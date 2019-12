Karin Bojs: Fåfänga, oljepengar och troll driver klimatmyter

Jag har varit utsatt för dessa förnekare i över tjugo år, sedan jag började skriva om klimatförändringar i Dagens Nyheter. I början skickade de pappersbrev, och deras favoritargument var att jordens medeltemperatur inte alls stiger.

Numera har de gått över till mejl och sociala medier. Deras vanligaste myter sammanfattas av Maria Gunther.

I alla år har jag grubblat över vad som driver människor att förneka den omfattande vetenskap som finns om klimatet. Många av förnekarna är ju förhållandevis intelligenta och välutbildade. Inte minst har jag sett många ingenjörer bland de mest aktiva klimatförnekarna. Dock sällan ingenjörer med färsk utbildning; yngre personer brukar vara bättre upplysta. Förnekarna är till stor del från 50 år och uppåt, och de flesta är av manligt kön.

Det är min personliga bild efter att ha blivit spammad med pappersbrev och mejl under två decennier. Och mina intryck överensstämmer med publicerad forskning.

På Chalmers i Göteborg leder Martin Hultman ett internationellt projekt om klimatförnekelse. Han och ett par andra forskare publicerade för något år sedan en studie i tidskriften Environmental sociology. De kunde visa en stark samvariation mellan manligt kön, konservativa värderingar, främlingsfientlighet och klimatförnekelse. Enligt studien ifrågasätter 63 procent av de konservativa männen i Norge att människan orsakar pågående klimatförändringar, jämfört med 36 procent i den norska befolkningen som helhet.

Konservativa värderingar och manligt kön är alltså faktorer som höjer risken för att någon ska trilla dit på klimatförnekarnas myter.

Jag tycker mig ha märkt även andra psykologiska drivkrafter. Klimatfrågan är svår att ta in för nästan alla, oavsett kön och politisk grundsyn, eftersom problematiken är så omfattande och utmaningarna så gigantiska. Det verkar extra svårt just för ingenjörer i den generation som fick uppleva den rekordsnabba tillväxten under 1900-talets andra hälft. De fick det materiellt mycket bättre än sina föräldrar (och ofta bättre än sina barn). Dock byggde den dramatiska tillväxten i hög grad på fossila bränslen som kol och olja, som vi inte längre kan fortsätta med.

En annan psykologisk mekanism verkar rent ut sagt vara fåfänga. Att visa sig klyftig, genom att gå emot den samlade forskarvärldens konsensus. Att få vara i rampljuset, även om ens påståenden bara imponerar på dem som är djupt okunniga i klimatfrågan.

Den typen av fåfänga förstärks av vårt nya medielandskap. Internet premierar extrema åsikter och en polariserad debatt. Artiklar med klimatförnekande budskap genererar klick och delningar, eftersom så många människor vill att de ska vara sanna.

Vid sidan av ideologi, psykologi och algoritmer finns mer krassa orsaker. Som pengar. Oljeindustrin och dess intressenter pumpar in enorma belopp för att förvirra människor. Varenda dag som de lyckas fördröja omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär värre utmaningar för alla andra, men större vinster för dem.

Kampanjerna leds från många håll i världen. Saudiarabien, USA, Ryssland ...

I dag används begreppet ”ryska troll” för aktörer i vårt östra grannland som sprider desinformation på internet. För tio år sedan var vi mer aningslösa.

I november år 2009 utbröt det som kallades ”Climategate”. Massor av mejl, några till synes graverande, stals från ledande klimatforskare och lades ut på nätet. Jag minns vilket sjå jag hade att övertala mina egna chefer och DN:s läsare om att citaten var klippta ur sitt sammanhang och att anklagelserna var horribla.

I dag vet vi att ”Climategate” orkestrerades från ryska servrar.

Men vi vet också att den så kallade skandalen snabbt blåste över. Den orsakade bara ett litet, tillfälligt hack i världens växande medvetenhet om klimathotet.

Läs mer: 11 vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument