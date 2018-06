Det här är sant och falskt om p-piller

Nytta vägs mot risk

Den största nyttan som hormonella preventivmedel gör är att de skyddar mot oönskad graviditet. De mest effektiva preventivmedlen behöver kvinnor när de är unga, eftersom det är då de är mest fertila. Men hormonella preventivmedel passar inte alla, och behovet av dem kan variera i olika faser av livet.

Det finns många olika typer av hormonella preventivmedel, där p-piller är det mest kända. P-piller måste tas varje dag och långtidsverkande metoder som hormonspiral, kopparspiral och p-stav är därför mer effektiva. Sedan Läkemedelsverket ändrade sina rekommendationer har användningen av de korttidsverkande preventivmedlen minskat och de långtidsverkande ökat i Sverige.

Det finns massor av studier om de hormonella preventivmedlens effekt och biverkningar, trots att det ibland påstås annat.

Det är väl känt att p-piller kan öka risken för blodproppar. Risken varierar mellan olika preparat, men om 1000 kvinnor använder p-piller under ett år uppskattas 0,5-1,2 av dem att drabbas av en blodpropp. Hos kvinnor som inte använder hormonella preventivmedel är risken 0,3 per 1000 och år. Graviditet ökar också risken för blodpropp. Mellan 1-3 per 1000 kvinnor och år drabbas uppskattningsvis av en blodpropp under graviditeten.

P-piller kan öka risken för bröstcancer, men minskar risken för annan cancer

Tidigare trodde man att risken bara fanns hos de äldre p-pillren, som har högre halter av hormoner, men den här studien visade att även de nyare p-pillren och hormonspiral ökar risken för bröstcancer. Det innebär 13 extra fall av bröstcancer per 100 000 kvinnor och år, eller ett extra fall av bröstcancer om 7690 kvinnor använder p-piller under ett år. Bland kvinnor som var yngre än 35 år var risken lägre, och kan översättas till två extra fall av bröstcancer per 100 000 kvinnor och år. Studien är gjord på ett sådant sätt att forskarna inte kan slå fast att p-piller orsakar bröstcancer, utan bara se ett slags samband. Dessutom kunde forskarna inte kontrollera för när kvinnorna fick sin första mens, om de ammat sina barn, om de tränade eller om de drack alkohol och i så fall hur mycket. Alla dessa faktorer kan också påverka risken för bröstcancer.

Men p-piller minskar risken för livmodercancer och äggstockscancer, även efter kvinnan slutat använda det. Det finns också studier som antyder att p-piller minskar risken för tjocktarmscancer. Den ökade risken för bröstcancer försvann efter fem år efter avslutad behandling, men den skyddande effekten mot livmoder-, äggstocks- och tjocktarmscancer fanns kvar under en mycket lång tid, minst 30 år. Därför har flera studier kommit fram till att p-pillers totala effekt på cancer är neutral, eller troligen till och med ger ett visst skydd.

Somliga mår sämre, andra bättre

Redan när de första p-pillren kom på 60-talet rapporterade kvinnor att de blev yra, illamående eller fick ont i huvudet. Sedan dess har biverkningar som viktökning, depression och minskad sexlust kopplats till p-pillret. En analys av flera studier visade att p-pillret inte hade någon större effekt på vikten. Men forskarna kunde inte slå fast att p-pillret inte kan orsaka viktuppgång. Andra studier har inte heller sett att de nyare preventivmedlen ledde till viktökning. P-pillret har däremot kopplats till en ökad risk för depression och till och med självmord. Registerstudier kan däremot inte slå fast att p-pillren orsakar depressionen, det kan vara något annat som ligger bakom.

Det finns dock studier som jämfört p-piller med placebo, sockerpiller. Två har gjorts i Sverige de senaste åren. Ingen av studierna kunde visa att p-piller ökade risken för depression. Men den ena studien visade att p-piller minskade det generella välmåendet något. Den andra visade att fler kvinnor som åt p-piller upplevde en ökad ångest, irritabilitet och humörsvängningar. De fick däremot mindre PMS.

Hormonella preventivmedel som medicinsk behandling

Hormonella preventivmedel används inte bara för att förhindra oönskade graviditeter, utan även för att behandla endometrios, vilket drabbar omkring tio procent av alla kvinnor. Dessutom används p-piller också för att behandla oregelbunden mens, rikliga blödningar och PMS. Kvinnor som har ökad hårväxt på grund av PCOS kan också behandlas med p-piller. I dag rekommenderas också kvinnor att använda p-piller utan uppehåll så att de kan kontrollera om och när de vill blöda.

Svårare att få fram ett manligt preventivmedel

För män finns det egentligen bara två preventivmetoder, sterilisering och kondom. Sterilisering är permanent och kondom är svårt att använda korrekt, även om det skyddar mot könssjukdomar. Intresset för ett manligt hormonellt preventivmedel har varit svalt från läkemedelsindustrin, men det finns akademisk forskning. Ibland påstås det att män inte accepterar de biverkningar som hormonella preventivmedel kan ge. En WHO-studie stoppades på grund av biverkningarna. Men det var inte männen själva som klagade, det var en oberoende kommitté som var bekymrade över att så många drabbades. Männen själva var nöjda och kunde tänka sig att fortsätta.

Det är också svårare att hämma spermieproduktionen eftersom den sker kontinuerligt och i stor mängd, medan kvinnor har ägglossning en gång i månaden. Men det kanske är på gång. I höst ska nämligen en p-salva för män börja testas i bland annat Sverige. Det kommer dock att dröja flera år innan salvan blir tillgänglig.