Antarktis is smälter sex gånger fortare än för 40 år sedan

Antarktis släpper nu sex gånger så mycket is till havet varje år än för fyrtio år sedan, en mängd som är den största som hittills har uppmätts. Sedan 1979 har den smältande isen på Antarktis orsakat en höjning av havsnivån med 14 millimeter. Länge har det ansetts att det var västra Antarktis som stod för den allra största delen medan förändringarna var små på östra Antarktis.

Men enligt en ny studie hart östra Antarktis stått för mer än 30 procent av höjningen. Studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the national Academy of Sciences, PNAS, har kommit fram till resultatet genom att studera satellitbilder sedan 1979 och kombinerat det med klimatmodellering.

– Jag vill inte vara en alarmist. Men förändringen i Antarktisk är inte avgränsad till bara några områden. De verkar vara mer omfattande än vi har trott. För mig verkar det finnas anledning till oro, säger Eric Rignot, forskare från University of California och Nasa som har lett studien, till tidningen Washington Post.

Västra Antarktis har länge ansetts vara den del som är mest sårbar och där risken för smältning är störst. Där ligger berggrunden som isen vilar på långt under havsytan, varmt vatten tränger in underifrån och gör att isen lättar från underlaget och blir ett flytande block som riskerar att brytas av och glida iväg. På östra Antarktis ligger berggrunden ovanför havsytan och därför har den ansetts inte vara hotad av varmt vatten underifrån.

– Uppgifterna är otroligt oroande som jag ser det. Det är på östsidan den stora potentiella havshöjningen finns. Om all inlandsis på Antarktis smälter skulle det innebära en havsnivåhöjning på totalt 58 meter. Så mycket som 54 meter skulle orsakas av den is som smälter på östra Antarktis, säger Ola Kalén, oceanograf på SMHI.

Han har länge forskat på Antarktis is och själv varit nere och mätt strömmar och temperaturer i Amundsens hav på västra sidan av kontinenten.

Den nya studien stämmer delvis med en stor studie som presenterades förra året. Då konstaterade en grupp på 80 forskare att issmältningen i Antarktis hade trefaldigats på ett decennium och nu uppgick till 219 miljarder ton årligen. Den studien innehåll inte liknande uppgifter om issmältningen från östra Antarktis, men den noterade att det finns en stor osäkerhet när det gäller vad som händer där.

– Ju mer vi studerar Antarktis, desto mer inser vi att det är ett känsligt system. När glaciärernas balans har destabiliserats finns det ingen röd knapp att trycka på för att stoppa utvecklingen, säger Eric Rignot.

Studien om Antarktis är en i raden av rapporter som på sistone har pekat på riskerna med havsnivåhöjning, förra veckan skrev DN om att havens värms upp snabbare än tidigare beräknat vilket också det leder till höjda havsnivåer. Hittills har havsnivån höjts cirka 20 centimeter sedan slutet av 1800-talet. Enligt beräkningar från FN kommer höjningen att vara cirka 1 meter till år 2100.

– Man pratar om år 2100 i klimatsammanhang, men en havsnivåhöjning får vi leva med i flera tusen år oavsett om utsläppen stoppas. För varje grad vi höjer temperaturen har vi byggt in ungefär 2,3 meters havsnivåhöjning, säger Ola Kalén.