Einsteins solförmörkelse – när astronomerna vägde ljuset

För 100 år sedan skickade astrofysikern Arthur Eddington ett telegram till Frank Watson Dyson, chef över Greenwichobservatoriet i London, från ön Príncipe utanför Afrikas västkust. Det innehöll bara tre ord: ”Genom molnet, hoppfull.”

Den 29 maj 1919 hade det varit en nästan sju minuter lång total solförmörkelse på Príncipe. Under större delen av tiden hade himlen täckts av moln, men mot slutet kunde Arthur Eddington ta några bilder av de ljusstarkaste stjärnorna nära den avskärmade solen. Så snart han kunde jämförde han dem med referensbilder av samma del av himlen, tagna om natten i Oxfordobservatoriet före resan.

Det såg lovande ut. Det verkade som att Albert Einstein hade rätt.

Resan till Príncipe var en del av 1900-talets viktigaste vetenskapliga expedition. Tre och ett halvt år tidigare hade Albert Einstein presenterat sin allmänna relativitetsteori, som, om den stämde, skulle ersätta Isaac Newtons gravitationslag.

Eddington var en av mycket få forskare som både förstod och uppskattade Einsteins nya teori. Men en vetenskaplig teori är inget värd om den inte gör förutsägelser som kan testas och bekräftas av experiment eller observationer. En solförmörkelse över Afrika och Sydamerika den 29 maj 1919 gav astronomerna ett enastående tillfälle att testa vem som hade rätt: Einstein eller Newton.

Vädret kan vara nyckfullt, som alla astronomer vet. För att öka sannolikheten att få bra bilder av en molnfri stjärnhimmel skulle solförmörkelsen följas både på Príncipe och i Sobral i Brasilien.

Men det var nära att expeditionen inte alls blev av.

– I början av november 1918 var de beredda att ge upp alltihop eftersom det inte fanns några möjligheter att få tag på ett skepp som kunde ta dem till Sydamerika, säger Daniel Kennefick, professor i fysik vid University of Arkansas i Fayetteville i USA.

Alla fartyg var i krigstjänst och det fanns inga reguljära båtlinjer.

– Och så slutade kriget plösligt i mitten av november. Fartyget som astronomerna tog till Brasilien var faktiskt det första som gick i reguljär trafik mellan England och Sydamerika. Så hade kriget varat längre hade det förmodligen inte gått.

Men snart kom fler bekymmer. Innan expeditionerna hann ge sig iväg bröt ett inbördeskrig ut i Portugal.

– Ön Príncipe var en portugisisk koloni. Eddington åkte med på samma fartyg som astronomerna som skulle till Brasilien, och när han steg av på Madeira hade han ingen aning om ifall det fanns någon båt som kunde ta honom vidare till Príncipe. Han fick helt enkelt vänta där en månad, säger Daniel Kennefick.

Redan 1905 hade Albert Einstein visat att massa och energi är olika sidor av samma sak i sin berömda ekvation E=mc², där E är energi, m är massa och c ljusets hastighet i vakuum. Ljus borde alltså känna av gravitationskraften, och ljus från stjärnor påverkas av solens dragningskraft. Ett decennium senare beskrev han i den allmänna relativitetsteorin hur tunga himlakroppar som solen kröker rumtiden omkring sig, och fungerar som en lins som böjer av ljuset från stjärnorna.

Om vi kunde se stjärnhimlen på dagen skulle den alltså se lite förvrängd ut runt solen, som om stjärnorna där hade flyttat sig lite utåt från sina vanliga platser (se grafiken). Det ser vi förstås inte, eftersom solen lyser så mycket starkare än stjärnorna. Därför var solförmörkelsen 1919 så avgörande. När solen gled in bakom månens skugga blev stjärnhimlen synlig, och astronomerna kunde för första gången testa Einsteins förutsägelse. Expeditionens syfte var att väga ljuset, som Eddington uttryckte det.

Albert Einstein blev nästan över en natt världens mest kände forskare. Foto: No Byline

Det tog sin tid innan alla mätningar och beräkningar var klara, men den 6 november 1919 presenterade Frank Watson Dyson resultaten på ett möte för de brittiska vetenskapsakademierna Royal Society och Royal Astronomical Society. Dagen därpå hade tidningen The Times en artikel med rubriken ”Vetenskaplig revolution. Ny teori om universum: Newtons idéer kullkastade”. Ett par dagar senare skrev New York Times ”Ljuset alldeles skevt på himlen”. Och Albert Einstein, som få utanför fysikvärlden hade hört talas om, blev nästan över en natt världens mest kände forskare.

– Tanken att han var geniernas geni, mannen som kunde kullkasta Newton, mannen vars teori var så briljant att till och med många forskare hade svårt att riktigt förstå den, hade utan tvekan stor inverkan på folk, säger Daniel Kennefick.

Expeditionens strapatser, och att upptäckten kom just efter att Europa genomlevt första världskriget bidrog också.

– Det betydde mycket att astronomerna som gjorde observationerna var engelsmän, och att mannen vars teori de bekräftade var född och bodde i Tyskland. Jag tror att idén om internationell försoning var viktig för människor efter kriget, och att det finns vissa saker, som vetenskapen, som kunde stå över bitterheten över kriget.

Inför 100-årsjubileet av solförmörkelsen har Daniel Kennefick kommit ut med en bok om expeditionen och dess avgörande betydelse för vår bild av tid och rum och även för Einstein själv, ”No Shadow of a Doubt. The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein's Theory of Relativity”. Där vill han lyfta fram flera av de personer, som Dyson, som var avgörande för att expeditionen skulle lyckas men som hamnat i skuggan av Einstein och Eddington i historieskrivningen.

Han ville också reda ut hur starka expeditionens belägg för relativitetsteorin verkligen var. På senare år har många hävdat att de kanske inte var så övertygande som det påstods. Eddington trodde ju redan på Einsteins teori och därför kan ha varit partisk och överdrivit.

– Men de missar en viktigt poäng. När jag gick till arkiven och läste deras brev och anteckningar insåg jag snabbt att Eddington inte var inblandad i de avgörande besluten i analysen av data. De togs av andra astronomer, som faktiskt var rätt skeptiska till Einstein. Så att Eddington var partisk är irrelevant.