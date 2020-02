Bill Gates: ”Artificiell intelligens och genteknik kan lösa mänsklighetens problem”

– Det är fantastiskt att se en så här stor grupp människor som arbetar med hur vetenskapen kan förbättra världen, hälsade Bill Gates sina åhörare i ett auditorium som var så fullt att många fick nöja sig med ståplats.

Bill Gates är en av huvudtalarna vid konferensen för den amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS, som i år hålls i hans hemstad Seattle. Hans föredrag handlade om möjliga lösningar för världens stora utmaningar, och om Bill and Melinda Gates foundation, som bildades för 20 år sedan i år, med syftet att utrota orättvisor, särskilt i folkhälsa i utvecklingsländer.

– När vi startade stiftelsen var vi mycket optimistiska om kraften i innovationer. Jag hade ju erfarenheterna från Microsoft. Så var står vi nu? Ja, den globala hälsan är en utmaning, men jag ser att innovationerna blir fler och fler. Jag tror att vi kan nå målet att ge varje människa möjligheten att leva ett friskt och produktivt liv med hjälp av bra vetenskap.

Det pågående utbrottet av covid-19 ser han allvarligt på.

– Vi har alltid vetat om att en pandemi, oavsett om den har uppkommit naturligt eller är skapad med avsikt, är en av de få saker som kan bryta ner hälsosystem och ekonomier, och orsaka mer än 10 miljoner människors död.

Särskilt dramatiskt skulle det bli om det nya coronaviruset sprider sig till Afrika söder om Sahara.

– Vetenskapen har bra verktyg för att ställa diagnoser, få fram vaccin och behandlingar. Vår stiftelse arbetar nära regeringar och privata företag för att fördela resurser rätt och förhoppningsvis begränsa epidemin.

Under de 20 år som stiftelsen har funnits har dödligheten bland barn under fem år minskat med hälften, och antalet döda i malaria har gått ned från en miljon om året till 400.000. Men för att komma ännu längre, och bekämpa hot som hiv, tuberkulos, sickelcellanemi, undernäring och hälsoeffekter av klimatförändringarna krävs nya redskap, menar Bill Gates.

– Med utvecklingen av mer avancerad artificiell intelligens och det precisa genverktyget Crispr har vi möjligheten att bygga en ny generation av hälsolösningar som kan bli tillgängliga för alla på planeten.

Bill Gates ser psykologen och författaren Steven Pinker och Hans Rosling som goda förebilder för att behålla en positiv bild av världen.

– Vi får inte tappa bort det faktum att våra framsteg har varit helt fenomenala. I dag är det många som på allvar tror att livet var bättre för tjugo eller fyrtio år sedan. Men det stämmer ju inte. Ja, det finns enorma problem. Men om du är kvinna, eller homosexuell, eller lider av vissa sjukdomar, eller lever i ett utvecklingsland var livet för fyrtio år sedan dramatiskt mycket sämre än det är i dag.

Det perspektivet är viktigt att behålla om vi ska kunna lösa världens utmaningar, menar han.

– Vi bör se bakåt och fylla på vår optimism, trots att en del av våra problem ser mycket, mycket mörka ut.

