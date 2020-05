Att modellera en epidemi medan den pågår

Det nya coronaviruset har gett oss alla en snabbkurs i epidemiologi, och runt hela världen försöker forskare, myndigheter och regeringar att förstå hur smittan ska hanteras och bekämpas.

– Det finns några riktigt stora utmaningar. En är förstås alla osäkerheter om virusets biologi som fortfarande är kvar. Och vi vet inte hur olika åldersgrupper bidrar till spridningen, och inte heller varför människor drabbas så olika hårt av sjukdomen, säger Sarah Cobey, ledare för Cobey Lab vid institutionen för ekologi och evolution vid University of Chicago.

Hennes forskargrupp har lång erfarenhet av matematiska modeller för influensaspridning. I en artikel i tidskriften Science skriver Sarah Cobey om hur studier av tidigare pandemier kan användas för att göra vissa förutsägelser om vad som kan hända med covid-19.

– USA:s sätt att hantera utbrottet har varit extremt fragmentariskt. Det finns ett mycket stort behov av epidemiologisk hjälp på lokal nivå. Det försöker vi erbjuda, säger Sarah Cobey.

Under de senaste 200 åren har minst 100 miljoner människor dött när världen drabbats av sju vågor av kolera, fyra nya stammar av influensavirus, tuberkulos och hiv. Detta är första gången ett coronavirus orsakar en pandemi, men det finns ändå två lärdomar att dra från historien: det nya coronaviruset är här för att stanna, och eftersom det är så smittsamt kommer vi att behöva fortsätta att välja mellan omfattande spridning av sjukdomen och stora inskränkningar i samhället, i alla fall tills det finns ett vaccin, enligt Sarah Cobey.

Ytterligare en lärdom är att det är vanskligt att jämföra effekten av smittbekämpning i olika länder och områden. En snabb nedgång av antalet upptäckta fall eller en liten epidemi kan ses som bevis för att en viss åtgärd har varit extra effektiv eller att man har uppnått flockimmunitet. Men sambanden är mycket komplexa när smittspridningen kan variera över året, och när människor rör sig mellan olika grupper och platser.

– Vi vet till exempel inte om smittan påverkas av årstiderna. Så är det ju för andra luftvägsvirus, som brukar komma på vintern i länder med tempererat klimat, men hur det exakt fungerar är en gammal olöst fråga. Nu när vi är mitt i en pandemi är det ännu svårare att ta reda på vad vi kan förvänta oss, säger Sarah Cobey.

En epidemi dör ut när viruset inte längre kan hitta nya värdar att infektera. Det kan inträffa när vi har nått flockimmunitet, det vill säga att tillräckligt många i en grupp är immuna, antingen för att de redan har varit sjuka eller för att de är vaccinerade. Det så kallade R0-talet, som talar hur många andra en sjuk person i genomsnitt smittar, kan användas för att räkna ut både hur stor del av en befolkning som kan bli infekterade och hur stor andel immuna som behövs för att nå flockimmunitet. Eftersom det föds nya barn som kan bli smittade luckras flockimmuniteten hela tiden upp, och det är troligt att vi kommer att få leva med det nya coronaviruset i många år.

Asiaten- och Hongkong-pandemierna 1957 och 1968 dog till slut ut eftersom många var immuna mot andra influensavirus.

– Dynamiken över tid och hur olika åldersgrupper drabbades påverkades mycket av att det fanns immunitet mot influensavirus som cirkulerat tidigare, och att det tog udden av epidemierna. Men det finns ännu inget som tyder på att immunitet mot andra coronavirus ger skydd nu, säger Sarah Cobey.

Människors beteenden får konsekvenser för smittspridningen, och det måste modellerna också ta hänsyn till. Till exempel påverkade terminer och skollov hur mässling spreds i England och Wales innan det fanns vaccin.

– De epidemierna styrdes av hur mycket barn kom i kontakt med varandra. Det var förstås enklare att förutsäga, eftersom mässlingssmittan framför allt drevs av skolbarn. Med det nya viruset verkar ju inte barn spela samma roll.

Trots alla osäkerheter går det ändå att göra användbara modeller.

– Problemet här i USA är att en av de sämsta modellerna har fått mest uppmärksamhet. Det är en riktigt, riktigt, riktigt dålig modell. I Vita huset blev man alldeles till sig över den. Det är så dumt, för den ger verkligen matematiska modeller dåligt rykte, säger Sarah Cobey.

Modellen kommer från Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, vid University of Washington.

– Det är en statistisk modell som inte gör några antaganden om de underliggande biologiska processerna. Den försöker bara hitta mönster. Och då kan den inte ge några insikter om olika möjliga scenarier, eftersom vi är mitt i en pandemi som vi aldrig har upplevt tidigare.

I stället behövs modeller som utgår från hur viruset kan överföras, och hur olika åtgärder, som ökad fysisk distans, påverkar smittspridning, enligt Sarah Cobey.

– Sådana modeller tror jag är verkligt avgörande om vi ska kunna fatta rationella beslut framöver, säger hon.

Att resultaten från olika modeller kan skilja sig mycket är inget problem, och dessutom helt naturligt i den här situationen.

– Alla forskare jobbar med detta på övertid, och vi står mitt i en störtflod av nya data och gör ofta lite olika antaganden. Det är en del av processen, där vi lär oss hur våra antaganden påverkar resultatet. Så just att modellerna inte överensstämmer med varandra är faktiskt precis vad vi behöver nu. Vi kan bara fatta bra beslut genom att lägga fram olika belägg och resonera noggrant utifrån dem, säger Sarah Cobey.