av coronavirus. De flesta cirkulerar bland djur, men sex (sju inklusive detta) kan smitta och orsaka sjukdom hos människor. Coronavirus kan orsaka vanlig förkylning, men ligger också bakom de mer allvarliga sjukdomarna sars och mers. Det är just minnet från sars-utbrottet 2003 som oroar forskarna. Då insjuknade 8.000 människor och nästan 800 dog.

Utbrottet i Kina ökar snabbt. Inför helgen var antalet fall strax över 50. Nu rapporteras det om nästan 300 smittade i landet, majoriteten i regionen kring Wuhan. Allt fler kinesiska städer och närliggande länder rapporterar fall. De flesta som har insjuknat har besökt Wuhan.

Exakt hur allvarligt detta nya virus, som än så länge saknar ett namn, är vet vi inte. Det verkar orsaka feber, hosta och lunginflammation. Sex personer har hittills dött, hos ytterligare ett tiotal är tillståndet kritiskt. Än så länge verkar dödligheten vara lägre än vid mers och sars. Det är möjligt att det finns ytterligare smittade, men som inte blivit så allvarligt sjuka att de har behövt söka vård. Det är också influensasäsong, vilket gör att det kan bli svårare att upptäcka smittade.

Det pågår nu ett intensivt detektivarbete för att ta reda på vilket djur som smittan kommer från. Majoriteten av de första fallen hade koppling till en fiskmarknad i Wuhan, där det också såldes andra djur. Marknaden stängdes av myndigheter den 1 januari för sanering.

Men det har sedan dess dykt upp fall utan någon koppling till fiskmarknaden och på måndagen bekräftades att viruset kan smitta direkt mellan människor. Det är inte klarlagt under vilka omständigheter, men rapporter tyder på att det är genom nära kontakt med sjuka.

Hur effektivt ett virus sprids påverkar hur stort ett utbrott blir. Sars spreds med droppsmitta, och varje sjuk smittade i snitt mellan 2-5 personer. Det kan jämföras med att en mässlingsjuk kan smitta 12-18 personer och en influensasjuk 2-3 personer. Om det nya coronaviruset bara i sällsynta fall smittar mellan människor borde spridningen kunna begränsas. Det är för tidigt att säga vad som gäller i detta fall, men om viruset var mycket smittsamt borde vi se fler fall i de andra städerna och länderna som rapporterat något enstaka fall.

De första fallen av smitta hos vårdpersonal har också rapporterats nu. Hittills har 14 personer insjuknat, en av dem uppges vara allvarligt sjuk. Under tidigare utbrott av coronavirus, sars och mers, har smittan spridits bland vårdpersonal.

Så här tidigt i ett utbrott är det svårt att veta hur oroad man bör vara, men Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning till Sverige som låg. Det finns inga direktflyg från Wuhan till Sverige.

På onsdagen ska en expertkommitté vid Världshälsoorganisationen sammanträda och besluta om utbrottet utgör ett hälsohot av internationella mått, i likhet med svininfluensapandemin 2009 och det pågående ebolautbrottet i Kongo.

Ett sådant beslut skulle innebära mer befogenheter hos WHO och större resurser för att hantera utbrottet, om det behövs. Det är inte troligt att WHO kommer att rekommendera några reserestriktioner. Att begränsa resande och handel brukar sällan vara en effektiv metod för att hindra smittspridning. Det kan också leda till att länder drar sig för att informera WHO om sjukdomsutbrott.

Det finns varken vaccin eller specifik behandling mot sjukdomen i dag. Det bästa man kan göra i nuläget är att begränsa smittspridning och lära sig så mycket som möjligt om det nya viruset. Då behövs internationellt kunskapsutbyte och samarbete.

