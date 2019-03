Forskare: Även lokala kärnvapenkrig får globala följder

”Solen har ingen verkan. Tre vintrar kommer i följd och ingen sommar emellan.” Fimbulvintern som den skildras i Snorres Edda är med all säkerhet inte bara en fasansfull vision över världens undergång utan en beskrivning av verkliga händelser. Troligen inträffade två stora vulkanutbrott någonstans på jorden år 536 och 540, och röken från dem blev förödande för klimatet i stora delar av världen, något som flera historiska källor vittnar om.

Ett kärnvapenkrig skulle kunna få samma globala konsekvenser.

– Om kärnvapen träffar städer och industriområden kommer de att börja brinna, och röken stiger upp i övre delen av atmosfären och ligger kvar i flera år och skymmer solen. Det blir mörkt och kallt, och torrare på marken. Dessutom skulle ozonlagret förstöras så att mer ultraviolett strålning når jorden. Allt det skulle inverka negativt på jordbruket, säger Alan Robock, professor vid institutionen för miljövetenskap vid Rutgers University i New Jersey i USA.

Han har forskat om klimateffekterna av både vulkanutbrott och kärnvapenkrig i flera decennier, och i veckan besökte han Sverige, inbjuden av Stockholms universitet och fredsrörelsen Svenska Pugwash, och höll bland annat en föreläsning på Utrikespolitiska institutet.

– De många döda civila och spridningen av radioaktivt material är fruktansvärt i sig. Men följderna av röken från de brinnande städerna är mycket, mycket värre än de direkta effekterna, säger Alan Robock.

Sotpartiklarna i röken hettas upp av solen och stiger upp till stratosfären, alltså den del av atmosfären där ozonlagret finns.

– I stratosfären finns inga moln och inget regn som kan tvätta bort röken, så där kan den blåsas runt över hela världen och ligga kvar i åratal. Livstiden för en sotpartikel i den lägre atmosfären är ungefär en vecka. I den övre är livstiden runt fem år.

Mängden rök avgör hur stor effekten blir för klimatet.

– Ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland kan påverka klimatet så mycket att det blir minusgrader även mitt i sommaren. Det är det vi kallar atomvinter, säger Alan Robock.

Han och hans medarbetare har räknat på ett scenario där Ryssland använder 2 000 kärnstridsspetsar mot USA och Västeuropa, och USA sätter in lika många mot Ryssland och Kina.

– Det finns tillräckligt många utplacerade kärnvapen och tillräckligt många mål för att producera 150 miljoner ton rök.

När forskarna räknar på en konflikt mellan Indien och Pakistan utgår de från ett missförstånd vid gränsen som eskalerar till ett kärnvapenkrig med 100 stridsspetsar mot städer och industriområden.

– Vi använder inte begreppet realistiska scenarier, för vi hoppas att inget av dem är realistiskt. Vi kallar dem för historier. Men vi räknar ut vad som skulle hända för att tala om det för världen i hopp om att det aldrig kommer att ske, säger Alan Robock.

7 miljoner ton rök från bränderna i Indien och Pakistan skulle ge kyla, mörker och missväxt i hela världen, och dessutom svåra ekonomiska konsekvenser när länder måste hamstra mat.

– De allvarligaste effekterna på klimatet ser vi under de fem första åren. Sedan börjar de avta. Men svälter vi ihjäl under första året spelar det mindre roll, säger Alan Robock.

Den första rapporten som varnade för klimateffekterna av kärnvapenkrig, The Atmosphere after a Nuclear War: Twilight at Noon av forskarna Paul Crutzen och John Birks, publicerades i tidskriften Ambio år 1982. I Sovjetunionen presenterade ryska forskare liknande resultat vid samma tid. Det väckte starka reaktioner, bland politiker och allmänhet.

– Nu är allmänheten är inte orolig för det här längre, eftersom de har andra, mer närliggande, problem. På 1980-talet var engagemanget stort, och det var en av orsakerna till att Gorbatjov och Reagan bromsade kapprustningen, då forskare på båda sidor slog larm.

Alan Robock önskar att det gick att väcka opinionen igen. Efter det amerikanska valet år 2016 skrev han ett öppet brev till Donald Trump i Huffington Post, där han råder den blivande presidenten att ändra försvarspolitiken så att kärnvapen aldrig ska användas vid angrepp och att börja avveckla landets landbaserade missiler.

– Jag skrev att det skulle spara en massa pengar åt oss, och att han skulle få Nobels fredspris. Det är ju en glänsande medalj av guld, så jag trodde att han skulle gilla det. Men jag är förstås inte säker på att han alls läser.

Han gav tidigare samma råd till president Barack Obamas kärnvapenrådgivare.

– Jag menar, varför skulle Iran lyssna till vad vi har att säga om kärnvapen, om vi inte nedrustar själva? Det är som att sitta i en bar och tala om för folk att de ska sluta dricka.

För några år sedan besökte Alan Robock Kuba för att föreläsa om sin forskning.

– Fidel Castro satt på första raden, och frågade om de fick sända min föreläsning på bästa sändningstid på tv dagen efter.

Alan Robock sa ja, och dagen därpå gick han till baren på hotellet för att se sig själv på tv.

– Men de visade en film med Julia Roberts. Så jag fick be dem byta kanal, och där var jag och höll mitt föredrag.

– Det lärde mig att man inte väcker opinion med en professor som håller föredrag. Det behövs något som folk kan relatera till och identifiera sig med och som väcker känslor, som en långfilm. Jag tänker mig en där en vacker forskare i Sankt Petersburg samarbetar med en stilig forskare i USA. Och samtidigt händer det något vid gränsen i Kashmir. Så det blir både sex och rädda världen, säger Alan Robock.

Det är också viktigt att inte skrämma upp människor så mycket att de ger upp.

– Då stänger de bara av, och vill inte höra, eftersom det blir omöjligt att hantera. Vi måste hitta sätt att beröra människor för att få dem att agera.