Karin Bojs: Ett äppelkrig som rasar på riktigt

Artikeln har tillfogats en rättelse den 26 januari klockan 11.20.

Ledmotivet var en visa av Evert Taube, sjungen av hans son Sven-Bertil Taube:

”Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna”.

Filmen handlar om den natursköna trakten Änglamark (förvillande lik verklighetens Österlen). En schweizisk direktör, i maskopi med lömska politiker, lokala näringsidkare, och en cynisk pr-man, vill förstöra trakten genom att bygga en nöjespark som ska kallas ”Deutschneyland”. En äppelodlarfamilj av traditionellt slag kämpar emot.

Än i dag kallar Coop sina ekologiska produkter för ”Änglamark”.

Och än i dag rasar ett äppelkrig på Österlen.

Det bröt ut i somras när en professor på Sveriges Lantbruksuniversitet blev intervjuad i lokaltidningen Österlenmagasinet.

Professorn heter Per Odén och är yrkesmässigt specialiserad på skoglig fröforskning. Men på fritiden driver han ambitiös ekologisk äppelodling i Kivik med flera tusen träd.

Lokaltidningen frågade Per Odén vilket som är bäst att köpa: utländska, ekologiskt odlade äpplen eller svenska, konventionellt odlade. Den frågan brukar de flesta proffs slingra sig undan, eftersom det finns många ”om” och ”men” som komplicerar saken. Men Per Odén dristade sig till att svara. ”Bäst är naturligtvis att välja svenska, ekologiska.” Annars, sa han, är det ”bättre att välja ett utländskt ekologiskt äpple än ett konventionellt svenskt, för den egna hälsan och den globala miljön”.

Det utbröt stort ståhej, som bland annat har refererats i tidskriften Filter och lantbrukstidningen ATL.

Bråket ledde till att Per Odén fick lämna ledningsgruppen för projektet Framtidens frukt, som bekostas av Jordbruksverket.

När han höll kurs i ekologisk äppelodling i Skåne förra året kom något tjugotal personer, varav hälften var inresta från andra landskap.

Men när föreningen Sörmlandsäpplen i veckan arrangerade kurs med Per Odén i Hälleforsnäs kom 38 personer. Flera i publiken har nyligen startat yrkesmässig ekologisk äppelodling, andra ligger i startgroparna och några är amatörer med ambitioner.

Även jag satt i publiken och lyssnade.

Ett av Per Odéns argument för ekologisk odling är undersökningar som Livsmedelsverket har gjort. Omkring 80 procent av svenska, konventionellt odlade äpplen innehöll rester av bekämpningsmedel.

I nästan samtliga fall låg dock halterna under gällande gränsvärden. Livsmedelsverket bedömer inte att bekämpningsmedlen innebär några hälsorisker för människor som äter äpplen.

Per Odén verkar se mer allvarligt på hälsoriskerna, inte minst för arbetskraften som ska utföra besprutningen.

Ett annat av hans argument är att ekologisk odling innebär större biologisk mångfald, till exempel av insekter. Det är ett påstående helt i linje med vad undersökningar om ekologiskt och konventionellt brukar visa.

Energiåtgång och utsläpp av koldioxid är knivigare frågor. De konventionella odlarna kan spruta gift så att ogräset dör. De ekologiska odlarna brukar harva bort ogräset, flamma bort det eller döda det med het vattenånga. Speciellt de två senare metoderna är energikrävande. Men det finns också innovativa metoder såsom marktäckning och höns.

Ett favoritargument för dem som är emot ekologisk odling är att skördarna ofta blir mindre per hektar. Och då blir det svårare att räkna miljöfördelar för de ekologiska produkterna.

Men faktum är att avkastningen skiljer mellan olika grödor, och just ekologiska äpplen brukar hävda sig rätt bra i jämförande studier. Det går att få ut nästan samma skörd per hektar, under förutsättning att man arbetar med lämpliga sorter och metoder.

Man ska inte jämföra äpplen och päron, säger det gamla uttrycket. Det är svårt nog att jämföra äpplen med äpplen. För om man ska vara saklig måste man räkna in faktorer som arbetsmiljö, insektsfauna, arealåtgång, koldioxidutsläpp ...

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod felaktigt att Per Odén även fick lämna försäljningsorganisationen Äppelriket efter intervjun. Han gick själv ur organisationen redan tre år tidigare, på grund av samma motsättning mellan ekologisk och konventionell odling.