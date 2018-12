Även om förhandlingarna i klimatmötet har gått framåt under den första veckan så återstår mer att lösa än önskat för ministrarna som på tisdagen tar över ansvaret. Förhandlingarna har pågått in i det sista för att komma så långt som möjligt.

– Det som oroar är att listan på frågor som lämnas in är väldigt lång och inkluderar väldigt tekniska delar som ska lösas. Det har gjorts försök i natt att hitta formuleringar och lösningar. Förhandlingarna i går var lite optimistiska, i dag var det inte lika positivt, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

– Länderna är rädda att släppa sina positioner och börja röra sig för att hitta kompromisser.

En av de riktigt stora stötestenarna under förhandlingarna är finansieringen. Vikten att finansieringsfrågan löses framhöll FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt öppningsanförande. Utvecklingsländerna har blivit lovade medel för sitt klimatarbete och de vill ha garantier för att finansiering finns.

Målet har satts att år 2020 ska minst 100 miljarder dollar per år levereras i bistånd och lån för att möta klimatförändringar i fattiga länder. Hittills är summan bara uppe i drygt hälften, 55 miljarder dollar, enligt OECD.

Utvecklingsländerna är oroliga, inte minst efter att USA ska dra sig ur Parisavtalet, och vill ha garantier för att pengarna kommer. Trycket har ökat på övriga rika länder att kliva fram och lova bistånd.

Inför mötet i Katowice har bland andra Världsbanken, Tyskland och Norge lovat att öka sina insatser.

Under måndagen meddelade Sverige att de ger 50 miljoner kronor vardera till globala klimatfonden och globala miljöfonden. De pengarna avsattes redan i vårändringsbudgeten. Ytterligare 85 miljoner kronor finns vikta i den budget som övergångsregeringen lägger fram på onsdagen. Men eftersom det i det nuvarande läget är osäkert hur det går har den summan inte kunnat offentliggöras i Katowice.

– Annonseringen av pengar är oerhört viktigt för att överbrygga det förtroendegap som finns och i stället bygga förtroende och skapa en handlingsberedskap. Men som övergångsregering är vårt förhandlingsutrymme begränsat, det gör att vi inte kan lova något nu, säger Karolina Skog.

Positivt i förhandlingsläget är att den text som kom in som underlag till mötet har kortats betydligt, nära två tredjedelar, under den första veckan då experterna förhandlat.

– Den text vi har nu är tydligare. Vi i svenska delegationen känner samtidigt att den texten innehåller allt det vi anser borde finnas där, säger Roger Sedin, vice förhandlingschef för Sverige.

– Tanken var att de tekniska frågorna skulle vara lösta i högre grad. Det gäller särskilt information om utsläppsminskningar, där går det väldigt trögt.

Under tisdagen deltog ministrarna i den så kallade Talanoadialogen, namnet och formen infördes av Fiji under deras ordförandeskap. Den är inte en förhandling utan bygger på samtal och inlyssnande där länderna delar med sig om sina erfarenheter och kunskap. Inom den dialogen ryms också diskussionerna om att länderna ska öka sina ambitioner under tid, en fråga som Sverige prioriterar.

– Förväntningarna är att dialogen ska bekräfta budskapet från IPCC-rapporten om att en transformering av samhället är brådskande, och att alla delar av samhället ska inkluderas, säger Karolina Skog.

Ett av de stora samtalsämnena de senaste dagarna i Katowice har varit att Saudiarabien, Ryssland, Kuwait och USA till skillnad mot alla övriga länder motsatte sig att IPCC-rapporten formellt skulle ”välkomnas” i FN:s dokumentation, de ville i stället använde ordet ”noteras”. Eftersom beslut ska tas i konsensus får ministrarna lösa frågan.

–Vi blev förvånade och arga. IPCC-rapporten är beställd för att skapa en grund för talanoadialogen och den är en grund för arbetet. Men deras agerande påverkar inte att vi använder resultatet i rapporten och det påverkar inte heller regelboken, säger Karolina Skog.