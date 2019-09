Årets IgNobelpris: Fyrkantigt bajs, klickerträning för kirurger och en blöjbytarmaskin

IgNobelpriset, som belönar forskning som först får dig att skratta, sedan att tänka, delades på torsdagskvällen ut för 29:e gången i Sanders Theater vid Harvarduniversitetet i Boston inför 1.100 åskådare.

Med på scen fanns fysikpristagarna Scott Carver och Ashley Edwards från University of Tasmania i Australien, utklädda till en vombat och en fyrkantig bit vombatbajs. De australiska pungdjuren, som liknar små björnar, är de enda djuren i världen som bajsar i kuber.

– Många djur använder spillning för att få veta mer om andra djur eller för att markera revir. Vombaterna har tagit det ett steg längre och lämnar högar utanför sina gryt. De håller ganska länge eftersom kuber är stapelbara och inte rullar iväg så lätt. Tack och lov att människor inte gör samma sak är allt jag kan säga, säger Ashley Edwards.

Scott Carver, Ashley Edwards och deras kolleger har för första gången visat hur djurens tarmar kan skapa kuberna.

– Det fanns en massa galna teorier om hur det går till, som att vombater har en fyrkantig analöppning eller att de formar om spillningen till kuber efteråt, säger Scott Carver.

Allt började med en diskussion en kväll när Scott Carver och Ashley Edwards åt middag ihop.

– Jag antar att zoologer har andra sorts middagskonversationer än vanliga människor. Vi bollade lite idéer, och sedan stod jag plötsligt på en helg och skar upp trafikdödade vombater och tog fram tarmvävnadsprover, säger Ashley Edwards.

Men gör det inte ont att bajsa kuber?

– Vombaterna verkar tycka att det är okej, säger Scott Carver.

Medicin

Italiensk pizza är bra för hälsan

Att äta pizza minst en gång i veckan kan skydda mot cancer i munhåla, svalg, matstrupe, tjocktarm och ändtarm och dessutom mot akut hjärtinfarkt, men inte mot bröst-, äggstocks eller prostatacancer. De gynnsamma effekterna kan bero på att pizza förutom kolhydrater även innehåller tomatsås, mozzarellaost och olivolja, och gäller bara för pizza tillagad och uppäten i Italien, enligt de italienska forskare som får årets medicinpris.

Medicinsk utbildning

Klickerträning för kirurger

Priset i medicinsk utbildning går till två forskare som använt klickerträning för ortopedkirurgistudenter. Klickerträning används i hunddressyr, där rätt beteende förstärks genom att belöna hunden med ett klick från en plastdosa. Studenterna lärde sig att knyta en så kallad kirurgögla och att borra ett lutande hål. Med klickerträning blev de bättre men inte snabbare, men utbildnings mål är att lära ut färdigheter, inte att spara tid, menar forskarna.

Biologi

Döda magnetiska kackerlackor

Årets pris i biologi går till en internationell forskargrupp för en studie om kackerlackor och magnetism. Levande amerikanska kackerlackor, nedkylda till plus 4 grader för att bli orörliga, och kackerlackor som varit döda i minst två dygn sattes in i ett mycket starkt magnetfält under 20 minuter. Detta gjorde kackerlackorna själva till små magneter. Forskarna fann att de döda kackerlackorna förblev magnetiska mycket längre än de levande.

Anatomi

Brevbärares testikeltemperatur

Franska forskare får pris för att ha mätt testikeltemperaturen på nakna, fertila män när de låg på rygg, stod, satt med benen isär och i kors, samt var påklädda i samma ställning, på brevbärare som sorterar post stående och på sittande busschaufförer. Resultat: vänster testikel är varmare än höger, oavsett kroppsställning, särskilt för påklädda. Pristagaren Roger Mieusset har också uppfunnit preventivmedlet Le Slip Chauffant (den uppvärmda kalsongen).

Kemi

Femåringars salivproduktion

Kemipriset går till japanska forskare som mätt hur mycket saliv en typisk femåring producerar per dag. All vätska från munnen på 15 flickor och 15 pojkar samlades in under fem minuter. Sedan fick barnen tugga på ångat ris, korv, potatismos, kaka, äpple eller inlagd rädisa. Maten spottades ut, och vikten jämfördes med ursprungsvikten. Forskaren Shiguru Watanabe kommer till prisutdelningen med sina söner som deltog i försöket som femåringar för 35 år sedan.

Ingenjörsvetenskap

En blöjbytarmaskin

Priset i ingenjörsvetenskap går till den iranske uppfinnaren Iman Farahbakhsh och hans blöjbytarmaskin. Den är stor som en tvättmaskin och innehåller ett säte, säkerhetsbälten, benhållare, en robotarm för blöjavtagning, en dusch och en torkfläkt. Ett glasfönster på ovansidan minskar vattenstänk och stänger inne dålig lukt. Maskinen kan utrustas med en soptunna för använda engångsblöjor eller användas i anslutning till en tvättmaskin för blöjtvätt.

Ekonomi

Bakterier på sedlar

Ekonomipriset går till forskare som testat hur smitta kan spridas via olika valutor. Sedlar av euro, amerikanska och kanadensiska dollar, kroatiska kuna, rumänska lei, marockanska dirham och indiska rupier steriliserades med ultraviolett ljus och penslades med multiresistenta bakterier (MRSA, VRE och ESBL-producerande E. coli-bakterier). Bakterierna trivdes bäst och längst på rumänska sedlar men överlevde inte alls på de kroatiska.

Fred

Hur skönt är det att bli kliad?

Årets fredspris går till forskare som mätt ifall det hjälper att bli kliad. De gned in hår från växten sammetsböna, som tidigare har sålts som klipulver, på ett fyra kvadratcentimeter stort område på försökspersoners vrist, rygg eller underarm under 45 sekunder, och kliade dem sedan i fem minuter med en provtagningsborste för cellprov. Resultaten visar att klådan var värre och njutningen att bli kliad större på ryggen och vristen än på underarmen.

Psykologi

En penna i munnen gör dig inte glad

Psykologipriset går till socialpsykologen Fritz Strack som i slutet av 1980-talet visade att försökspersoner som bet på en penna, och därför kunde le, tyckte att tecknade serier var roligare än personer som inte kunde le eftersom de höll fast pennan med läpparna. 30 år senare, när resultaten inte hade bekräftats av andra forskare drog han slutsatsen att ”penn-metoden kanske inte är ett effektivt sätt att påverka humöret under naturliga förhållanden”.

Den australiska vombaten har kubiskt bajs. Genom att blåsa upp långa ballonger genom tarmarna på två trafikdödade vombater kunde en grupp forskare visa hur bajset blir fyrkantigt: under den sista metern varierar tarmväggens elasticitet kraftigt mellan kubernas hörn och sidor. Forskarna får årets fysikpris. Två av dem, Patricia Yang och David Hu, fick även fysikpriset 2015 för att ha visat att alla däggdjur över tre kilo kissar lika länge.