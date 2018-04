Hundra år sedan den dödligaste influensan slog till

En influensa började spridas i Kansas i mellersta USA under våren för hundra år sedan. Den hade troligtvis cirkulerat ett tag före det, men de första fallen rapporterades i mars från ett träningsläger för amerikanska soldater som skulle skickas till Europa för att strida i första världskriget. Soldaterna förde med sig influensan till Europa, där den spreds. Den skulle senare få namnet spanska sjukan och kräva omkring 50 miljoner liv.

– Men det var ett ganska snällt virus till en början. Det kallades galanterisjukan eftersom folk hade feber i några dagar och sedan repade de sig. Men i augusti, september hände något, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och författare till boken ”Pandemi – myterna, fakta, hoten”.

Kriget var på väg att ta slut och trupper skickades hem. Stora mängder människor transporterades över världen. Ungefär samtidigt rapporterades utbrott i Brest i Frankrike, i Freetown i Sierra Leone och i Boston i USA. Men den här gången var viruset inte längre milt.

– Viruset kom tillbaka i en helt ny skepnad. Det måste ha skett något med det, men exakt vad som skedde vet vi inte. Nu var viruset mycket smittsammare och dödligare, säger Björn Olsen.

Men det var inte de äldre, som oftast drabbas hårt under en vanlig säsonginfluensa, som dog. Det var främst människor mellan 20 och 45 år, de som borde klara sig bäst. Att de äldre klarade sig bättre kan bero på att viruset under influensapandemin 1889, den ryska snuvan, kan ha liknat det virus som cirkulerade under spanska sjukan. De som levde då hade möjligen ett visst skydd mot den nya influensan.

Men viruset var nytt, det var första gången det smittade mellan människor. Därför var flockimmuniteten låg och viruset kunde spridas lätt. Folk var förvisso medtagna efter kriget, men viruset tog sig också längre ner i lungorna än vanliga influensor.

– Det slog ut lungvävnad och folk drunknade inifrån i sina upphostningar och kroppsvätskor. Det gick blixtsnabbt, de kunde i stort sett vara friska på morgonen och döende på kvällen, säger Björn Olsen.

Detta var före antibiotika fanns och därför dog många också av efterföljande bakterieinfektioner, som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Men exakt varför viruset blev så dödligt vet forskarna inte.

Spanska sjukan återkom i tre vågor under drygt ett år. Omkring en tredjedel av jordens befolkning smittades och runt 50 miljoner dog, men det saknas exakta siffror. Det uppskattas att dödligheten var två-tre procent, men den varierade beroende på land och världsdel. I Sverige dog omkring 35.000 människor enligt Folkhälsomyndigheten. USA förlorade 675.000 människor till sjukdomen. Indien drabbades hårt, uppskattningsvis dog 15 miljoner människor. På Stillahavsön Samoa dog hela 22 procent av befolkningen.

Spanien drabbades inte extra hårt och det är inte därför som influensan fick namnet spanska sjukan. Anledningen var att länderna som var involverade i första världskriget höll tyst för att inte ge fienden övertag. Spanien var neutralt och blev därför det första landet som rapporterade om sjukdomen.

Det var den första pandemin under 1900-talet. Det blev också den hittills dödligaste. En pandemi är en ny sjukdom som sprids över stora delar av eller hela världen. Sedan spanska sjukan har världen haft ytterligare tre influensapandemier: Asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan.

En vanlig säsongsinfluensa pågår under vinterhalvåret på norra halvklotet. På södra halvklotet är det influensasäsong under vårt sommarhalvår, när det är vinter där. Mellan 250.000 och 500.000 människor i världen dör årligen i influensa, de flesta äldre.

– Men när en influensa dyker upp på fel tid, fel plats och hos fel personer ska man dra i nödbromsen och förstå att något är på gång, säger Björn Olsen.

Det betyder att om unga vuxna blir sjuka och kanske dör av en influensa under våra sommarmånader finns det risk för pandemi. De flesta pandemier sedan spanska sjukan har följt detta mönster. Den senaste, som i dagligt tal kallas svininfluensan, började till exempel i mars 2009 i Mexico City.

Viruset var också väldigt likt det virus som orsakade spanska sjukan, vilket oroade forskare och myndighetsföreträdare. Dessutom var det främst unga som drabbades hårt av den nya influensan. Den spreds snabbt över världen, men den blev aldrig så allvarlig som man först trodde. Det fanns en viss immunitet i befolkningen. Efter några år övergår en pandemisk influensa till att bli en säsongsinfluensa. Viruset som ingick i pandemin 2009 är nu årligen återkommande under influensasäsongen.

Världens experter är överens om att det inte är en fråga om, utan när, en ny pandemi dyker upp. Det är främst luftburna sjukdomar som man oroar sig för. Hittills har de flesta influensapandemier orsakats av virus som först cirkulerat hos fåglar och sedan smittat andra djur för att slutligen orsaka sjukdom hos människor.

Världshälsoorganisationen håller koll på flera olika virus som riskerar att bli pandemiska. Ett som särskilt oroar myndigheter och forskare är H7N9, som sprids via fåglar. Sedan 2013 har viruset orsakat sjukdom hos 1 567 personer i Kina och minst 615 av dem har avlidit. Än så länge har nästan alla som blivit sjuka varit i kontakt med fåglar, men virus muterar ständigt och risken finns att det börjar smitta mellan människor.

– Eftersom fåglarna inte blir sjuka av viruset flyger det under radarn. H7N9 är ett virus som vi verkligen behöver hålla koll på. Dels har vi ingen flockimmunitet eftersom viruset aldrig tidigare har cirkulerat bland människor och dels är dödligheten väldigt hög. Men även om den går ner till en procent kan en pandemisk influensa med detta virus vara fullständigt förödande, säger Björn Olsen.

I dag har vi bättre verktyg vid en pandemi än under spanska sjukan. Sjukvården och den allmänna hälsan hos befolkningen är bättre. Vi har möjlighet att tillverka vaccin, även om det tar tid. Det finns också antibiotika och antivirala läkemedel, även om resistens och dålig effekt oroar. Ett stort frågetecken är hur människor kommer att bete sig.

– Vi har ingen kristallkula, bara en backspegel. Men om man skulle försöka ge sig på att se in i kristallkulan tycker jag att man bör ta erfarenheter från pandemin 2009 och se vad det hade för effekter på befolkningen. Sedan bör man försöka förstå vad som skulle hända om allt gick fortare och blev allvarligare, säger Björn Olsen.

Men det viktigaste verktyget vi har är övervakning av både djur och människor, anser han.