Därför får du rysningar av musik

Demenssjuke Henry sitter ihopsjunken i sin rullstol, alldeles stilla med huvudet nedböjt över händerna, helt innesluten i sig själv och svarar knappt på tilltal. Men när terapeuten på vårdhemmet sätter på honom hörlurar med hans favoritmusik förvandlas han fullständigt. Han sträcker på sig, rör på armar och ben, och sjunger, med vidöppna ögon i ett ansikte som har blivit levande igen.

Henry porträtteras i dokumentärfilmen ”Alive Inside: A Story of Music and Memory”, om musikterapi för alzheimerpatienter, från 2014.

– Minnesförlusten gör patienterna väldigt desorienterade. De bor ofta på hem eller institutioner, och kommer inte ihåg hur de kom dit. De känner inte igen sig, och de känner inte igen människorna omkring sig, eller personen de har varit gifta med i 50 eller 60 år. Det leder till mycket oro och gör att de vänder sig inåt, eftersom de inte kan lita på omvärlden, säger Daniel Levitin, dekan och forskare i kognitiv psykologi och neurovetenskap vid Minerva Schools vid Keck Graduate Institute i San Francisco.

Men musik kan öppna vägen in till de demenssjukas inre.

– Välbekant musik har en djupgående effekt så att de åter får kontakt med sig själva. Plötsligt kommer de ihåg vilka de är och de kommer ihåg sina minnen. Och det är enormt. Det finns studier som visar att det leder till mindre oro, och stöd för kemiska processer i hjärnan och för immunsystemet, så att de även får färre problem med hälsan, säger Daniel Levitin.

Daniel Levitin är författare till flera populärvetenskapliga böcker och forskar om hur vi påverkas av och upplever musik. Vid den årliga konferensen för amerikanska vetenskapsorganisationen American Association for the Advancement of Sciences, AAAS, i februari var han en av talarna på ett seminarium om musik i hjärnan.

Att musik kan fungera så bra för alzheimersjuka har biologiska förklaringar, menar han.

– Musik verkar använda strukturer i hjärnan som är äldre evolutionärt än språk, ansiktsigenkänning och liknande, och som därför är mer motståndskraftiga när hjärnan får problem med att överföra signaler och annat. Dessutom är musik ett unikt stimulus eftersom det lagras på flera olika sätt i minnet. Delar av hjärnan lagrar rytmen oberoende av tonhöjden eller klangfärgen eller tonföljden eller melodin eller harmonin. Andra delar av hjärnan förenar alltihop. Tanken är att om vi bara kan nå ett eller två av de här systemen så aktiveras även de andra, säger han.

Psyche Loui vid Northeastern University i Boston studerar hur musik får människor att reagera känslomässigt.

– Musik går via hörseln rakt in i hjärnans centra för känslor och socialt samspel. Om du verkligen älskar någon gör du en spellista till henne, säger hon.

Hur starkt vi påverkas skiljer sig mycket från person till person. Psyche Loui och hennes medarbetare har jämfört magnetkamerabilder av hjärnan hos människor som får gåshud, rysningar, hjärtklappning och liknande av musik med andra som inte reagerar lika mycket.

– Vi såg att hjärnans hörselcentrum var starkare kopplat till de områden som är viktiga för känslor och social anpassningsförmåga, säger hon.

Resultaten publicerades 2016 i tidskriften Social Cognitive and Affective Neuroscience. Strax efteråt blev Psyche Loui kontaktad av en person, kallad BW, som hade så kallad musikalisk anhedoni.

– Det är ett ganska nytt begrepp för personer som inte får ut något av att lyssna på musik. De tycker om god mat, poesi och långa promenader på stranden lika mycket som vem som helst. De förstår bara inte varför andra gillar musik, säger Psyche Loui.

I en undersökning av några tusen personer i Barcelona 2013 hade mellan 1 och 5 procent musikalisk anhedoni. Men det har ingenting med musikalisk förmåga att göra.

– De är inte tondöva eller omusikaliska. De får bara inte någon belöning av musiken, säger Psyche Loui.

Psyche Luoi undersöker hur hjärnan reagerar på musik. Foto: Bruce Robert Wahl

Magnetkamerabilder visade tydligt att BW:s hjärna hade färre kopplingar mellan hörselcentrum och hjärnans belöningscentrum än vad människor som tycker om musik har.

Nu undersöker Psyche Loui och hennes medarbetare om även det sociala belöningssystemet ser annorlunda ut.

– I alla mänskliga samhällen används musik för att stärka gruppen, så de två systemen verkar vara kopplade till varandra. Nu har vi alldeles nya resultat som visar att människor med musikalisk anhedoni också är mindre känsliga för sociala belöningar. Även utan musik så är de mindre benägna att tycka om av att umgås med andra. De tenderar att vara mindre sociala, säger hon.

Både kulturen vi tillhör och våra förväntningar påverkar hur vi upplever musik. När försökspersoner fick veta att de skulle få höra ett stycke framfört av en världsberömd pianist reagerade de annorlunda än om de trodde att det var en pianoelev som spelade.

– Magnetkamerabilderna visade att belöningssystemen satte igång redan innan musiken började när personerna hade högre förväntningar på vad de skulle få höra. Och förväntningarna färgade sedan hela upplevelsen, säger Elizabeth Margulis, musikprofessor vid Princetonuniversitetet i New Jersey.

Hon och hennes medarbetare har också bett människor tala om vilka historier de föreställer sig när de hör ett stycke okänd, instrumentell musik. Forskarna jämförde en grupp universitetsstudenter från Arkansas i södra USA, en blandad grupp människor från Michigan i nordöstra USA och bybor på landsbygden in Guizhou, en av Kinas fattigaste provinser. Resultaten publicerades i tidskriften Nature i november förra året.

– Berättelserna människor från samma kulturella grupp upplever när de hör ett musikstycke är mycket samstämmiga, som känslan man får när man hör temat från filmen ”Psycho” och tror att något hemskt kommer att hända, säger Elizabeth Margulis.

Däremot kunde det skilja mycket mellan de olika grupperna.

– Om man spelar ett stycke atonal musik för folk i till exempel Michigan, som är vana vid vissa harmonier och förväntar sig att musik ska vara tonal, upplever de att den är otäck, som att någon snart ska bli mördad.

Människor utan samma föreställningar om hur musik bör låta tolkar samma stycke helt annorlunda.

– På ställen där tonalitet inte är något man förvänta sig upplever människor samma stycke som något lekfullt, och säger att det låter som barn som går ut och leker med sina vänner, och har roligt tillsammans, säger Elizabeth Margulis.