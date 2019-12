Årets tio största vetenskapliga genombrott

Vetenskapens hopp och sammanbrott

Sammanbrott för vetenskapen:

Mässling ökade kraftigt i världen under 2019 på grund av fattigdom, konflikter och vaccinationsmotstånd. USA rapporterade det högsta antalet fall sedan 1992. Under det första halvåret drabbades fler än 90.000 människor i Europa av mässling, fler än under hela 2018. I Kongo har fler människor dött i mässling än i det pågående ebolautbrottet. Andra sammanbrott är att bränderna i Amazonas regnskog ökat med 44 procent under året jämfört med 2018 och att miljöförstöring och klimatförändringar lett till tre miljarder färre fåglar i Nordamerika.

Viktig för vetenskapen:

Tidskriften Nature utser varje år tio personer som betytt mycket för forskningen. I år hamnade Greta Thunberg på listan för att hon fått oss att uppmärksamma för hur bristfälliga länders åtgärder mot klimatförändringarna är.