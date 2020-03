Det betyder ett FN-besked om pandemi

En pandemi är en världsomspännande spridning av en ny sjukdom. Definitionen brukar ofta innebära att den finns etablerad på minst två kontinenter och sprids oavbrutet mellan människa och människa.

I strikt mening har inte sjukdomens allvar någon betydelse, bara dess spridning. Det finns heller ingen tröskel för antal drabbade länder, antal smittade eller andel döda. Sars 2003 och Mers 2012 var dödligare än den nu grasserande smitta som ger covid-19 men klassades aldrig som pandemier utan epidemier.

Men Världshälsoorganisationen WHO kan väga in den allmänna belastningen på sjukvård och samhällen när den gör sin bedömning. Det är till syvende och sist just WHO som avgör när man ska slå på larmtrumman.

Om FN-organet på onsdagseftermiddagen bestämmer sig för att göra just detta ger det inte organisationen större befogenheter, och det innebär inga formella krav på länder. Men det ger en viktig signal om att viruset inte längre ses som möjligt att hålla inom vissa regioner.

Det kan i sig utlösa nya slags åtgärder. Det skulle exempelvis kunna innebära att man lättar på stränga karantänsregler, som ju syftar till att hålla smittan ute.

Men ett tillkännagivande om pandemi kan också sporra regeringar att sätta fler krisåtgärder i verket av den typ som redan setts i flera länder: förbud mot folksamlingar, stängning av skolor och arbetsplatser, krav på vissa avstånd mellan skrivbord, krav på videokonferenser och liknande.

Senast WHO klassade en smitta som en pandemi var 2009, när den nya influensan A/H1N1 (svininfluensan) fick globalt fäste. Enligt beräkningar gjorda några år efter utbrottet kan det viruset ha orsakat uppemot en halv miljon dödsfall under det första året.

Den gången togs ett vaccin snabbt fram, och Sverige beslutade om massvaccinering. Ett vaccin mot det nya coronaviruset ligger enligt experter minst 12–18 månader bort i tiden.

Svininfluensan avvek från mönstret i en vanlig influensa på det sättet att de flesta dödsfall inträffade bland personer under 65 års ålder, medan många äldre personer hade immunitet från att ha utsatts för ett äldre H1N1-virus tidigare i livet.

