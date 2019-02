Att bygga en mur mot Mexiko må vara ett sätt för Donald Trump att hålla sitt viktigaste vallöfte. Men den skulle inte stänga ute droger och illegala immigranter.

– En mur är en elegant idé i all sin enkelhet. Men dess syfte är ren fantasi. Gränsmurar fungerar inte, säger Dudley Poston, sociolog och demograf, och professor vid Texas A&M University.

På 1950-talet fanns det fem eller sex gränsmurar i världen. I dag finns det runt 70.

– Muren är den nya normen för internationella relationer.

Men att de inte fungerar har varit känt mycket länge, menar Dudley Poston, och citerar general George Patton:

– Fasta befästningar är ett monument över människans dumhet. Om bergskedjor och oceaner kan övervinnas kan även allt byggt av människor det.

Historien visar att han hade rätt. Donald Trump tycker om att hänvisa till kinesiska muren, the Great Wall of China, och har till och med sagt att muren han vill bygga längs gränsen mot Mexiko ska heta ”The Great Wall of Trump”.

Men kinesiska muren var ingen lyckad gränsförsvarsanläggning.

– Under sin storhetstid vaktades muren av fler än en miljon soldater, och mellan två och tre miljoner kineser dog under arbetet med att bygga den. Fungerade den? Nej, det gjorde den inte, säger Dudley Poston.

Muren byggdes för att skydda Kina från fiender norrifrån. Men år 1264 invaderade mongolerna ändå landet, och deras härskare Khubilai khan grundade Yuandynastin 1271, som regerade i nästan hundra år. År 1644 kom en ny invasion från norr, när manchuerna tog makten och grundade Qingdynastin och behöll makten ända till 1912.

Under andra världskriget kan muren ha hejdat den japanska invasionen.

– Men japanerna hittade sätt att ta sig över, igenom och runt den, och ockuperade Shanghai 1937 och därefter stora delar av Kina.

Hadrianus mur, en 118 kilometer lång försvarsmur från kust till kust genom nuvarande norra England, började byggas år 122 på order av den romerske kejsaren Hadrianus för att skydda Romarrikets nordligaste gräns.

– Det var en mycket lyckad mur, eftersom där aldrig fanns några hot, säger Dudley Poston.

Detsamma går inte att säga om Maginotlinjen, befästningssystemet med underjordiska fort som Frankrike uppförde längs gränsen mot Tyskland mellan 1929 och 1934 för att skydda sig mot en invasion.

– Så vad gjorde Tyskland? Invaderade Belgien åt väster och tog sig in i Frankrike norrifrån. Frankrike hade satsat så mycket resurser på en värdelös mur att de kunde besegras på några veckor.

Koreas demilitariserade zon är en 250 kilometer lång och fyra kilometer bred landremsa som delar den koreanska halvön sedan 1953.

– Den kallas den demilitariserade zonen, och är den mest befästa och bestyckade internationella gränsen i världen, säger Dudley Poston.

Få tar sig över den, så den skulle kunna ses som en lyckad gränsmur.

– Den håller folk inne. Mycket få sydkoreaner, och mycket få människor över huvud taget, vill immigrera till Nordkorea.

Samma sak kan sägas om Berlinmuren och järnridån.

– Berlinmuren stängde inte människor ute från Östberlin, och järnridån höll kvar människor i Östeuropa snarare än att hindra folk från att ta sig dit, säger Dudley Poston.

Hans sista exempel på misslyckade historiska murar är Wall Street, som fått namn efter en mur längs norra gränsen av den nederländska kolonin Nya Amsterdam på södra Manhattan.

– Den byggdes för att skydda mot ursprungsamerikaner, pirater och britter. Och det fungerade verkligen inte. Britterna invaderade, tog över Manhattan och ändrade stadens namn till New York, säger han.

Gränsmurar fungerade alltså inte förr, och de fungerar inte heller i dag, menar Dudley Poston. En mur längs USA:s gräns mot Mexiko skulle få svåra ekologiska konsekvenser för djur och växter, som DN rapporterat om tidigare. Men den skulle inte hålla illegala immigranter ute, av flera anledningar.

– Människor som utvandrar från ett land till ett annat är vanligen de mest motiverade och begåvade, och smartare än de som stannar kvar. Det spelar ingen roll hur välbyggd och ogenomtränglig muren är. De kommer alltid att hitta vägar över, under eller igenom den.

Många av de runt 11 miljoner personer som i dag lever illegalt i USA har dessutom tagit sig in i landet helt lagligt. 4,5 miljoner människor, eller fler än 40 procent, har helt enkelt stannat kvar efter att deras visum har gått ut eller har på andra sätt brutit mot visumreglerna.

– De flög in ombord på flygplan. En mur kan aldrig bli tillräckligt hög för att stoppa det, säger Dudley Poston.

De som tog sig in i landet illegalt kom framför allt via gränsen mot Mexiko. Så kallad cirkulär migration, det vill säga att människor stannar och arbetar några år för att sedan återvända till sina hemländer, var vanligare tidigare.

– Men när gränsen blir hårdare bevakad stannar migranterna. Donald Trumps mur kommer att förstärka beteendet ännu mer. På ett eller annat sätt kommer de att ta sig in. Muren kommer bara att hålla dem kvar i landet.

Det finns många felaktiga uppfattningar om immigranterna, menar Dudley Poston, som att de tar jobb från amerikanska medborgare.

– Demografer har studerat detta noga, och sett att nästan alla illegala immigranter hamnar på jobb som andra amerikaner inte vill ha: smutsiga, svåra och farliga jobb, säger han.

Hälften av dem betalar dessutom skatt i USA, och de är inte heller överrepresenterade i brottsstatistiken.

– De allra flesta brott, inklusive mord och våldtäkt, begås av infödda amerikaner. Utförlig kriminologisk forskning har om och om igen visat att utlandsfödda har en avsevärt mycket lägre brottstatistik än infödda amerikaner.

”Muren kommer att stoppa drogerna från att välla in i landet och förgifta vår ungdom. Så vi behöver muren. Det är absolut nödvändigt”, sa Donald Trump vid en presskonferens i augusti 2017. Men inte heller det stämmer.

– En mur kommer inte att hålla drogerna ute. I princip inga droger alls kommer in i landet med personer som tar sig över gränsen illegalt. Det mesta tas in av mexikanska drogkarteller genom gränsövergångarna i lastbilar, personbilar eller långtradare, säger Dudley Poston.

– Min prognos är att om Trumps mur byggs klart, om tio år eller så, kommer det att finnas minst lika många illegala immigranter som i dag, och kanske några miljoner till, av vilka de flesta har bosatt sig här permanent. En investering på mer än 22 miljarder dollar, med syftet att stänga människor ute, kommer istället att hålla människor kvar här.

Fakta: Gränsmurar På 1950-talet fanns fem eller sex gränsmurar i världen: * Koreas demilitariserade zon (DMZ), cirka 1953 * Inomtyska gränsen mellan Öst- och Västtyskland, från cirka 1952 (Berlinmuren byggdes först på 1960-talet) * Mellan Guangdongprovinsen och Hongkong respektive Macao * Tjeckoslovakiens gräns mot Västeuropa, främst Västtyskland och Österrike, efter 1951 * I Jerusalem, mellan områden kontrollerade av Jordanien och av Israel, tidigt 1950-tal * Stängsel mellan Panama och området vid Panamakanalen, 1950-talet År 2015 fanns runt 70 gränsmurar. Visa mer