Karin Bojs: Det säger vetenskapen om medelhavsdieten

Nästan varje dag äter jag en näve nötter, och jag använder ofta olivolja i salladsdressing och matlagning.

För att det är gott, förstås.

Men också för att så kallad medelhavsdiet lär vara nyttigt. Det ska skydda mot hjärt- och kärlsjukdom och även mot vissa cancerformer.

Enligt vad en lång rad mer eller mindre välgjorda studier har kommit fram till.

Faktum är att traditionell medelhavsdiet har de bästa vetenskapliga belägg som övertaget existerar för någon kosthållning.

Vilket inte säger så jättemycket. Det är oerhört svårt att få säkra besked om vilken mat som höjer eller sänker risken för olika sjukdomar – eftersom vi är människor, och inte möss eller råttor som man kan låsa in i ett laboratorium och mata under kontrollerade former i flera år.

Ett av de mest ambitiösa försök som någonsin har gjorts för att utvärdera livsmedels hälsoeffekter är studien PREDIMED.

Forskarna delade in 7.500 personer från olika delar av Spanien i tre olika grupper. En grupp fick gratis nötter (valnötter, hasselnötter och mandlar, motsvarande 30 gram per dag), en fick gratis olivolja, och en grupp fick bara råd om att äta fettsnålt (plus att de fick små presenter, efter ett tag, när forskarna hade fått kritik för att försökspersonerna fick olika mycket uppmärksamhet, vilket skulle kunna påverka resultaten). Finansiär var framför allt spanska staten, men olika företag sponsrade nötter och olja.

Resultaten publicerades 2013 i New England Journal of Medicine, NEJM, och blev en världssensation. Jag skrev om dem här i Dagens Nyheter.

Det är oerhört svårt att få säkra besked om vilken mat som höjer eller sänker risken för olika sjukdomar.

Det fina med PREDIMED-studien var att den pågick i åratal och var så stor, med så många försökspersoner, och att de – enligt vad som då uppgavs – fördelades slumpmässigt mellan de tre olika grupperna.

Tidigare fanns massor av resultat som också visade på medelhavsdietens skyddande effekt, men de studierna hade i allmänhet enklare upplägg där man bara jämförde sjuka och friska och vad de hade ätit. En del studier använde sig av slumpen, men var mycket kortare och mindre än PREDIMED och tittade mest på markörer i blodet, inte på om folk verkligen blev sjuka och dog.

Så långt var spanjorerna ett föredöme för världens kostforskare.

Men så hände det att en engelsk läkare med fäbless för statistik satte sig att kontrollräkna flera tusen publicerade studier för att se om de höll måttet.

För tidskriften NEJM hittade han sex studier som såg lite konstiga ut, vilket han tipsade redaktionen om. Redaktionen för NEJM kollade då upp vad som kunde vara fel. I fem av de sex misstänkta studierna kunde de konstatera smärre misstag, som ganska lätt kunde korrigeras. PREDIMED verkade ha värre problem, och ledaren för studien fick i uppdrag att grundligt gå igenom hur de hade räknat.

Läs mer: Karin Bojs: När två minuter av träning räcker

Och då visade det sig att i två fall hade medarbetare ute i landet brutit mot anvisningarna. En hade låtit familjemedlemmar ingå i samma grupp, utan att slumpen hade sagt så. En som jobbade långt ute på landsbygden fick klagomål från bybor, när vissa fick värdefull olivolja medan andra bara fick lite nötter eller billiga presenter. För att slippa gnället beslutade medarbetaren helt självsvåldigt att dela upp hela byar i olika grupper, i stället för att slumpa enskilda individer i varje by.

Och mer behövdes inte för att statistiken skulle saboteras.

Totalt 1.588 försökspersoner måste nu räknas bort på grund av detta slarv.

Tillsammans med statistiker från NEJM har spanjorerna räknat om sina resultat, med de cirka 6.000 försökspersoner som återstår. Det är fortfarande ett exceptionellt stort material för en slumpmässigt uppdelad koststudie.

Och resultaten ser ut att stå sig. Cirka 30 procents lägre andel hjärtinfarkt, stroke eller hjärtdöd i de två grupper som fick nötter eller extra olivolja, jämfört med den grupp som fick rekommendation att äta fettsnålt.