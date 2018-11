Forskare i Kina påstår sig ha genförändrat människor

Nyheten är väl tajmad. I morgon, tisdag, börjar en internationell konferens i Hongkong om framtida möjligheter att genförändra människor med den så kallade gensaxen Crispr/Cas9. Den Nobelpristippade tekniken gör det enkelt och billigt att ändra arvsmassan hos alla slags organismer.

För människor ställer metoden svåra frågor. Deltagarna på konferensen ska bland annat diskutera om det någon gång i framtiden kan vara befogat att ändra utvalda arvsanlag på ett sätt som går i arv till kommande generationer. Det har nu skett, enligt nyhetsbyrån AP.

– Två vackra små kinesiska flickor som heter Lulu och Nana kom skrikande till världen för några veckor sedan, lika friska som vilket barn som helst, säger genforskaren He Jiankui vid den tekniska högskolan Sustech i Shenzhen, Kina, i ett youtubeklipp.

Han leder ett forskarlag som påstår sig ha slagit ut en gen hos flickorna. Förändringen stänger en dörr som hiv-viruset utnyttjar för att tränga in i celler. Tanken är att det ska göra dem immuna mot hiv-smitta. Den ändrade genen kommer att gå i arv om Lulu och Nana får egna biologiska barn i framtiden.

I Sverige är det förbjudet att göra den här typen av ingrepp. Samma sak gäller i så gott som alla länder som infört lagstiftning om att använda genteknik på människor. Även Kina har statliga riktlinjer mot att ändra människors arvsmassa på ett sätt som påverkar kommande generationer. Det är oklart om He Jiankui har brutit mot dem, eller fått någon typ av dispens – om det verkligen stämmer att han genomfört experimentet. Ingen oberoende forskare har kunnat granska vad forskarna verkligen har gjort. Och He Jiankui har inte presenterat någon vetenskaplig artikel om sitt försök, utan gått direkt till massmedier.

– Man är ju orolig att han har gjort det här delvis i syfte att helt enkelt bli först, säger Magnus Lundgren, forskare på Institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet med lång erfarenhet av crispr.

He Jiankui förklarar att tvillingarnas pappa är smittad med hiv, och att ingreppet kommer att skydda barnen från viruset. Magnus Lundgren invänder att det redan finns etablerade sätt att skydda barn från att få hiv från en förälder.

– Så ingreppet var inte medicinskt motiverat, säger han.

Han påpekar också att det alltid finns en viss risk att en genändring har oavsiktliga biverkningar.

Magnus Lundgren anser att en ingående och offentlig diskussion borde vara en förutsättning för att ens överväga gentekniska ingrepp som leder till ärftliga förändringar hos människor. Hela syftet med konferensen i Hongkong är att föra en sådan diskussion. Nu kommer den med all sannolikhet att kretsa kring Lulu och Nana.

Konferensens titel är "Second International Summit on Human Genome Editing" (den första ägde rum i USA 2015). En av deltagarna är den amerikanska molekylärbiologen Jennifer Doudna. Hon utvecklade gensaxen tillsammans med mikrobiologen Emmanuelle Charpentier, som gjorde sina viktigaste experiment under en tid som gästforskare vid Umeå universitet.

I ett mejl till DN kommenterar Doudna uppgifterna om det uppseendeväckande experimentet:

– Om oberoende analyser bekräftar dagens nyhet, så understryker försöket betydelsen av att begränsa genredigering av mänskliga embryon till sammanhang där det verkligen finns ett tydligt medicinskt behov, och där ingen annan medicinsk metod är ett tänkbart alternativ.

Hon är också orolig för att händelsen ska kasta en skugga över framtida forskning om att använda gensaxen till att bota och behandla svåra sjukdomar.