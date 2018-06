Guide: Så blir du mer klimatsmart

De korta resorna

Illustration: Emma Hanquist

Våra transporter utgör ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Den absolut största delen av de utsläppen i Sverige står vägtrafiken för, där personbilar och lastbilar ingår. Men antalet koldioxidekvivalenter, vilket är måttet man använder när man mäter utsläppen, har minskat från personbilarnas trafik sedan 1990. För tunga lastbilar har utsläppen dock ökat sedan 1990, även om de hade minskat 2016 jämfört med 2015.

Det mest miljövänliga motordrivna resesätten är tåg, tunnelbana och buss. Om du bor i en stad med kollektivtrafik är det alltså att föredra framför att ta bilen till jobbet. En stor del, cirka 80 procent, av bilresorna i en tätort är dessutom kortare än tre till fem kilometer, enligt Trafikverket. Det innebär att många korta resor skulle kunna ersättas med cykel eller kollektivtrafik.

I grafiken nedan kan du se ungefär hur stora utsläppen för olika färdsätt är. Uträkningarna är gjorda av Stefan Wirsenius, docent vid institutionen för Rymd-, geo. och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

– Här används en person i bilen för uträkningen. Åker man fyra i en bil blir det ju dock fyra som delar på bördan, säger han.

Går man med i en bilpool delar man även på bördan från utsläppen från tillverkningen av bilen.

Reser man längre, som mellan Stockholm och Göteborg, ser utsläppen per person ut på följande sätt enligt Wirsenius beräkningar:

Fakta.Så har uträkningen av utsläppen gjorts Underlaget till utsläppsberäkningarna är en sammanställning som kommer från flera olika källor, till exempel genomsnittlig körsträcka i mil i Sverige från SCB.

För elbilar. Här inkluderas även energiåtgången för produktionen av elen som används för att ladda bilen. Måttet är baserat på det som kallas nordisk elmix, där man inkluderar alla de olika produktionssätt som finns (kärnkraft, vattenkraft, naturgas, en liten del kol, och så vidare) för att få fram ett genomsnittligt utsläpp per kilowattimma (här 130g koldioxid per kWh). Då blir måttet 20g koldioxidutsläpp per kilometer. Resterande 40g är utsläpp från tillverkningen av bilen inklusive batteri, fördelat på den genomsnittliga livstiden för en bil (här räknat med 16,5 år) plus den genomsnittliga körsträckan under ett års tid (1.200 mil om året). För dieselbilar: Förutom utsläppen från avgaserna, ingår även utsläppen för tillverkningen av drivmedlet (här cirka 20g koldioxid per km). Dessutom ingår utsläppen från tillverkningen av bilen (här cirka 20g koldioxid per km, antaget samma livstid och körsträcka som elbilen). För buss/tåg/flyg: Här räknas siffran ut med hänsyn till genomsnittlig beläggningsgrad för resor inom Sverige, plus utsläppen av koldioxid från bussens/flygets bränsle. För flyget är den så kallade höghöjdseffekten (förenklat: på höjder över omkring 10.000 meter bildas moln av bland annat vattenånga efter planet som bidrar till uppvärmningen av planeten) är inte medräknad, delvis på grund av att den effekten blir som mest aktuell för längre resor. Källa: Stefan Wirsenius, Chalmers

Tips.Pendla mer klimatsmart • Ta cykeln eller kollektivtrafiken till jobbet om du kan. • Testa att gå med i en bilpool om du inte har behov av en bil varje dag. Då är ni fler som delar på utsläppen från tillverkningen av bilen.

Maten

Illustration: Emma Hanquist

En stek, hamburgare eller ryggbiff. Det är rätterna på tallriken som lämnar det största klimatavtrycket i form av utsläpp.

Animalieproduktionen står för 15 procent av de globala utsläppen, enligt Jordbruksverket. Djur som idisslar, som kor och får, släpper nämligen ut mycket metangas. Men även foderproduktionen har en negativ klimatpåverkan, eftersom det krävs stora landytor för att producera det foder som nötkreatur och mjölkkor kräver.

Naturvårdsverket skriver i rapporten ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan” (2013) att trots att gris och kyckling har en mindre klimatpåverkan än nöt och lamm, har de senare miljömässiga fördelar eftersom de betar markerna. De skriver att det ”finns skäl att minska köttkonsumtionen generellt och ta hänsyn till olika miljömål”.

Men enligt forskaren Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola, skulle en minskad konsumtion av nöt- och lammkött göra den största skillnaden för klimatet.

– De köttslagen har en mycket större klimatpåverkan per kilo än gris och kyckling. Det beror främst på att idisslarna bildar metan i sin matsmältning, och de utsläppen står för en stor del av de totala klimatutsläppen från sådan produktion, säger Stefan Wirsenius.

Metanutsläppen från djuren gör att även mjölkproduktionen bidrar med stora utsläpp. För att tillverka ett kilo ost krävs omkring tio kilo mjölk, vilket gör att utsläppen från ost är tio gånger större per kilo än för mjölk, enligt Naturvårdsverket.

Vi äter mer kött i dag än vi gjorde år 1990 – 41 procent mer enligt Jordbruksverket. Men mellan 2016 och 2017 syntes ett trendbrott, då köttkonsumtionen i Sverige minskade något, 2,2 procent, vilket DN rapporterat om tidigare.

Ändrar man sina matvanor till att innefatta mer vegetariskt och veganskt har man vunnit mycket ur klimatsynpunkt.

– Men man kommer också jättelångt om man ersätter allt nötkött med kyckling, säger Stefan Wirsenius.

Ett annat enkelt steg att minska sitt klimatavtryck genom maten är frukosten.

En av de mer klimatvänliga frukostarna torde vara havregrynsgröt med havredryck, eftersom man då minskar på mejeriprodukter som fil, ost och mjölk.

Det blir ungefär en tredjedel så stora utsläpp jämfört med en fil- eller yoghurtfrukost, enligt Stefan Wirsenius.

I grafiken nedan kan du se hur stora utsläppen av växthusgaser är per kilo protein för ett urval av livsmedel. Uträkningarna är gjorda av Stefan Wirsenius, och är vidareutvecklade efter en studie från 2016, där dessa förekom.

Matsvinn, alltså att mat slängs, står för en mindre del av utsläppen. Naturvårdsverket skriver att produktionen av den mat som slängs i Sverige varje år motsvarar cirka två miljoner ton koldioxidekvivalenter, eller omkring tre procent av Sveriges totala utsläpp. Detta enligt siffror från 2014, där en kartläggning visade att vi slänger ungefär 74 kilo per person och år. Allt matsvinn beräknades uppgå till 1,3 miljoner ton per år, och hushållen stod för ungefär 717.000 ton av dessa mängder.

– Det finns många skäl till att minska matsvinnet, många anger inte minst det moraliska. Men att minska matsvinnet är i dag inte den viktigaste åtgärden ur klimatsynpunkt, säger Stefan Wirsenius.

Många av åtgärderna för att minska klimatavtrycket brukar riktas mot konsumenten, och den enskilda individen. Men det finns också ett ansvar hos politiker och samhället i stort, menar Wirsenius.

– Det är ändå så att det är där ansvaret för att införa den teknik som finns för att minska utsläppen ligger. Men det är också svårt att minska utsläppen från jordbruk, eftersom det inte fungerar som en fabrik där man kan rena saker som kommer ut därifrån.

Men vissa saker kan bli bättre, menar han. Han tar upp exempel som tillverkningen av handelsgödsel, där fabrikerna kan effektiviseras och rena utsläppen.

Bostaden

Illustration: Emma Hanquist

El och fjärrvärme i Sverige släpper ut mindre växthusgaser än i många andra länder, eftersom det i produktionen används mycket kärnkraft och vattenkraft. Däremot förändras andelen utsläpp från år till år beroende på vädret. 2016 stod utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen för nio procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp, enligt Naturvårdsverket.

Men det finns många bra anledningar till att minska på energianvändningen, inte minst ekonomiska.

I kommunerna finns gratis energi- och klimatrådgivning. Personerna som arbetar där hjälper privatpersoner, men även företag, bostadsrättsföreningar och organisationer, med tips om hur man kan minska sin energianvändning.

– Om man bor i en lägenhet betalar man ju oftast bara för hushållselen, värme brukar ingå. Men man kan påverka energianvändningen genom hur varmt man har inomhus, berättar Sofia Andersson, energi- och klimatrådgivare i Stockholm.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhustemperatur på 20 grader. För varje extra grad man höjer temperaturen, ökar energianvändningen med ungefär fem procent, berättar hon.

När det gäller varmvattenanvändning, som också är en av de stora posterna i energianvändningen, finns flera sätt att minska den.

– Ett tips är att inte diska för hand under rinnande vatten utan att fylla upp hon i stället, och att duscha snabbt och effektivt.

Kyl- och frys är vitvaror som kan dra mer energi än man tror. Har man möjlighet att byta gamla produkter, bör man i så fall göra det, enligt Sofia Andersson. Titta efter då efter energimärkning av bästa klass, alltså A till A+++.

– En gammal kyl och frys kan fungera bra – men ett kylskåp som är tio år kan också dra onödigt mycket energi. Det är svårt att säga generellt, säger Sofia Andersson. Tips.Enkla knep för att spara energi i din bostad • Stäng av lampor, dra ur mobilladdare och stäng av apparater när de inte används. • Tvätta i lägre temperaturer – 40 grader i stället för 60 grader för vanliga kläder kan nästan halvera energianvändningen. • Att diska en full diskmaskin sparar mer energi än att diska för hand. • Duscha kortare tid. Byt även ut duschmunstycket till ett vattensparande, det sparar energi. • Dags för nya vitvaror? Titta efter energiklassmärkningen. Märkningen A+++ indikerar att vitvaran har den bästa energiklassen. Det kan göra stor skillnad på energiförbrukningen att byta från en gammal kyl och frys till en ny. Lämna den gamla vitvaran till återvinningen. • I kylen och frysen bör temperaturen vara +5 grader respektive -18 grader. Rätt temperatur sparar på energianvändningen. • Byt till LED-lampor i din belysning. • Sänk temperaturen inomhus med någon grad. • Vill du veta mer? Det går att hitta energi- och klimatrådgivare i din kommun via energimyndighetens hemsida. Källa: Konsumentverkets upplysningstjänst hallåkonsument.se, Energimyndigheten.se

Däremot tipsar hon om ett enkelt sätt att ta reda på det. Antingen genom att köpa eller låna en energimätare, som man sätter in i ett eluttag i hemmet. Den mäter sedan hur mycket el som går åt, och siffran kan jämföras med referensvärden hos energi- och klimatrådgivningen.

Ett annat sätt är att titta på timmätningen på sin elräkning. Ofta brukar det gå att se om man loggar in hos elbolaget man är kund hos, berättar hon.

– Man brukar kunna se toppar till exempel när man kommer hem efter jobbet och börjar använda apparater som drar el. Men har man en hög bas hela tiden kan man misstänka att det är kylen och frysen som drar mycket, säger Sofia Andersson.

Belysningen är en annan ganska stor post i energianvändningen. Inte minst när man använder prydnadsbelysning, kanske främst under vinterhalvåret.

– Det har blivit ganska populärt att köpa lampor med glödtrådar som prydnadsbelysning, men kolla energimärkningen på dem. Jag har sett exempel på sådana med energimärkning E, den sämsta energiklassen. Då drar de mycket.

Vad kan man tänka på om man bor i ett hus?

– Där är uppvärmningssystemet avgörande. Har man direktverkande el, alltså uppvärmning via el-element, kan man titta på om man kan byta till något annat. Fjärrvärme är ofta ett klimatsmart alternativ, i Stockholm håller vi på att fasa ut kolet. Men bor man inte nära ett fjärrvärmenät kan luft-luft-värmepump vara ett alternativ., säger Sofia Andersson.

Det är också viktigt att se till att huset är välisolerat innan man omdimensionerar värmesystemet. Då kan man i stället se till att minska förbrukningen. Men de åtgärderna kan vara dyra, eftersom det ofta innefattar att byta fönster och isolera bättre.

– Men det är å andra sidan sådant som kan sänka energiförbrukningen väldigt mycket, säger Sofia Andersson.

Flyget och semestern

Illustration: Emma Hanquist

För flyg inom Sveriges gränser är utsläppen av växthusgaser ganska små i förhållande till andra utsläpp. Däremot har långa flygresor ökat de senaste åren. Sedan 1990-talets början har antalet utrikes flygresor per svensk invånare fördubblats. Svenskarnas internationella flygresor stod 2014 för en lika stor andel som alla utsläpp från bilkörning i Sverige, enligt Naturvårdsverket.

Men våra utsläpp på semestern stannar inte bara vid transporten till resmålet. I en nyligen publicerad studie i tidskriften Nature Climate Change skrev forskarna bakom studien att turismen står för åtta procent av de globala växthusgasutsläppen, vilket DN rapporterat om tidigare.

Så hur ska man tänka kring flyg, resor och semester? Är det en omöjlig kombination att flyga och samtidigt förhindra klimatförändringar?

Jonas Åkerman är forskare vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Enligt honom krävs det förändringar inom en rad olika delar som rör flyget – men även inom andra sektorer – om vi ska kunna fortsätta flyga över världen och inte skada klimatet.

– Det finns redan i dag biobränsle som fungerar att driva både propeller- och jetplan. Om man dessutom flyger med propellerplan kommer man inte heller så högt att man orsakar någon höghöjdseffekt, säger Jonas Åkerman. Fakta.Flyget i siffror • Svenskarnas totala utsläpp från internationella flygresor uppskattades till omkring 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2014, enligt Naturvårdsverket. • Antalet utrikes passagerare har i Sverige ökat med 557 procent mellan 1977 och 2017. Inrikes passagerare har ökat med 285 procent, enligt Trafikanalys. • Det totala antalet passagerare på svenska flygplatser, för inrikes- och utrikesflyg, var 38,8 miljoner år 2017. Den största delen var för utrikesflyg, enligt Trafikanalys.

Höghöjdseffekten innebär förenklat att på höjder över omkring 10.000 meter bildas kondensstrimmor och tunna moln av bland annat den vattenånga som planet släpper ut. Dessa bidrar också till uppvärmningen av planeten.

– Flyger man ett propellerplan som drivs av biobränsle blir det inga nollutsläpp, men man ligger ganska bra till, säger Jonas Åkerman.

Men sådana plan är ofta mycket mindre än de större plan vi är vana att flyga långt med i dag.

– Det går att producera större plan som skulle klara längre sträckor, men propellerplan är lite långsammare.

Han uppskattar att det skulle ta omkring 16 timmar till Thailand, i stället för dagens omkring tio eller elva timmar.

– I dagsläget är det nog få bolag som skulle våga satsa på det. Men om man skulle ta klimatproblemet på allvar kanske det vore mer värt att kunna ta en flight till Thailand som tar längre tid vart tredje eller fjärde år, i stället för ungefär hälften så ofta med ett snabbare jetplan som ger en större klimatpåverkan.

Om man utgår från att många flygresor görs med stora jetplan som drivs av fossilt bränsle – kommer vi att behöva sluta flyga som vi gör i dag?

– Vi kommer inte behöva sluta, men trenden som den ser ut nu, med en kraftig ökning av flygresandet, är inte hållbar. Det är svårt att se att vi skulle kunna fortsätta att öka över huvud taget från dagens flygnivåer, säger Jonas Åkerman.

Han understryker samtidigt att flyget är en av många sektorer som är viktiga att påverka för att minska utsläppen. Vägtrafiken, maten och industrin är några andra exempel där förändringar kommer att behövas.

– Om man är optimistisk kring åtgärder inom alla andra sektorer, kommer vi kanske behöva minska vårt flygande till de nivåer vi hade 2005 – 2010. Framtidens mat i världen är också en viktig faktor vad gäller hur mycket biobränsle man kan producera, eftersom konkurrensen om produktiv mark kommer att hårdna, säger Jonas Åkerman.

– Men om man dels lyckas med att minska utsläppen i andra sektorer och dels inte gör några andra flygningar, så skulle man antagligen kunna resa till Thailand ungefär vart femte år.

På riktigt lång sikt skulle det kunna gå att flyga med vätgas som drivmedel, berättar han. Men det skulle kräva att hela flygplansflottan byts ut. Tidshorisonten från i dag till att det skulle vara genomfört är i så fall inte förrän tidigast omkring år 2070, uppskattar Jonas Åkerman.

– Men det gäller att jobba med alla olika områden när det gäller flyget. Effektivare flygplan, biobränsle, högre beläggning i planen, ändrade flygvägar och att flyga på lägre höjd, och att förhindra ökningen av resor. Virtuella affärsmöten och bättre tågalternativ är också bra – men enbart en av faktorerna räcker inte.

Han menar att för att åstadkomma allt detta krävs andra styrmedel från politikens håll, vilket han anser saknas i dag.

– Vi skulle dels behöva betala för klimatpåverkan, men också förändra momsen. På en utrikes flygresa till Thailand betalas ingen moms alls.

Flygets klimatpåverkan är alltså en stor utmaning – men det finns möjligheter, menar Jonas Åkerman.

– Det gäller att börja i tid, för de olika faktorernas förändringar tar olika lång tid att genomföra. Högre skatter och moms går teoretiskt snabbt att införa och skulle troligen få en snabb effekt. Att få till en svensk, storskalig produktion av biobränsle ligger kanske fem eller tio år bort. Byggnad av höghastighetsjärnväg skulle ta minst 15 år, i praktiken kanske mer. Men att förbättra nattågsförbindelserna skulle gå snabbare.

Vardagen, återvinning och plast

Illustration: Emma Hanquist

En fråga som ibland debatteras är hur mycket ansvar som är rimligt att lägga på individen kontra exempelvis staten eller näringslivet.

– En majoritet av svenskarna ser klimatfrågan som den mest oroande samhällsfrågan, så jag tror redan att vi till mans känner ett ansvar för effekterna av vår livsstil. Det finns ett antagande här om att en samhällsdiskussion om vad vi kan göra som individer, familjemedlemmar eller på arbetsplatsen leder till minskat ansvar för politiken. Jag ser det inte så, att lära sig mer om vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan, vad som är stort och litet, ser jag enbart som positivt. Fakta.Så ser oron för klimatet ut När SOM-institutet vid Göteborgs universitet mäter samhällsoron, det vill säga sådant som människor oroar sig över i samhället, hamnar oro för förändringar i jordens klimat högst. I den senaste mätningen för 2017 ligger oro för förändringar i jordens klimat och miljöförstöring på delad förstaplats, tätt följt av terrorism. De som svarade att de var mycket oroliga för förändringar i jordens klimat har också ökat, från 49 procent 2016 till 61 procent 2017. Oro för terrorism har ökat nästan lika stort, från 48 procent 2016 till 60 procent 2017. Källa: SOM-institutet

Det säger David Andersson, en av forskarna inom det nystartade nationella forskningsprogrammet ”Mistra sustainable consumption - from Niche to mainstream” som drivs av KTH, Chalmers och Lunds universitet.

Han menar att det ger människor en ökad förståelse för frågan.

– Mycket av våra utsläpp kan vi göra något åt själva. När man som enskild sedan stöter på strukturella hinder riktas engagemanget mot politiken eller marknaden för större lösningar, så det ena föder det andra snarare än att människor lägger allt på sin egen rygg, säger David Andersson.

Ett exempel är vegetarisk mat. En kosthållning som var relativt ovanlig bara för ett antal decennier sedan har i dag blivit vanligare.

– Den här utvecklingen har föregåtts av en uppluckring av normer runt hur vi äter och plötsligt ser vi ganska snabba förändringar i konsumtionen när företagen märker att det finns intresse och anpassar sig, det är hoppingivande säger David Andersson.

Men enligt David Andersson finns en till aspekt som sällan tas upp när man diskuterar hur vi kan minska vårt klimatavtryck: att gå ned i arbetstid.

– Här finns ganska lite empirisk forskning men en studie som gjorts av kollegor på Chalmers uppskattade att en arbetstidsförkortning ned till 80 procent kan innebära en utsläppsminskning med i genomsnitt 15 procent. Det är något de som har råd kan göra själva och är också något som borde övervägas som ett seriöst politiskt alternativ om vi vill minska de svenska utsläppen. En möjlighet är att stegvis sänka arbetstiden och undersöka effekterna på sysselsättning och välbefinnande, säger David Andersson.

Varför är det så?

– Enkelt uttryckt handlar det om att när du tjänar mindre minskar du också konsumtionen och därmed utsläppen. Det handlar om hur du har råd att bo och leva i stort, men också om ändrade konsumtionsval i vardagen. Men det här är sådant som vi hoppas att få möjlighet att forska mer på – hur olika livsstilar kan jämföras och hur de olika livsstilarnas klimatavtryck ser ut.

Konsumtion av varor står också för utsläpp av växthusgaser. Även om de konsumtionsbaserade utsläppen inom Sverige har minskat med 30 procent sedan 1993, har den samtidigt ökat med 50 procent i andra länder på grund av att vi importerar allt mer saker, enligt Naturvårdsverket.

Åsa Stenmarck är avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Enligt henne är den största tjänsten vi kan göra för miljön i vår vardag att tänka över vad och hur mycket vi konsumerar.

– Vi behöver fundera över sakerna vi köper men som vi egentligen inte behöver. När det gäller prylar är det bättre att köpa begagnat än nytt, det blir en stor vinst för miljön, säger hon.

Åsa Stenmarck undersöker också på regeringens uppdrag hur plasten påverkar miljön.

– Vi använder mycket plast. Plast finns i det mesta omkring oss, och på ställen där man minst tänker på det. Men det är ett fiffigt material, och det har fått lite av ett oförtjänt dåligt rykte.

Hon menar att det varken är realistiskt eller resurseffektivt att sluta använda plast helt. En dricksflaska av stål kan till exempel ha en större miljöpåverkan än en plastflaska, eftersom plastflaskan lätt kan pantas och bli till en ny.

– Men med det sagt så behöver man tänka efter och sortera så bra man kan för att skapa det cirkulära flödet, säger Åsa Stenmarck.

Gör man det minskar man också andelen plast i naturen och haven.

– Ställer man skräp bredvid en full papperskorg i en park sprids det lätt i naturen med hjälp av djur och vind, berättar Åsa Stenmarck.

En vanlig fråga Åsa Stenmarck brukar få är hur man ska tänka kring påsar i mataffären. Svensk handel köpte in 832 miljoner plastkassar förra året enligt Naturvårdsverket, och i EU används i snitt 198 plastkassar per person varje år. Målet är att förbrukningen ska minska till 40 kassar per person och år vid år 2025. Vilken är egentligen bäst? Det är komplicerat att jämföra, och man kan räkna på olika sätt.

– Bomullskassen är sämst ur tillverkningssynpunkt, eftersom det blir en stor belastning vid produktionen av bomull. Den håller å andra sidan länge, men då måste man använda den väldigt många gånger för att väga upp den miljöbelastningen, jämfört med en plastkasse gjord av sockerrör. Har man redan en bomullskasse, använd den, säger Åsa Stenmarck. Fakta.Det ska du sortera – och så mycket sorterar vi Enligt en Novus-undersökning som Konsumentföreningen Stockholm gjorde 2017 var det bara 29 procent av de 1018 svarande som visste att man är skyldig att sortera sitt hushållsavfall. Det här är sakerna du ska sortera: • farligt avfall • läkemedelsavfall • elavfall inklusive lampor • batterier • tidningar • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast) • grovavfall (skrymmande avfall) SCB:s senaste statistik över materialåtervinning gäller för år 2016. Totalt återvanns 69 procent av alla förpackningar, vilket är över målet på 55 procent. 93 procent av glasförpackningarna och 82 procent av papper, papp, kartong och wellpapp återvanns. För året nåddes de flesta materialåtervinningsmål för återvinning – förutom för PET-flaskor och pantburkar. Källa: Konsumentverkets hemsida hallåkonsument.se, SCB.

En aspekt som brukar framhållas som bra för miljön och enkel att få in som en vana i vardagen är att sortera sitt skräp – men det är också olika lätt beroende på var och hur man bor.

– Ett problem många brukar ange är att det i köken inte finns plats för all sortering. Bor man i villa är det lättare att samla på sig mer i ett garage eller liknande, men i små lägenheter är många kök inte byggda för att enkelt kunna sortera i olika sektioner, säger Åsa Stenmarck.

Men det finns mycket som lätt hamnar i vanliga soppåsen som skulle gå att sortera. Sorterar man bättre blir det heller inte så mycket avfall i hushållssoporna.

– Man kan verkligen få ner mängden. Men den största skillnaden kommer man att märka om man konsumerar mindre. När det gäller återvinning är det bra om man anstränger sig så mycket som möjligt. Det är inte jättejobbigt, om man skapar sig förutsättningar, säger Åsa Stenmarck.

Om vi återvinner material som plastburkar och glasflaskor, behövs mindre energi och råvaror för att tillverka nya. För varje kilo plast som återvinns, sparar man 2,7 kilo koldioxidekvivalenter jämfört med om man skulle förbränna och sedan tillverka ny plast, enligt en rapport från Nordiska Ministerrådet (2015).

Men det finns en del myter om hur man sorterar bäst, och vad som är mest energieffektivt. Vad händer med plasten som förbränns om den slängs som vanliga sopor? Och måste man verkligen skölja rent varje förpackning man sorterar?

Åsa Stenmarck hjälper oss att reda ut missförstånd och myter.

Hur viktigt är det att man sköljer ur förpackningarna innan man återvinner dem?

– Det är en vanlig myt. För återvinningens skull behöver förpackningarna inte sköljas ur, men det är viktigt att tömma till exempel en halvfull yoghurtförpackning. Det kan annars ställa till det i processen efteråt.

Spelar återvinningen någon roll om man inte sorterar isär en förpackning som består av både papper och plast?

– Det är bra om man gör så mycket som möjlig. Lägg helst mjölkförpackningens plastkork för sig i återvinningen. Men plasten sorteras ändå bort i eftersorteringsprocessen. Däremot är det viktigaste plastförpackningarna, där är det svårare att sortera ut efteråt. Var lite mer noggrann med dem.

Är plast det värsta man kan slänga i hushållssoporna?

– Plast är det som är lättast att bränna upp, om man jämför med metall och glas. De materialen brinner dåligt. Hushållssopor i Sverige skickas till förbränning som blir energi. Plast och kartong brinner bra, men det är bättre att återvinna och använda materialet igen. Men det viktigaste att sortera ut är glas och metall.

Vad mer kan man sortera i hemmet som man kanske inte tänker på?

– De flesta produkter kan återvinnas med rätt insatser. Mat är det som många har möjlighet att sortera i kompost, men det fungerar olika bra i olika kommuner. Elektronik är bra att lämna till återvinning i stället för att ha liggandes i en byrålåda. Trä kan man också sortera ut på återvinningscentralen, om man har möjlighet att åka.

– Återvinning av textiler börjar bli mer och mer vanligt, inte minst eftersom en del klädbutiker har egna insamlingar. Det är ganska långt kvar till att vi lyckas bli riktigt bra på att återvinna textilier, däremot finns det en stor del som återanvänds

– Tänk på att på en återvinningscentral finns sektioner för det mesta av grovavfallet. Att göra så gott man kan är att göra miljön en tjänst.